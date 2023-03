Spezielle Branchen, spezielle Chancen

Von Albert Einstein stammt der Gedanke, dass es völlig unsinnig ist, andere Ergebnisse zu erwarten, wenn bei der Lösung eines gegebenen Problems immer wieder die gleichen Lösungen oder Lösungsansätze zum Einsatz kommen. Mit anderen Worten: Was einmal nicht funktioniert hat, sollte man besser nicht noch ein zweites Mal oder gar drittes Mal einsetzen.

Gefragt sind vielmehr neue Lösungen, um sowohl die alten Probleme, die man bislang noch nicht in den Griff bekommen hat, zu lösen, wie auch für zukünftige, heute noch nicht bekannte Herausforderungen gerüstet zu sein. Damit diese beizeiten entwickelt werden können, ist aber auch eine entsprechende Innovations- und Risikobereitschaft erforderlich.

Das fängt auf der Ebene der Forscher und Entwickler an und hört bei den privaten und institutionellen Investoren nicht auf. Die Einen werden aufgrund ihrer Kreativität und ihres Sachverstands benötigt, die Anderen müssen mit ihrem Risikokapital das Geld zur Verfügung stellen, das nötig ist, um lange Versuchsreihen und vielfältige Analysen zu finanzieren.

Eine innovative Mischung mit viel Potential

Kommen beide Elemente zusammen, entstehen jene Lösungen, die sich weitsichtige Menschen wie Albert Einstein immer gewünscht haben: Auf ein altbekanntes Problem wird in einer völlig neuen, aber absolut sinnvollen Art und Weise reagiert und am Ende profitieren alle, die die Lösung entwickelnden Forscher, die die aufwendige Arbeit finanzierenden Investoren und am Ende die Menschheit als Ganze.

In Deutschland ist diese Art der Problemlösung leider nur mäßig beliebt. Doch all jenen, die ihre anfängliche Scheu vor dem Neuen überwinden, bieten sich große Chancen. Das Schöne an diesen Chancen ist, dass sie nicht allein auf einen einzigen Sektor beschränkt sind, sondern viele Bereiche des Lebens und zahlreiche Aspekte unserer Wirtschaft umschließen.