De inflatie in de VS blijft stijgen: 7,9%.

De inflatiecijfers blijven stijgen. Nu is het laatste officiële inflatiecijfer in de VS bekend: 7,9% na 7,5% in de vorige maand. Dit toont dan weer aan dat de VS momenteel een zeer zwakke munt heeft in de vorm van de dollar. Ook zonder het uitbreken van de oorlog in Oekraïne waren de prijzen al enorm gestegen. Afgezien van de brandstofprijzen zijn tweedehands auto’s of levensmiddelen bijzonder duur geworden. De prijsontwikkeling in de VS wordt beschouwd als een van de grotere politieke problemen van de Amerikaanse president Joe Biden. In de VS zijn er dit jaar tussen de presidentsverkiezingen zogenaamde mid-term verkiezingen. Onlangs nog gaf Donald Trump Biden de schuld van de hoge inflatie in de VS. De prijzen stijgen al bijna een jaar lang veel sterker dan voorheen. Een zwakkere dollar kan er ook toe leiden dat de eurozone, als invoergebied voor in dollars verhandelde grondstoffen, te maken krijgt met stijgende prijzen. De rente in de eurozone blijft laag na het recente besluit van de ECB.

Inflatie in de VS stijgt in het snelste tempo sinds zeer lange tijd

“De sterke stijging van de consumentenprijzen in de VS heeft zich in februari voortgezet. De inflatie steeg van 7,5 naar 7,9 procent, meldde het Amerikaanse bureau voor de statistiek donderdag.

In vergelijking met de vorige maand stegen de prijzen in de laatste maand van het jaar met 0,8 procent. De energieprijzen blijven de sterkste drijfveer met een stijging van 25,6% op jaarbasis (januari: +27,0%). De voedselprijzen stegen binnen een jaar met 7,9 procent (januari: 7,0 procent), alle andere prijzen stegen met gemiddeld 6,4 procent ten opzichte van het voorgaande jaar (januari: 6,0 procent). Een van de prijsverhogende factoren waren de brandstofprijzen, die met 38% stegen ten opzichte van het voorgaande jaar.

Gebruikte auto’s waren ongeveer 41,2 procent duurder dan een jaar geleden.”

Verslag met materiaal van het dts nieuwsagentschap

Foto: Dollarbiljet, via dts nieuwsagentschap