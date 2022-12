USA – News Ticker (aktuell)

NEWS-TICKER – Fundstücke USA (frühere News – hier klicken)

08.12.2022

Justthenews: „Der Anwalt von Trump plädiert vor Gericht dafür, dass der ehemalige Präsident in Klagen am 6. Januar Immunität haben sollte“

Justthenews: „Das COVID-Impfstoffmandat für das Militär wurde trotz der Opposition von Biden aus dem Verteidigungsgesetz gestrichen“

Newsmax: „Der texanische Gesetzgeber hat BlackRock wegen „Erweckungs“-Anlagestrategie vorgeladen“

Newsweek: „Putin gibt zu, dass der Krieg lange dauern könnte, da das russische Festland von Drohnen heimgesucht wird“ (…) „Wladimir Putin hat die nukleare Bedrohung wieder in den andauernden Konflikt eingefügt.“

Newsweek: „Putin hat einen Fluchtplan nach Venezuela, wenn Russland den Krieg verliert: Ehemaliger Redenschreiber“

07.12.2022

The Hill: „Sieg im Senat von Georgia bedeutet starke Zwischenwahlen für die Demokraten . Die Wähler in Georgia wählten am Dienstag in der Stichwahl knapp den amtierenden Senator Raphael Warnock (D). Damit haben Präsident Biden und die Demokraten im Senat im nächsten Jahr die Mehrheit und können sich auf die historischen Zwischenwahlen im Jahr 2022 freuen. Warnock besiegte den GOP-Herausforderer Herschel Walker, dessen Niederlage für den ehemaligen US-Präsidenten Trump, der den Heisman-Trophy-Gewinner in den Vorwahlen und in der Gesamtwahl unterstützt hatte, einen traurigen Tag darstellte.“

Daily Mail: „US-Richter zieht Klage zurück, die den saudischen Kronprinzen Mohammed bin Salman des Mordes an dem Journalisten Jamal Khashoggi beschuldigt – nachdem die Biden-Regierung ihm Immunität zugesichert hatte“

Daily Mail: „Das Fracking-Abkommen mit den USA wird Großbritannien helfen, das Stromnetz aufrechtzuerhalten: Rishi Sunak und Joe Biden werden heute ein Abkommen über Gaslieferungen bekannt geben “

The Hill: „Ökonomen: Eine Rezession im US-Immobilienmarkt ist bereits eingetreten. Dieses Jahr war ein Jahr der Wendepunkte im Immobiliensektor, und zwar nicht der guten Art. Der Wohnungsmarktindex, eine vielbeachtete Branchenkennzahl, die die Aussichten für den Verkauf von Eigenheimen misst, sank im November auf einer Hunderter-Skala auf 33 und damit auf den niedrigsten Stand seit einem Jahrzehnt, mit Ausnahme des ersten dystopischen Monats der Pandemie. Alles, was unter 50 liegt, bedeutet Probleme. Einen Monat zuvor hatten die Zinssätze für eine 30-jährige Standardhypothek die 7-Prozent-Marke überschritten und damit den stärksten Anstieg in einem Jahr seit mindestens 50 Jahren verzeichnet. “

Zerohedge: „Zentralbanken beginnen im 4. Quartal mit weiteren Goldkäufen. Nachdem die Zentralbanken im dritten Quartal eine historisch hohe Menge an Gold in ihre Reserven aufgenommen hatten, begannen sie das vierte Quartal mit weiteren Goldkäufen.“

OANN: „Die Tochter von Anthony Fauci arbeitete 2020 für Twitter …“

OANN: „Das Weiße Haus bezeichnet die Twitter-Dateien als „alte Nachrichten“ und „Ablenkung“.“

Newsmax: „Newsmax geht davon aus, dass der demokratische Senator Warnock den republikanischen Kandidaten Herschel Walker in der Stichwahl schlagen wird. Senator Raphael Warnock, Demokratischer Bundesstaat Georgia, hat die Wiederwahl in den US-Senat von Georgia gewonnen und den Republikaner Herschel Walker besiegt, so die Prognosen von Newsmax um 21:48 Uhr ET am Dienstagabend. Nach Auszählung von 95% der geschätzten Stimmen lag Warnock mit 50,73% zu 49,27% in Führung, nachdem die Newsmax-Wahlanalysten das Rennen ausgerufen hatten. „Danke, Georgia“, twitterte Warnock. „We did it again (Wir haben es wieder getan).““

The National Pulse: „Die Anatomie eines Trickbetrügers: Wie Lobbygruppen aus Washington und ihre ausländischen Lakaien gegen Trump und seine Verbündeten vorgehen, obwohl sie auf deren Kosten wirtschaften. Unterschätzen Sie niemals die Tiefen, die der Sumpf bereit ist zu beschreiten, um zu versuchen, Donald Trump anzugreifen.“

The Federalist: „Elon Musk entlässt ehemaligen FBI-Anwalt hinter Russiagate-Hoax nach „nicht überzeugender“ Erklärung für Hunter Biden Laptop-Zensur“

The Telegraph: „China rückt zum ersten Mal seit drei Jahren von der Null-Covid-Politik ab. Es ist das bisher deutlichste Zeichen dafür, dass Peking seine 1,4 Milliarden Menschen darauf vorbereitet, mit der Krankheit zu leben und Xis Null-Covid-Politik zu beenden“

Washington Examiner: „Hunter Bidens Untersuchung könnte schon bald anstehen. Mit den Republikanern im Repräsentantenhaus, die bald in der Lage sein werden, gegen Hunter Biden zu ermitteln, und einer neuen Diskussion über den Umgang von Twitter mit Geschichten über seinen Laptop vor der Wahl 2020 könnten die Fragen über den Sohn des Präsidenten lauter werden.“

Justthenews: „Aufsichtsbehörde: E-Mail legt nahe, dass Fauci und Collins heimlich an der COVID-Studie über den natürlichen Ursprung mitgearbeitet haben. Der frühere NIH-Direktor Francis Collins erklärte einem Ermittler des Senats Jahre zuvor, dass die NIH Zuschussempfänger für Ghostwriting sanktionieren können. Collins und Fauci benutzten das Papier „Proximaler Ursprung“, um die Theorie des Laborlecks zu entkräften.“

Zerohedge: „FTX’s Bankman-Fried engagiert Ghislaine Maxwells Strafverteidiger. Während der Gründer und ehemalige Vorstandsvorsitzende von FTX, Sam Bankman-Fried, in den letzten Interviews die „simple Jack“-Routine gespielt hat und auf der DealBook-Konferenz letzte Woche sagte: „Ich persönlich glaube nicht, dass ich [strafrechtlich] verantwortlich bin“, lässt sein jüngster juristischer Schritt anderes vermuten.“

TheHill: „Trump erschwert GOP-Position als Partei der Verfassung . Der Vorschlag des ehemaligen Präsidenten Trump, Teile der Verfassung zu streichen, um die Wahlen 2020 neu auszurichten, hat die Republikaner – von denen sich viele in das Gründungsdokument einwickeln wollen – in eine komplizierte Lage gebracht.“

Newsmax: „Sieg für die GOP: Kongress will Impfpflicht für das Militär aufheben. Die Demokraten im Kongress sind im Begriff, den Republikanern einen großen Sieg – und Präsident Joe Biden eine Niederlage – zu bescheren, da sie sich darauf vorbereiten, eine Formulierung in das Gesetz zur Finanzierung des Verteidigungsministeriums aufzunehmen, die das umstrittene COVID-19-Impfmandat für alle Militärangehörigen aufhebt.“

