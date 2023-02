Inflação mesmo antes da guerra na Ucrânia – os preços de venda por atacado haviam subido

A taxa de inflação na Alemanha está atualmente aumentando, também e provavelmente principalmente por causa da guerra na Ucrânia. Mas mesmo antes do início da guerra, os preços estavam em alta – esta informação mostra que, entre outras coisas, a oferta de dinheiro também poderia ser muito grande. Por exemplo, de acordo com as últimas estatísticas, os preços de venda no setor atacadista alemão haviam subido 16,6% em fevereiro antes do início da guerra.

Os preços sobem e sobem – também no atacado

„Os preços de venda no atacado alemão continuaram a subir acentuadamente antes do início da guerra na Ucrânia. Em fevereiro de 2022, eles aumentaram 16,6% em relação ao mesmo mês do ano passado, informou o Escritório Federal de Estatística (Destatis) na segunda-feira.

O aumento anual havia sido de 16,2% em janeiro e de 16,1% em dezembro. Em uma base mensal, os preços no atacado subiram 1,7% em fevereiro. A evolução atual dos preços relacionados ao ataque da Rússia à Ucrânia não estão incluídos nos resultados, pois a pesquisa foi realizada a partir de 5 de fevereiro. O alto aumento anual se deve principalmente aos preços acentuadamente mais altos de muitas matérias-primas e produtos intermediários, de acordo com as estatísticas.

A maior influência na mudança em fevereiro foi novamente o aumento de preços no atacado de produtos petrolíferos (+43,6 por cento). Houve também aumentos de preços particularmente fortes no comércio atacadista de sucata e materiais residuais (+46,0 por cento), em madeira bruta e serrada (+44,0 por cento) e em minérios, metais e produtos metálicos semi-acabados (+43,4 por cento). Os preços também foram significativamente mais altos no atacado de produtos químicos (+34,1%), produtos metálicos e plásticos para fins de construção (+23,2%) e cereais, tabaco bruto, sementes e rações para animais (+22,7%)“.

Relatório com material da agência de notícias dts