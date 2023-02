Acheter l’action NIO maintenant ?

On suppose que les investisseurs ne suivent plus aveuglément le battage médiatique lorsqu’ils investissent dans des actions de voitures électriques, mais qu’ils effectuent une analyse plus approfondie du marché et tiennent davantage compte des facteurs fondamentaux. Les experts estiment que le marché est sur le point de se consolider, ce qui pourrait conduire à l’érosion des petites entreprises.

D’un point de vue graphique, la tendance à la baisse qui existe depuis janvier 2021 se poursuit. Le cours a rebondi sur la ligne de tendance et est passé sous la ligne des 50 jours (EMA50). À la fin de la semaine dernière, le cours s’est posé sur la tendance haussière plate de fin octobre. Les haussiers doivent maintenant impérativement réagir, faute de quoi l’action risque de tomber sous la barre des 10,00 dollars et de revenir au plus bas de l’année dernière à 8,38 dollars.