TheHill: „Trump Organization des Steuerbetrugs für schuldig erklärt. Ein New Yorker Geschworenengericht hat am Dienstag nach einem mehr als einmonatigen Prozess eine Trump Organization des Steuerbetrugs für schuldig erklärt. Die Geschworenen begannen am Montag mit ihren Beratungen und fällten den Schuldspruch am Dienstagnachmittag, wie The Associated Press berichtet“

Newsmax: „Pressesprecher: USA ermöglichen oder ermutigen die Ukraine nicht, jenseits ihrer Grenzen zuzuschlagen. Die Vereinigten Staaten ermöglichen oder ermutigen die Ukraine nicht, jenseits ihrer Grenzen zuzuschlagen, erklärte das Außenministerium am Dienstag, nachdem die Ukraine mit Angriffen auf Luftwaffenstützpunkte offenbar eine neue Fähigkeit demonstriert hat, Hunderte von Kilometern in den russischen Luftraum einzudringen. Moskau erklärte, bei den Angriffen am Montag seien drei seiner Soldaten getötet und vier verwundet sowie zwei Kampfflugzeuge beschädigt worden. Am Dienstag wurde ein dritter russischer Flugplatz in Kursk, der näher an der Ukraine liegt, durch einen weiteren Drohnenangriff in Brand gesetzt.“

Justthenews: „Musk feuert Twitter-Anwalt wegen mutmaßlicher Rolle bei der Zensur der Laptop-Geschichte von Hunter Biden. Der Tesla-Gründer erklärte weiter, dass er Baker die Chance gegeben habe, sich zu erklären, aber dass „seine Erklärung nicht überzeugend“ sei.“

06.12.2022

Justthenews: „Abgeordnete behaupten, Biden habe einen „Geheimdeal“ mit saudi-arabischen Ölmagnaten abgeschlossen, und kündigen eine genaue Prüfung an. Abgeordnete behaupten, Biden habe einen Deal mit Saudi-Arabien gemacht, „um die Gaspreise vor der Wahl zu senken“, um dann nach der Wahl eine Politik des Green New Deal umzusetzen.“

Justthenews: „Der Ruf nach Ermittlungen wegen Katie Hobbs‘ angeblichem Einsatz von Twitter-Zensur und 1A-Problemen wird lauter. „Was hat Katie Hobbs noch entfernt?“, fragte Christina Bobb, Anwältin von Donald Trump for President 2024. „Und wie viel Zensur fand unter ihrem Büro statt?““

Washington Examiner: „Die ethische Abkehr der Big Tech. Was ist mit Big Tech los? Sie haben ein Moralproblem. Ein Zeichen dafür sind die internen Twitter-Dokumente, die am Freitag veröffentlicht wurden. Bevor Elon Musk Twitter kaufte, zensierten die stets woken leitenden Angestellten des Unternehmens auf Wunsch von Joe Bidens Präsidentschaftskampagne und des Demokratischen Nationalkomitees eine sachliche Nachrichtenmeldung. Und nicht nur das, sie taten dies auch noch aus Gewohnheit. Und genau die Leute, die dieses unamerikanische und unmoralische Verhalten an den Tag legten, bezeichnen die Übernahme von Twitter durch Musk als Tragödie – das Schlimmste, was der nationalen Konversation passieren konnte.“

Zerohedge: „Widersprüche, Lügen und „Ich kann mich nicht erinnern“: Die Fauci-Aussage. Heute veröffentlichte der Generalstaatsanwalt von Missouri, Eric Schmitt, die Niederschrift der Aussage von Dr. Anthony Fauci. Wie Sie sich vielleicht erinnern, wurde Fauci im Rahmen eines laufenden Bundesverfahrens befragt, in dem es um die Verletzung des Ersten Verfassungszusatzes durch die Biden-Administration geht, indem sie die Äußerungen von Amerikanern ins Visier nahm und unterdrückte, die die Darstellung der Regierung zu COVID-19 in Frage stellten.“

OANN: „US-Grenzkrise: Die Aufhebung von Titel 42 wäre katastrophal, sagt ein ehemaliger ICE/HSI-Agent. Die US-Grenze wird von Migranten überrannt, und das Fentanyl, das in unser Land strömt, zerstört die Gemeinden. Stella Escobedo von One America sprach mit Victor Avila, einem ehemaligen ICE/HSI-Agenten, der kürzlich die Grenze besucht hat. Er erklärt, was er gesehen hat.“

Newsmax: „McConnell stellt sich gegen Big Tech und unterstützt ein wichtiges Gesetz für den Journalismus. Der Führer der Minderheit im Senat, Mitch McConnell, hat sich der Aufforderung aller großen konservativen Medien angeschlossen, einen überparteilichen Gesetzentwurf zu unterstützen, der die größte Einschränkung der Macht von Big Tech seit Jahrzehnten darstellt.“

Daily Caller: „Ehemaliger FBI-Anwalt, der den FISA-Beschluss zum Ausspionieren von Trump genehmigte, half bei der Zensur von Hunter Bidens Laptop-Geschichte. James Baker, der ehemalige FBI-Anwalt, der an der Genehmigung des fehlerhaften Foreign Intelligence Surveillance Act (FISA) beteiligt war, mit dem die Trump-Kampagne ausspioniert wurde, hat laut einer Reihe von Tweets des Rolling Stone-Redakteurs Matt Taibbi auch bei der Zensur der Hunter-Biden-Laptop-Story geholfen.“

Foxnews: „Elon Musks nächste Twitter-Bomben könnten die Medienherrschaft sprengen. Die Twittergate-Enthüllungen machen deutlich, dass der Social-Media-Gigant bewusst an der Unterdrückung der Meinungsfreiheit beteiligt ist“

Daily Mail: „Trump versucht nun, seine Behauptung zurückzunehmen, er habe die “ Aussetzung der Verfassung “ gefordert – und beharrt darauf, er habe nur gemeint, dass im Falle eines “ eklatanten Betrugs “ Wahlen für den “ rechtmäßigen Gewinner “ ausgerufen werden sollten“

Daily Mail: „Die Russen haben Videos von mir, wie ich verrückten Sex mache! Hunter Biden erzählt einer Prostituierten, dass russische Drogendealer einen weiteren seiner Laptops gestohlen haben, wie auf den Aufnahmen zu sehen ist“

Daily Mail: „Der gescheiterte FTX-Gründer Sam Bankman-Fried sagt, dass er vor dem Repräsentantenhaus aussagen wird – während die Demokratin Maxine Waters seine „Offenheit“ lobt. “

Foxnews: „Das FBI warnte Twitter vor einer „Hack-and-Leak-Operation“ von Hunter Biden, bevor die Enthüllung 2020 zensiert wurde. Die Warnungen kamen, bevor Twitter den Enthüllungsbericht vom Oktober 2020 über die Geschäftsbeziehungen von Hunter Biden zensierte“

New York Post: „Was in den Twitter-Akten fehlt: Die Wahrheit über das FBI. Elon Musk hat sein Versprechen, vor der Wahl 2020 alles über Twitters Zensur der Hunter-Biden-Laptop-Story der New York Post zu erzählen, nur halb eingelöst. Was fehlte, waren Details der spezifischen Warnungen, von denen wir wissen, dass das FBI Twitter über eine russische „Hack- und Leck-Operation“ informiert hat, an der Hunter beteiligt war, und zwar während der wöchentlichen Treffen mit den Top-Führungskräften des Social-Media-Riesen in den Tagen und Wochen, bevor die Post ihre exklusive Meldung veröffentlichte.“

