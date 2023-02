L’inflation existait déjà avant la guerre en Ukraine – les prix de vente en gros avaient augmenté

Le taux d’inflation en Allemagne augmente actuellement aussi et probablement surtout en raison de la guerre en Ukraine. Mais les prix étaient déjà en hausse avant le début de la guerre – cette information montre que la masse monétaire, entre autres, pourrait être trop importante. Ainsi, selon les dernières statistiques, les prix de vente dans le commerce de gros allemand avaient augmenté de 16,6 % en février avant le début de la guerre.

Les prix ne cessent d’augmenter, y compris dans le commerce de gros

.

„Les prix de vente dans le commerce de gros allemand ont continué à augmenter fortement avant le début de la guerre en Ukraine. En février 2022, ils ont augmenté de 16,6% par rapport au même mois de l’année précédente, a annoncé lundi l’Office fédéral des statistiques (Destatis).

La hausse par rapport au même mois de l’année précédente avait été de 16,2 pour cent en janvier et de 16,1 pour cent en décembre. En comparaison avec le mois précédent, les prix de gros ont augmenté de 1,7 pour cent en février. L’évolution actuelle des prix liée à l’attaque de la Russie contre l’Ukraine n’est pas incluse dans les résultats, car le recensement a été effectué à la date de référence du 5 février. La forte hausse par rapport à l’année précédente s’explique avant tout par la forte augmentation des prix de nombreuses matières premières et produits intermédiaires, selon les statisticiens.

La hausse des prix dans le commerce de gros des produits pétroliers (+43,6 pour cent) a de nouveau eu la plus grande influence sur la variation en février. Des hausses de prix particulièrement importantes par rapport à l’année précédente ont également été enregistrées dans le commerce de gros de matériaux usagés et de résidus (+46,0 pour cent), de bois brut et de bois scié (+44,0 pour cent) ainsi que de minerais, métaux et produits semi-finis métalliques (+43,4 pour cent). Les prix du commerce de gros de produits chimiques (+34,1 pour cent), de produits métalliques et plastiques pour la construction (+23,2 pour cent) ainsi que de céréales, de tabac brut, de semences et d’aliments pour animaux (+22,7 pour cent) ont également été considérablement plus élevés“.

Rapport avec du matériel de l’agence de presse dts