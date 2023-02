Azioni Alphabet: obiettivo di prezzo incredibile!

Il titolo Alphabet è in crescita da qualche tempo. Il breakout al di sopra dell’EMA200 ha aperto nuove opportunità di acquisto fino a un obiettivo di prezzo di 120 dollari. Grazie ai dati trimestrali, il titolo è balzato di oltre l’8% negli ultimi giorni, nonostante un mercato generale in correzione avesse annunciato un movimento contrario.

Nonostante l’indebolimento dell’attività pubblicitaria nell’ultimo trimestre e il crollo dei profitti, gli investitori rimangono positivi, in quanto l’azienda cerca di ridurre i costi e di preparare la sua alternativa ChatGPT per l’uso pubblico. Il movimento al rialzo ha ripreso slancio martedì e l’obiettivo di prezzo di 120 dollari, definito da una formazione a doppio fondo, sembra ora raggiungibile.

Alphabet Inc. è un’azienda tecnologica leader a livello mondiale, nota come la società madre di Google. Il titolo della società è quotato al NASDAQ ed è uno dei titoli più scambiati al mondo.

Dalla fondazione di Google nel 1998, Alphabet si è trasformata in un’azienda con un’ampia gamma di prodotti e servizi. Tra questi non c’è solo il famoso motore di ricerca Google, ma anche il mercato pubblicitario online AdSense, la piattaforma video YouTube, il servizio di mappe Google Maps e il sistema operativo mobile Android.

Negli ultimi anni Alphabet ha investito costantemente in ricerca e sviluppo ed è all’avanguardia in molti settori. Queste includono l’intelligenza artificiale, la guida autonoma, la realtà virtuale e aumentata e l’Internet degli oggetti.

L’azienda ha una solida posizione finanziaria e ha costantemente generato profitti elevati. È nota per i suoi modelli di business innovativi e per la sua capacità di entrare in nuovi mercati. Questi fattori hanno reso il titolo Alphabet un investimento appetibile per gli investitori.

Nel complesso, il titolo Alphabet è considerato uno dei titoli più interessanti del mercato, con forti prospettive di crescita e una solida posizione finanziaria. Gli investitori alla ricerca di un investimento a lungo termine possono investire nel titolo Alphabet per beneficiare della sua continuità e stabilità.