TheHill: „Zelensky sagt, dass mehr Einigkeit und Widerstandsfähigkeit nötig sind, um den Winter zu überstehen. Der ukrainische Präsident Wolodymyr Zelensky forderte die Bürger auf, noch widerstandsfähiger und geschlossener zu sein, da „der Feind wirklich hofft, den Winter gegen uns zu nutzen“. In seiner täglichen Ansprache am Sonntag sagte Zelensky, dass der Winter aufgrund des unablässigen russischen Beschusses der Infrastruktur des Landes, der in Teilen des Landes zu weitreichenden Stromausfällen geführt hat, schwierig werden wird.“

TheHill: „Paul Pelosi tritt erstmals seit dem Anschlag in Washington auf. Paul Pelosi nahm am Sonntag an den Kennedy Center Honors teil und trug dabei einen Hut und einen Handschuh. Es war sein erster Auftritt in Washington, D.C., seit er Ende Oktober zu Hause angegriffen wurde. Der 82-jährige Ehemann von Parlamentspräsidentin Nancy Pelosi (D-Calif.) wurde im Haus des Paares in Kalifornien von einem Verdächtigen angegriffen, der angeblich nach der Gesetzgeberin suchte.“

Newsmax: „Reaktion auf ‚Twitter Files‘: Jubel, Beifall, liberale Medien verschwinden. Das Schweigen der liberalen Medien in Bezug auf die Laptop-Geschichte von Hunter Biden geht weiter, da sowohl die New York Times als auch die Washington Post die vernichtenden Enthüllungen von Elon Musks „Twitter Files“ weitgehend unterschlagen haben.“

Newsmax: „Abgeordneter Comer: Einflussnahme der Familie Biden stellt ein Risiko für die nationale Sicherheit dar. Der künftige Vorsitzende des House Oversight Committee, Repräsentant James Comer, R-Ky., sagte, Elon Musks Veröffentlichung der „Twitter Files“ beweise, dass Präsident Joe Bidens Kampagne daran gearbeitet habe, die Geschichte über Hunter Bidens Laptop zu unterdrücken, und dass kommende Untersuchungen des Ausschusses auf den Präsidenten und nicht auf seinen Sohn gerichtet sein würden.“

Newsweek: „Republikaner lehnen Trumps Forderung nach “ Aussetzung “ der Verfassung ab. Zahlreiche republikanische Gesetzgeber haben sich gegen den ehemaligen US-Präsidenten Donald Trump ausgesprochen, nachdem dieser dazu aufgerufen hatte, die Verfassung auszusetzen, um ihm zu helfen, wieder an die Macht zu kommen.“

05.12.2022

Washington Times: „Trump fordert eine Wiederholung der Wahl 2020, nachdem enthüllt wurde, dass Twitter Hunter Biden-Geschichten systematisch unterdrückt hat. Der ehemalige Präsident Donald Trump forderte eine Neuwahl oder die Annullierung der Ergebnisse der Wahl 2020, nachdem Elon Musk Informationen veröffentlicht hatte, die seiner Meinung nach die beabsichtigte Unterdrückung von Hunter-Biden-Geschichten während dieser Zeit bewiesen. Mr. Trump sagte, der „Betrug“ sei eine vielschichtige Anstrengung der Biden-Regierung, großer Tech-Unternehmen und anderer, die einen Sieg für Präsident Biden erzwangen. „Wow! Das ist eine wirklich große Geschichte über Twitter und verschiedene Formen des Regierungsbetrugs, einschließlich, speziell, des Wahlbetrugs. Das gleiche Ausmaß an Betrug fand bei den anderen Big-Tech-Unternehmen statt, wenn nicht sogar noch schlimmer [falls das möglich ist]“, schrieb Trump auf seiner Social-Media-Seite TruthSocial.“

New York Post: „Twitter-Dateien enthüllen einen bekannten Namen im Laptop-Skandal von Hunter Biden: James Baker . Mit der Veröffentlichung von Tausenden von Twitter-Dokumenten über das berüchtigte Zensurprogramm des Unternehmens wurde viel über die Nutzung von Hinterkanälen durch Biden und demokratische Funktionäre bestätigt, um Kritiker auf der Social-Media-Plattform zum Schweigen zu bringen. In den ersten Dokumenten, die der Journalist Matt Taibbi veröffentlichte, tauchte jedoch sofort ein bekannter Name auf: James Baker. Für viele wird James Baker schnell zum Kevin Bacon des Skandals um russische Absprachen.“

New York Post: „Hunter Bidens frühere Anwaltskanzlei erhielt 10 Millionen Dollar an erlassenen COVID-Krediten und spendete gleichzeitig 1 Million Dollar an die Demokraten. Hunter Bidens früherer Arbeitgeber, die Anwaltskanzlei Boies Schiller Flexner, erhielt 10 Millionen Dollar an erlassenen Pandemie-Krediten von der Bundesregierung – und spendete gleichzeitig fast 1 Million Dollar an demokratische Kandidaten, wie eine unabhängige Untersuchung ergab. “

New York Post: „Musk sagt, Twitter könnte sich in die Wahlen in Brasilien eingemischt haben. Laut Elon Musk könnte sich Twitter in eine andere nationale Wahl eingemischt haben. Die Mitarbeiter der Social-Media-Plattform könnten versucht haben, das politische Blatt in Brasilien zugunsten des linken Flügels von Luiz Inácio Lula da Silva zu wenden, der den rechtsextremen Führer des Landes, Jair Bolsonaro, verdrängt hat. „Ich habe eine Menge besorgniserregender Tweets über die jüngsten Wahlen in Brasilien gesehen. Wenn diese Tweets korrekt sind, ist es möglich, dass Twitter-Mitarbeiter Kandidaten des linken Flügels begünstigt haben“, twitterte Musk am frühen Samstag als Antwort auf einen Nutzer, der ihn bat, anderen nationalen Wahlen auf den Grund zu gehen, in die sich Twitter eingemischt hatte.“

New York Post: „Was in den Twitter-Akten fehlt: Die Wahrheit über das FBI . Elon Musk hat sein Versprechen, alles über Twitters Zensur der Hunter-Biden-Laptop-Story der New York Post vor den Wahlen 2020 zu erzählen, nur halb eingelöst. Was fehlte, waren Details der spezifischen Warnungen, von denen wir wissen, dass das FBI Twitter über eine russische „Hack- und Leck-Operation“ informiert hat, in die Hunter während ihrer wöchentlichen Treffen mit Top-Führungskräften des Social-Media-Riesen in den Tagen und Wochen vor der Veröffentlichung der exklusiven Schlagzeile der New York Post verwickelt war.“

Daily Caller: „Ehemaliger FBI-Anwalt, der den FISA-Beschluss zum Ausspionieren von Trump genehmigte, half bei der Zensur von Hunter Bidens Laptop-Geschichte. James Baker, der ehemalige FBI-Anwalt, der an der Genehmigung des fehlerhaften Foreign Intelligence Surveillance Act (FISA) beteiligt war, mit dem die Trump-Kampagne ausspioniert wurde, hat laut einer Reihe von Tweets des Rolling Stone-Redakteurs Matt Taibbi auch bei der Zensur der Hunter-Biden-Laptop-Story geholfen.“

