Inflacja jeszcze przed wojną na Ukrainie – ceny sprzedaży hurtowej wzrosły

Inflacja w Niemczech obecnie rośnie, również i chyba głównie z powodu wojny na Ukrainie. Jednak jeszcze przed rozpoczęciem wojny ceny rosły – ta informacja pokazuje, że między innymi podaż pieniądza również mogła być zbyt duża. Na przykład według najnowszych danych statystycznych ceny sprzedaży w niemieckim sektorze hurtowym wzrosły w lutym, przed rozpoczęciem wojny, o 16,6%.

Ceny rosną i rosną – także w hurcie

„Ceny sprzedaży w niemieckim hurcie nadal gwałtownie rosły przed rozpoczęciem wojny na Ukrainie. W lutym 2022 roku wzrosły one o 16,6 procent w porównaniu z tym samym miesiącem ubiegłego roku – poinformował w poniedziałek Federalny Urząd Statystyczny (Destatis).

W styczniu wzrost rok do roku wynosił 16,2 procent, a w grudniu 16,1 procent. W ujęciu miesiąc do miesiąca ceny hurtowe wzrosły w lutym o 1,7 proc. W wynikach nie uwzględniono aktualnych zmian cen związanych z atakiem Rosji na Ukrainę, ponieważ badanie przeprowadzono na dzień 5 lutego. Wysoki wzrost rok do roku wynika głównie z gwałtownie wyższych cen wielu surowców i półproduktów – podają statystycy.

Największy wpływ na zmianę w lutym miał ponownie wzrost cen w hurcie produktów naftowych (+43,6 proc.). W handlu hurtowym szczególnie silny wzrost cen rok do roku odnotowano również w przypadku złomu i resztek (+46,0 procent), drewna surowego i piłowanego (+44,0 procent) oraz rud, metali i półproduktów metalowych (+43,4 procent). Znacznie wyższe były też ceny w hurcie produktów chemicznych (+34,1 proc.), wyrobów z metali i tworzyw sztucznych do celów budowlanych (+23,2 proc.) oraz zbóż, surowca tytoniowego, nasion i pasz dla zwierząt (+22,7 proc.).“

Raport z materiałem agencji informacyjnej dts