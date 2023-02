Inflazione anche prima della guerra in Ucraina – i prezzi di vendita all’ingrosso erano aumentati

Il tasso di inflazione in Germania è attualmente in aumento, anche e probabilmente soprattutto a causa della guerra in Ucraina. Ma anche prima dell’inizio della guerra, i prezzi erano in aumento – questa informazione dimostra che, tra le altre cose, l’offerta di moneta potrebbe anche essere troppo grande. Ad esempio, secondo le ultime statistiche, i prezzi di vendita nel settore del commercio all’ingrosso tedesco erano aumentati del 16,6% a febbraio, prima dell’inizio della guerra.

I prezzi aumentano e aumentano – anche all’ingrosso

„I prezzi di vendita all’ingrosso in Germania hanno continuato ad aumentare fortemente prima dell’inizio della guerra in Ucraina. Nel febbraio 2022 sono aumentati del 16,6% rispetto allo stesso mese dell’anno precedente, ha riferito lunedì l’Ufficio federale di statistica (Destatis).

L’aumento su base annua è stato del 16,2% a gennaio e del 16,1% a dicembre. Su base mensile, i prezzi all’ingrosso sono aumentati dell’1,7% a febbraio. Gli attuali sviluppi dei prezzi legati all’attacco della Russia all’Ucraina non sono inclusi nei risultati, poiché il sondaggio è stato condotto a partire dal 5 febbraio. L’elevato aumento su base annua è dovuto principalmente al forte incremento dei prezzi di molte materie prime e prodotti intermedi, secondo gli statistici.

L’influenza maggiore sulla variazione di febbraio è stata ancora una volta l’aumento dei prezzi dei prodotti petroliferi all’ingrosso (+43,6%). Anche nel commercio all’ingrosso si sono registrati aumenti dei prezzi particolarmente forti su base annua per quanto riguarda i rottami e i materiali residui (+46,0%), il legname grezzo e segato (+44,0%) e i minerali, i metalli e i semilavorati metallici (+43,4%). I prezzi sono stati significativamente più alti anche nel commercio all’ingrosso di prodotti chimici (+34,1 per cento), di prodotti in metallo e plastica per l’edilizia (+23,2 per cento) e di cereali, tabacco grezzo, sementi e mangimi (+22,7 per cento).“

Rapporto con materiale dell’agenzia di stampa dts