Daily Mail: „MEGHAN MCCAIN: Musks riesige Twitter-Enthüllung beweist, dass Biden VOR der Wahl 2020 seine Finger im Spiel hatte. Es ist ein Skandal – und er MUSS sich dafür verantworten“

Daily Mail: „Der führende republikanische Senator sagt, dass hinter Elon Musks „Twitter Files“ über die Unterdrückung von Hunter Bidens Laptop eine „viel größere Geschichte“ steckt: Ron Johnson kündigt einen möglichen Bericht über „geheime Absprachen“ in den sozialen Medien im Jahr 2020 an“

Daily Mail: „ENTHÜLLT: Tweets, die auf Wunsch des „Biden-Teams“ von Twitter gelöscht wurden, scheinen Fotos von Hunter zu sein, der auf einem Laptop Crack raucht – während der Druck auf den Präsidenten wächst, zu erklären, was er wusste und wann er es wusste“

Daily Mail: „Es geht um Hass, es geht um Rassismus“: Harry und Meghan zeigen einen weiteren Netflix-Trailer mit weiteren Angriffen über die „Hierarchie in der königlichen Familie, in dem behauptet wird, dass Insider Geschichten über sie durchsickern ließen und untergeschoben haben“, und mit ungesehenen Bildern der schwangeren Herzogin“

Daily Mail: „Elon Musk behauptet, der in Ungnade gefallene FTX-Kryptobörsen-Vorstandsvorsitzender Sam Bankman-Fried habe mehr als 1 Milliarde Dollar an die Demokraten gespendet und fragt: „Wo ist das Geld hin?“

Daily Mail: „Elon Musk behauptet, das Risiko seiner Ermordung sei nach der Veröffentlichung der ersten Folge der „Twitter Files“, die sich auf die Vertuschung von Hunter Biden konzentrierte, „ziemlich hoch“.

Daily Mail: „Der gescheiterte FTX-Gründer Sam Bankman-Fried sagt, dass er vor dem Repräsentantenhaus aussagen wird – während die Demokratin Maxine Waters seine „Offenheit“ lobt“

AP News: „Geschmolzene Lava auf Hawaiis Big Island könnte Hauptverkehrsstraße blockieren. Viele Menschen auf der Big Island von Hawaii stellen sich auf große Schwierigkeiten ein, wenn die Lava des Vulkans Mauna Loa über eine wichtige Schnellstraße rutscht und die schnellste Verbindung zwischen den beiden Seiten der Insel blockiert. Das geschmolzene Gestein könnte die Straße unpassierbar machen und die Fahrer zwingen, alternative Küstenrouten im Norden und Süden zu suchen. Dadurch könnten sich die Pendlerzeiten, Arztbesuche und LKW-Lieferungen um Stunden verlängern.“

yahoo!finance: „Krypto-Aktien taumeln am Abgrund, Finks Warnung verstärkt die Angst. Nach einem heftigen Monat, der damit endete, dass der Chef von BlackRock Inc. sagte, dass die meisten Digital-Asset-Firmen nicht überleben werden, fällt es Analysten und Anlegern schwer, einen Wendepunkt bei den Krypto-Aktien zu erkennen.“

Daily Caller: „Kongress und Weißes Haus erwägen Aufhebung des Impfzwangs für das Militär. Der Kongress und das Weiße Haus erwägen Vorschläge hochrangiger Gesetzgeber, das Impfmandat des US-Militärs aufzuheben, mehrere Monate nachdem Präsident Joe Biden die COVID-19-Pandemie für „beendet“ erklärt hatte, wie die Medien kürzlich berichteten.“

Daily Caller: „Musk veröffentlicht Details darüber, wie Twitter die Hunter Biden Laptop Story zensiert hat. Matt Taibbi, Redakteur des Rolling Stone, veröffentlichte am Freitagnachmittag das, was Elon Musk als „The Twitter Files“ bezeichnet hat. Darin beschreibt er, wie die Social-Media-Plattform eine Berichterstattung der New York Post über einen Laptop von Hunter Biden unterdrückt hat. Die NYP-Story enthüllte eine E-Mail – die kurz darauf von der Daily Caller News Foundation verifiziert wurde -, die Präsident Joe Biden mit einem leitenden Angestellten des ukrainischen Gasunternehmens Burisma in Verbindung brachte, wobei der leitende Angestellte dem Sohn des Präsidenten dafür dankte, dass er „mir die Gelegenheit gab, deinen Vater zu treffen“. Taibbi behauptete, dass die ehemalige Leiterin der Abteilung für Recht, Politik und Vertrauen, Viyaja Gadde, eine „Schlüsselrolle“ bei der Entscheidung spielte, die Geschichte zu unterdrücken, die ohne das Wissen des damaligen Vorstandsvorsitzenden Jack Dorsey, aber ohne jegliche Beteiligung der Regierung gemacht wurde.“

New York Post: „Coca-Cola wird für Diversity-Schulungen kritisiert, in denen die Mitarbeiter aufgefordert werden, „weniger weiß“ zu sein. Coca-Cola-Mitarbeiter wurden im Rahmen eines angeblichen Diversity-Trainings des Unternehmens aufgefordert, „weniger weiß“ zu sein – doch das Material wurde nach einem viralen Whistleblower-Post offline genommen. Der fragliche Kurs „Confronting Racism“ wurde von LinkedIn Education angeboten und angeblich von dem Softdrink-Titan genutzt. „In den USA und anderen westlichen Ländern werden weiße Menschen so sozialisiert, dass sie sich von Natur aus überlegen fühlen, weil sie weiß sind“, heißt es auf einer der Folien, die angeblich von einem „internen Whistleblower“ geschickt und von der YouTube-Kommentatorin Karlyn Borysenko auf Twitter gepostet wurde.“

Zerohedge: „Wuhan Whistleblower: Ehemaliger Vizepräsident von EcoHealth sagt, dass Covid „künstlich“ hergestellt wurde und aus dem Labor entwichen ist. Nur wenige Stunden nachdem sich herausgestellt hat, dass der Hunter-Biden-Laptop nicht nur keine „russische Desinformation“ war, sondern von den sozialen Medien aktiv vertuscht wurde, rückt eine weitere „Verschwörungstheorie“, die unzählige ehrliche Wahrheitssuchende ihre Social-Media-Konten gekostet hat (darunter Zero Hedge, die als erste im Februar 2020 über das Laborleck berichtet haben), immer näher an die Bestätigung der Realität heran. Das liegt daran, dass ein Wissenschaftler, der früher am Wuhan Institute of Virology gearbeitet hat, nun zu Protokoll gegeben hat, dass COVID „menschengemacht“ war und aus dem Labor ausgetreten ist.“

Zerohedge: „Pfizer und Moderna wollen ihre eigenen Impfstoffe auf Myokarditis-Risiken untersuchen. Warum untersucht Big Pharma ihre eigenen Covid-Impfstoffe auf Myokarditis-Nebenwirkungen, wenn die Impfstoffe angeblich bereits getestet wurden und sich als sicher und wirksam erwiesen haben? Sowohl Pfizer als auch Moderna haben angekündigt, dass sie Studien durchführen werden, um die längerfristigen Risiken einer Myokarditis (einer entzündlichen Erkrankung des Herzens, die zum Tod führen kann) bei Personen zu ermitteln, denen die mRNA-basierten Covid-Impfstoffe injiziert wurden. Die Entscheidung kommt nach der Veröffentlichung mehrerer medizinischer Studien, die eine Korrelation und einen kausalen Zusammenhang zwischen den Impfstoffen und einer exponentiellen Zunahme von Herzproblemen, insbesondere bei Männern im Alter von 40 Jahren und jünger, zeigen. Noch vor einem Jahr wurde der Zusammenhang zwischen Covid-Impfungen und Myokarditis weithin bestritten. Studien zeigen auch, dass das Myokarditis-Risiko mit der Anzahl der Auffrischungsimpfungen zunimmt, die eine Person erhalten hat.“

New York Post: „Hunter Biden Laptop-Whistleblower sagt, er sei durch den Twitter-Bericht „rehabilitiert“. Der ehemalige Besitzer der Computerwerkstatt, der Hunter Bidens Laptop aufgedeckt hatte, sagte, er sei „rehabilitiert“ worden, nachdem Twitter-Eigentümer Elon Musk den brisanten Bericht darüber veröffentlicht hatte, wie der Social-Media-Riese die Berichterstattung der New York Post über die zwielichtigen Geschäfte des in Ungnade gefallenen ersten Sohnes im Ausland zensiert hatte. „Ich bin dankbar. Ich weiß nicht, wie viele Leute es wissen, aber ich wurde letztes Jahr von Twitter finanziell ruiniert. Ich habe versucht, meine Karriere zu retten, weil Twitter meine Handlungen als Hacking bezeichnet hat“, sagte John Paul Mac Isaac in einem Interview am Sonntag auf Fox News und erwähnte, dass er das Unternehmen wegen Verleumdung verklagt hat.“

Justthenews: „Ein Wissenschaftler, der eng mit dem Labor in Wuhan zusammengearbeitet hat, sagt, COVID sei gentechnisch hergestellt und an die Öffentlichkeit gelangt. Dr. Huff sagt, COVID sei „eine der größten Vertuschungen in der Geschichte“ und das „größte Versagen der US-Geheimdienste seit 9/11″.“

Justthenews: „Der neue Vorsitzende der republikanischen Abgeordnetenhausfraktion (GOP) plant, Twitter-Manager wegen der Zensur der Hunter Biden Informationen vorzuladen. Der Abgeordnete James Comer sagt, dass die Anfragen rausgehen werden, sobald die GOP im Januar das Repräsentantenhaus übernimmt. “

New York Post: „FBI warnte Twitter während „wöchentlicher“ Treffen vor einer „Hack-and-Leak-Operation“ von Hunter Biden, bevor The New York Post zensiert wurde. Das FBI warnte Twitter während „wöchentlicher“ Treffen vor der Wahl 2020 vor „Hack-and-Leak-Operationen“ durch „staatliche Akteure“, in die Hunter Biden verwickelt sei, und „wahrscheinlich“ im Oktober, wie aus einer eidesstattlichen Erklärung des ehemaligen Leiters der Twitter-Site-Integrität, Yoel Roth, hervorgeht. Die Warnungen waren so spezifisch, dass Twitter sofort den Bericht von The New York Post über Hunter Bidens Laptop am 14. Oktober 2020 zensierte und sich dabei auf seine Richtlinien für „gehacktes Material“ berief, ein Schritt, der am Samstag von Twitters neuem Eigentümer Elon Musk als „Wahleinmischung“ bezeichnet wurde. “

New York Post: „Operation Bronze Griffin“: Im Bericht der republikanischen Abgeordneten heißt es, Facebook gebe dem FBI „parteiische“ Tipps. Das FBI unterhält eine politisch einseitige Überwachungspartnerschaft mit Facebook unter dem offensichtlichen Namen „Operation Bronze Griffin“. Dies geht aus einem Enthüllungsbericht hervor, der am Freitag von Republikanern im Justizausschuss des Repräsentantenhauses veröffentlicht wurde. Der 1.050-seitige Bericht beschreibt in groben Zügen die mutmaßliche politische Voreingenommenheit des FBI zugunsten der Demokraten – nur wenige Tage nach den Enthüllungen über ein geheimes Facebook-Portal, über das Behörden die Löschung mutmaßlicher „Fehlinformationen“ von der weltweit führenden Social-Media-Plattform verlangen können.“

Newsweek: „Kari Lake weigert sich, einen Rückzieher zu machen und besteht darauf, dass es „nicht um mich geht“. Kari Lake hat geschworen, ihren juristischen Kampf gegen das Wahlverfahren in Arizona fortzusetzen, nachdem ein Richter ihre Anwälte wegen einer „unbegründeten“ Klage sanktioniert hat. Die Republikanerin Lake, die bei den Zwischenwahlen zum Gouverneursamt gegen die Demokratin Katie Hobbs „verlor“, reichte im April zusammen mit dem Staatssekretär Mark Finchem eine Klage ein, in der sie forderte, dass die Bezirke Maricopa und Pima bei den Zwischenwahlen im November nur noch Papierwahlzettel verwenden.“

Newsmax: „Musk verspricht „mehr rauchende Colts“ im Twitter-Exposé. Elon Musk verspricht, dass am Sonntag weitere Twitter-Enthüllungen folgen werden – wenn auch mit „ein oder zwei Tagen Verspätung“ – nachdem er die Regierung von Präsident Joe Biden für die Leitung politischer Zensurmaßnahmen bei Twitter geoutet hat. Es gäbe „noch mehr rauchende Colts“ zu enthüllen, versprach Musk am Samstagabend auf der Twitter Spaces Audio-Plattform. Er wies auch auf den Zorn hin, den er auf sich zieht, weil er die politische Voreingenommenheit des Social-Media-Riesen aufgedeckt hat, und sagte vorsorglich: „Ich habe keine Selbstmordgedanken. „Wenn ich Selbstmord begangen habe, ist das nicht real“, fügte er hinzu, eine Anspielung auf die Theoretiker, die das Mantra wiederholen, dass Jeffrey Epstein sich nicht umgebracht hat.“

Newsmax: „Könnte der Zusammenbruch von Kryptowährungen die gesamte Wirtschaft zerstören? Obwohl der Aktienmarkt schwankte und die Preise von Kryptowährungen nach der jüngsten Implosion des Krypto-Börsenriesen FTX abstürzten, glauben Ökonomen nicht, dass die Anlageklasse der Kryptowährungen groß genug ist, um signifikante Auswirkungen auf die Gesamtwirtschaft zu haben – noch nicht.“

Justthenews: „Strenge internationale Studie über N95-Masken stellt COVID-Darstellung der Bundesregierung in Frage. Bidens ehemaliger COVID-Berater versucht, eine randomisierte kontrollierte Studie zu diskreditieren, die keinen statistisch signifikanten Unterschied zwischen chirurgischen Masken und N95-Masken in der Praxis feststellt. Berichten zufolge kann Fauci in seiner Aussage keine Beweise für die Wirksamkeit der Masken anführen.“

TheHill: “ Trump fordert eine “ Aufhebung “ der Wahlregeln in der Verfassung, um die Wahl 2020 zu annullieren. Der ehemalige Präsident Trump hat nach der Veröffentlichung detaillierterer Informationen über die Rolle von Twitter bei der Unterdrückung von Nachrichten über Hunter Biden die Aufhebung der Wahlregeln in der Verfassung gefordert, um das Ergebnis der Präsidentschaftswahlen 2020 aufzuheben. „Ein massiver Betrug dieser Art und dieses Ausmaßes erlaubt die Aufhebung aller Regeln, Vorschriften und Artikel, auch derjenigen, die in der Verfassung stehen“, sagte Trump in einem Beitrag auf Truth Social. „Unsere großen ‚Gründer‘ wollten keine falschen und betrügerischen Wahlen und würden sie auch nicht dulden“, fuhr er fort.“

04.12.2022

FT: „Chinesische Städte lockern die Covid-Beschränkungen nach landesweiten Protesten“

Justthenews: „Bombshell-Twitter-Dateien deuten auf eine Zensur hin, die von Politik und Verbindungen angetrieben wird, nicht von Fakten“

Justthenews: „Top-Epidemiologe kritisiert Bundesgesundheitsbehörden, weil sie sich wie eine „PR-Abteilung“ für Arzneimittelhersteller verhalten“

Newsweek: XiJinping verstärkt Chinas Überwachung und Belästigung tief in Amerika – Inmitten der COVID-Proteste versucht der totalitäre Staat, Dissens auf US-Boden durch Überwachung, Einschüchterung und sogar Gewalt zu ersticken, wie eine Untersuchung von Newsweek enthüllt“

Justthenews: „Eine strenge internationale Studie zu N95-Masken stellt die COVID-Erzählung des Bundes auf den Kopf“

Newsweek: „Donald Trump Jr. postet „Told You So“-Meme“ (…) Der älteste Sohn des ehemaligen Präsidenten reagierte auf die „Twitter-Dateien“ im Zusammenhang mit der Laptop-Geschichte von Hunter Biden, die Matt Taibbi am Freitag veröffentlicht hatte.“

03.12.2022

Justthenews: „Bombshell-Twitter-Dateien deuten auf eine Zensur hin, die von Politik und Verbindungen angetrieben wird, nicht von Fakten“

Justthenews: „Von Musk und Journalisten veröffentlichte Twitter-Dokumente deuten darauf hin, dass Demokraten die Sprache auf der Plattform manipulieren könnten“

Newsmax: „Rep. McCaul: Biden-Team blockiert Veröffentlichung von Aufsichtsdaten über afghanische Hilfe“

Newsmax: „Twitter Probe behauptet außergewöhnliche Schritte, um die Laptop-Story von Hunter zu unterbinden“ (…) „Elon Musk führte am Freitag seine interne Untersuchung darüber durch, wie Twitter mit der Hunter-Biden-Laptop-Geschichte umgegangen ist, und zeigte extreme Anstrengungen, die das Unternehmen unternommen hatte, um Präsident Joe Biden zu schützen“

Newsweek: „Was sind Stinger MANPADS? USA genehmigen Waffenverkauf im Wert von 380 Millionen Dollar an Finnland“ (…) „Das tragbare Luftverteidigungssystem wurde von ukrainischen Streitkräften mit großer Wirkung gegen Russland eingesetzt.“

02.12.2022

Newsmax: „Fauci: COVID-19 wurde möglicherweise im Labor hergestellt und an die Öffentlichkeit weitergegeben. Dr. Anthony Fauci, der medizinische Chefberater des Weißen Hauses, der das Land durch die Pandemie führen sollte, räumte diese Woche ein, dass COVID-19 möglicherweise in einem Labor hergestellt wurde und anschließend an die Öffentlichkeit gelangte.“

The Telegraph: „Großbritannien schlafwandelt in die Zensur, und uns läuft die Zeit davon, dies zu stoppen. Das überarbeitete Gesetz zur Online-Sicherheit bietet Big Tech immer noch die Möglichkeit, seine Algorithmen gegen das Recht auf freie Meinungsäußerung einzusetzen “

Justthenews: „Strenge internationale Studie über N95-Masken stellt COVID-Darstellung der Bundesregierung in Frage. Bidens ehemaliger COVID-Berater versucht, eine randomisierte kontrollierte Studie zu diskreditieren, die keinen statistisch signifikanten Unterschied zwischen chirurgischen Masken und N95-Masken in der Praxis feststellt. Berichten zufolge kann Fauci in seiner Aussage keine Beweise für die Wirksamkeit der Masken anführen.“

Newsmax: „Mike Pence zu Newsmax: Hunter Biden Laptop-Unterdrückung war „eine Schande“. Während des exklusiven Newsmax-Interviews von Mike Pence verurteilte der ehemalige Vizepräsident die Ablehnung und Zensur der Hunter-Biden-Laptop-Geschichte durch die Medien und Big Tech. „Die Art und Weise, wie die Medien die Geschichte des Laptops von Hunter Biden im Herbst 2020 während unserer Kampagne unterdrückt haben, war meiner Meinung nach eine Schande“, sagte Pence während seines Auftritts bei „The Record With Greta Van Susteren“, um seine neue Autobiografie „So Help Me God“ zu promoten.“

Daily Caller: „Tara Reade fordert die GOP-Mehrheit im Repräsentantenhaus auf, den mutmaßlichen sexuellen Übergriff von Joe Biden zu untersuchen. Die ehemalige Senatsassistentin Tara Reade forderte die Republikaner im Repräsentantenhaus auf, eine Untersuchung zu den Vorwürfen einzuleiten, sie sei 1993 vom damaligen Senator Joe Biden sexuell missbraucht worden, und sagte dem Daily Caller, sie sei bereit, unter Eid auszusagen.“

New York Post: „Das kalifornische Gremium schätzt, dass farbigen Einwohnern 569 Milliarden Dollar an Entschädigungen zustehen. Eine kalifornische Arbeitsgruppe, die sich mit den langfristigen Auswirkungen der Sklaverei und des systemischen Rassismus auf die Schwarzafrikaner in Kalifornien befasst, schätzt, dass die Nachfahren der versklavten Menschen satte 569 Milliarden Dollar an Reparationszahlungen schulden, heißt es in einem Bericht.“

New York Post: „Der kleine Sohn eines Tech-Bosses nimmt eine Überdosis Fentanyl, das auf einem Spielplatz in San Francisco gefunden wurde. Der kleine Sohn eines kalifornischen Tech-Bosses hat eine Überdosis Fentanyl zu sich genommen, das er auf einem Spielplatz in einem gehobenen Viertel von San Francisco gefunden hat, wie sein bestürzter Vater und sein Kindermädchen berichten.“

Washington Examiner: „Das Schicksal von Bidens Schuldenerlass für Studenten liegt in den Händen des konservativen Obersten Gerichtshofs. Das Schuldenerlassprogramm der Biden-Regierung für Studenten wird vorerst nicht wieder aufgenommen, nachdem der von 6-3 Republikanern ernannte Oberste Gerichtshof es abgelehnt hat, den Plan aufzuheben und die mündliche Verhandlung über den Rechtsstreit für Februar angesetzt hat.“

Washington Examiner: „Das Pentagon will die Cybersicherheit verstärken. Das Verteidigungsministerium wird bis 2027 ein sogenanntes Null-Vertrauens-Cybersicherheitsmodell einführen und dabei mehrere Tools und Methoden einsetzen, die bereits von vielen Unternehmen genutzt werden.“

Foxnews: „Biden-Administration will nicht sagen, ob der non-binäre Beamte, der des Diebstahls des Gepäcks einer Frau beschuldigt wird, noch bezahlt wird. Sprecher des Energieministeriums bestätigt, dass Samuel Brinton beurlaubt ist, will aber nicht sagen, ob Brinton noch auf der Gehaltsliste der Behörde steht“

Foxnews: „Vorstandsvorsitzender der Balenciaga-Muttergesellschaft und Ehefrau Salma Hayek schweigen zur Kontroverse um Werbung mit Kindern und BDSM-Teddybären. François-Henri Pinault ist Vorstandsvorsitzender von Kering, der Muttergesellschaft von Balenciaga“

Sourcing Journal: „Die Gegenreaktion gegen Balenciaga wird viral und vaandalistisch. Die Gegenreaktion auf die umstrittene BDSM-Teddybär-Werbekampagne von Balenciaga, in der kleine Kinder zu sehen waren, eskaliert weiter, da Vandalen in London und Beverly Hills am Dienstagabend Schaufenster von Balenciaga angriffen, wie die britische Daily Mail berichtet. Bei dem Vorfall in London war ein Mann auf Überwachungskameras zu sehen, der Aufkleber mit der Aufschrift „Pädophelie“ an den Schaufenstern anbrachte, was eindeutig auf die Werbekampagne hinweist.Videos des Vandalen, der den Aufkleber anbrachte, während er eine leuchtend gelbe Sicherheitsweste trug, machten auf TikTok die Runde. TikTok ist mittlerweile die bevorzugte Plattform für diejenigen, die gegen die Sexualisierung von Kindern protestieren“

Epoch Times: „San Francisco erlaubt der Polizei den Einsatz von todbringenden Robotern. Die Stadträte von San Francisco stimmten am 29. November dafür, der städtischen Polizei die Möglichkeit zu geben, in Notsituationen potenziell tödliche, ferngesteuerte Roboter einzusetzen – nach einer emotional aufgeladenen Debatte, die die Spaltung des politisch liberalen Gremiums in Bezug auf die Unterstützung der Strafverfolgung widerspiegelte.“

Gateway Pundit: „Internationale Blutbank für Ungeimpfte wurde mit Mitgliedern aus mindestens 16 Ländern gegründet – Nachfrage nach „reinem Blut“ steigt rapide an“

Sky News: „Die Aufhebung der Verbote in chinesischen Großstädten signalisiert eine Änderung der COVID-Haltung nach der Protestwelle. Weniger als 24 Stunden nach den gewalttätigen Protesten in Guangzhou kündigen die Behörden in der weitläufigen Hafenstadt sowie in Chongqing, Zhengzhou und der Hauptstadt Peking an, die COVID-Beschränkungen zu lockern.“

Washington Times: „Der Senat bestätigt den Generalinspektor des Pentagon und erhöht die Mittel für die Ukraine. Der Senat hat am Mittwoch Robert P. Storch als Generalinspekteur des Verteidigungsministeriums bestätigt. Mit 92:3 Stimmen wurde er der erste nicht amtierende Generalinspekteur des Pentagons, seit der von Obama eingesetzte Jon Rymer im Januar 2016 zurücktrat. Die Lobbygruppe Project on Government Oversight bezeichnete die Bestätigung als „großartige Nachricht“.“Wir haben uns sehr dafür eingesetzt, dass ein (Verteidigungsministerium) IG bestätigt wird. Es hat sieben Jahre gedauert, bis diese wichtige Position besetzt werden konnte. Wir sind froh, dass Robert Storch bestätigt wurde“, sagte die Gruppe in einem Twitter-Post.Am 15. November reichte die Regierung Biden einen neuen Antrag auf 37,7 Milliarden Dollar für die Ukraine im Kampf gegen die russischen Invasoren ein. Sollte dieser Antrag angenommen werden, würde sich die gesamte US-Unterstützung auf mehr als 105 Milliarden Dollar erhöhen.“

Washington Times: „Epstein-Nachlass legt Fall von Sexhandel auf den US-Jungferninseln für 105 Millionen Dollar bei. Beamte der US-Jungferninseln und der Nachlass des in Ungnade gefallenen Finanziers Jeffrey Epstein haben sich darauf geeinigt, die Vorwürfe des Sexhandels gegen eine Zahlung von 105 Millionen Dollar beizulegen, teilte das Justizministerium der Inselkette am Donnerstag mit. Epsteins Nachlass sowie 10 mit Epstein verbundene Unternehmen und die Mitangeklagten und Mitvollstrecker des Nachlasses, Darren Indyke und Richard Kahn, werden 105 Millionen Dollar sowie die Hälfte des Erlöses aus dem Verkauf von Little St. James zahlen, einer Insel, auf der Epstein wohnte und Sexualverbrechen begangen haben soll.“

01.12.2022

Foxnews: „Nach dem Balenciaga-Skandal: Tucker Carlson: „Keine gesunde Gesellschaft kann Pädophilie tolerieren. Tucker spricht sich gegen sexuellen Kindesmissbrauch aus.“

WSJ.com: „Ausschuss des Repräsentantenhauses erhält Zugang zu Trumps Steuererklärungen, Vorsitzender ist gespannt, was als Nächstes kommt. Das Finanzministerium sagt, es habe die gerichtliche Anordnung befolgt, die es einem Ausschuss des Repräsentantenhauses ermöglicht, die Dokumente einzusehen“

New York Post: „Twitters ehemaliger Sicherheitschef Yoel Roth gesteht schließlich den Fehler ein, den Hunter Biden Beitrag der New York Post zu zensieren. Er hat lange genug gebraucht. Der ehemalige Twitter-Führungskraft und Sicherheitschef, der eine Schlüsselrolle bei der Zensur des Post-Exposés vom Oktober 2020 über Hunter Bidens berüchtigten Laptop spielte, hat zugegeben, dass es ein Fehler war – mehr als zwei Jahre später, während sein ehemaliger Chef, Elon Musk, am Mittwoch zugab, dass der Social-Media-Riese „sich in Wahlen eingemischt hat.“.“

Foxnews: „Der von der Biden-Administration ernannte Handelsbeauftragte war ein langjähriger Geschäftspartner von Hunter Biden, wie aus E-Mails hervorgeht. John Nevergole, der in Präsident Bidens Advisory Council on Doing Business in Africa (PAC-DBIA) tätig ist, ist ein ehemaliger Seniorberater von Rosemont Seneca“

New York Post: „Während Elon Musk gegen Zensur kämpft, nehmen US-Bundesstaaten Anthony Fauci und Big Tech ins Visier. Während wir auf die von Elon Musk versprochene Veröffentlichung der „Twitter Files“ warten, in denen die Zensur der New York Post im Jahr 2020 detailliert beschrieben wird, war er damit beschäftigt, Drohungen abzuwehren, seine neue 44-Milliarden-Dollar-Übernahme zu zerstören, wenn er sein Engagement für die Meinungsfreiheit nicht aufgibt. Er twitterte am Mittwochnachmittag ein Video aus dem Apple-Hauptquartier in Cupertino, Kalifornien, wo er im Gespräch mit Apple-CEO Tim Cook, dem er vorwarf, Twitter mit dem Ausschluss aus dem App Store gedroht zu haben, über den Teich des Hauptquartiers schlenderte.“

DailyMail: „Beenden Sie ihre Beschäftigung sofort“: Das ranghöchste Mitglied des Energieausschusses des Senats verlangt, dass Bidens non-binärer Atommüll-Guru gefeuert wird, nachdem er zugegeben hat, 2.325 Dollar Gepäck gestohlen zu haben – und fordert eine Untersuchung der Sicherheitsüberprüfung“

Washington Examiner: „Warum unterstützt Joe Biden Nicolas Maduro? Nicolas Maduro ist nicht nur ein durchschnittlicher, schlecht funktionierender linker Präsident – er ist ein Diktator und ein Tyrann, der ein illegitimes Regime führt. Um sich an der Macht zu halten, hat er zeitweise einen gewaltsamen Kampf geführt. Noch im Jahr 2017 schickte Maduros Regime bewaffnete Banden von Schlägern in roten Hemden aus, um Regimegegner in den Straßen von Städten und Gemeinden in ganz Venezuela brutal zu behandeln und sogar zu töten. “

Washington Examiner: „Die Zeit nach den COVID-Wahlen muss genauer betrachtet und überarbeitet werden. COVID hat das Bildungs- und das Gesundheitswesen verändert, und es hat die Art und Weise verändert, wie wir arbeiten, uns sozialisieren und Religion ausüben. COVID hat auch die Art und Weise verändert, wie wir wählen. Viele unserer Wahlpraktiken aus der COVID-Ära würden selbst bei den freizügigsten Wahlbeobachtern keinen Bestand haben. Die Transparenz, die Sicherheit und die wahrgenommene Fairness des Systems in allen Staaten und wichtigen Bezirken könnten darunter leiden, wenn wir nicht jetzt Änderungen planen. “

Zerohedge: „Bidens Durchführungsverordnung ist eine direkte Bedrohung für den Dollar… In dieser Anordnung ist eine unheimliche Bestimmung versteckt, die der Regierung eine noch nie dagewesene Kontrolle über Ihr Geld und Ihre Freiheit geben könnte. In der Tat, diese Bestimmung schafft die Voraussetzungen für: Legale Überwachung aller US-Bürger durch die Regierung, totale Kontrolle über Ihre Bankkonten und Einkäufe, und die Möglichkeit, alle abweichenden Stimmen endgültig zum Schweigen zu bringen. Es ist kein Wunder, dass Fox News dies kürzlich als „eine zutiefst beunruhigende Entwicklung“ bezeichnete. Dennoch haben die meisten Amerikaner noch nie von der Executive Order 14067 gehört.“

Zerohedge: „Hier ist Klaus Schwabs neuester Plan, um Ihr Leben erbärmlich zu machen. Machen Sie sich nichts vor, die sozialen Insekten, die das Weltwirtschaftsforum leiten, schlafen nicht. Sie sind entschlossen, den ahnungslosen Massen der Welt die globalistische Tyrannei aufzuzwingen. Technokratische Roboter wie Klaus Schwab sehen sich selbst als Teil einer gesalbten Klasse, die über den widerspenstigen Menschen steht. Er glaubt, dass seine Vision von der Welt alle Sorgen und Bedenken des Pöbels übertrumpft. Schwab und seine globalistischen Komplizen wollen eine zügellose bürokratische Struktur aufbauen, die es ihnen ermöglicht, über weite Teile des Globus zu herrschen.“

The Hill: „McCarthy bereitet sich auf einen Showdown im Parlament vor, während die Gegner sich auf die Fersen heften. Der Minderheitenführer im Repräsentantenhaus, Kevin McCarthy (R-Calif.), wird voraussichtlich im Repräsentantenhaus um den Sprecherposten kämpfen, da seine GOP-Gegner signalisieren, dass ihre Haltung härter wird. McCarthy hat in dieser Woche damit begonnen, sich auf eine Machtprobe im Repräsentantenhaus vorzubereiten und den Druck auf diejenigen zu erhöhen, die ihm ihre Unterstützung verweigern.“

Daily Caller: „Beobachtungsgruppe verklagt Bidens Heimatschutzministerium (DHS) wegen mutmaßlicher Koordination zur Zensur von Amerikanern. Judicial Watch, eine konservative Watchdog-Gruppe, reichte am 22. November eine Klage gegen das Ministerium für Heimatschutz (DHS) ein, nachdem es eine Anfrage nach dem Freedom of Information Act (FOIA) zu Kommunikationsaufzeichnungen über mutmaßliche Online-Zensur während der Präsidentschaftswahlen 2020 nicht beantwortet hatte.“

Newsmax: „McCarthy zum Ausschuss des 6. Januar: Speichern Sie alle Ihre Erkenntnisse für GOP Ermittler. Der Sonderausschuss des Repräsentantenhauses, der die Unruhen vom 6. Januar 2021 im Kapitol untersucht, ist in den letzten Monaten weitgehend in Ruhe gelassen worden, da die gegen den ehemaligen Präsidenten Donald Trump und andere prominente Konservative erhobenen Vorwürfe nicht ins Kreuzverhör genommen werden konnten. Ab Januar könnten die Republikaner im Repräsentantenhaus jedoch in die Offensive gehen.“

Justthenews: „GOP-Kongressabgeordneter bezeichnet Bidens Bemühungen zur Vermeidung eines Bahnstreiks als „Geiselnahme“. Progressive Gesetzgeber drängten auf ein Gesetz zur Erhöhung der Lohnfortzahlung im Krankheitsfall für Bahnmitarbeiter, das am Mittwoch vom Repräsentantenhaus verabschiedet wurde.“

Law and Crime: „Die Deutsche Bank und JPMorgan haben gerade den schärfsten Justizkritiker der Wall Street als Vorsitzenden für Verfahren gewonnen, in denen sie der „Komplizenschaft“ mit Jeffrey Epstein beschuldigt werden“

Justthenews: „Die gewählte Gouverneurin von Arizona, Hobbs, stellt der Bezirksverwaltung ein Ultimatum: Entweder sie bestätigt ihre Wahl oder sie wird wegen eines Verbrechens angeklagt. „Wir glauben, dass die Wähler von Mohave County durch die Probleme, die sie in Maricopa County hatten, entrechtet wurden“, sagte Ron Gould, der Vorsitzende des Mohave County Board of Supervisors.“

Justthenews: „Der Bezirk Maryland ist der erste an der Ostküste, der Erdgasheizungen für neue Gebäude verbietet. Das Verbot sieht Ausnahmen für Restaurants, Fertigungsbetriebe, Krematorien und biowissenschaftliche Labors vor, während für bestimmte öffentliche Gebäude und größere Bauten ein Aufschub bis 2027 gewährt wird.“

FT: „Sam Bankman-Fried sagt, er habe bei FTX „nie versucht, Betrug zu begehen“.“

Newsmax: „EU fordert UN-gestütztes Tribunal zur Untersuchung russischer Kriegsverbrechen. Die Europäische Union möchte mit dem Internationalen Strafgerichtshof zusammenarbeiten, um ein von den Vereinten Nationen unterstütztes Tribunal zur Untersuchung von Kriegsverbrechen in der Ukraine einzurichten, das zu einer Anklage gegen den russischen Präsidenten Wladimir Putin führen könnte.“

Newsweek: „Der Westen überschätzt Putins Angst vor Machtverlust, warnt ein Forscher. Während sich Russlands Krieg gegen die Ukraine in den neunten Monat hineinzieht, haben sich viele gefragt, welche Auswirkungen Russlands militärische Rückschläge auf die Führung von Präsident Wladimir Putin haben. Ein Wissenschaftler warnt, dass selbst wenn Putin den Krieg verlieren sollte, dies nicht das Ende seiner Präsidentschaft bedeuten muss. Putin hat in seinem Krieg gegen die Ukraine mehrere Rückschläge hinnehmen müssen, nachdem er Ende Februar in Russlands Nachbarland einmarschiert war.“

