Die Halbleiterumsätze brechen massiv ein

Es gibt Umsätze, die sind wichtiger als andere, weil sie das große Bild widerspiegeln, das unsere Wirtschaft gerade abgibt. Zu ihnen zählen zweifellos die Halbleiterumsätze. Noch vor einem Jahr am Ausgang der Corona-Pandemie waren fehlende Halbleiter der Grund schlechthin, der dafür verantwortlich war, dass unsere Wirtschaft nicht so recht in Gang kommen wollte.

Die Halbleiter waren damals so etwas wie die Vorboten von größeren Schwierigkeiten, die sich bald danach auch in anderen Wirtschaftsbereichen einstellen sollten. Auf die Entwicklung der Halbleiterumsätze zu achten, macht deshalb auch heute nicht nur sehr viel Sinn, sondern es produziert uns auch erneut die Sorgenfalten auf die Stirn.

Laut Semiconductor Industry Association (SIA) hat die globale Halbleiterindustrie im Januar 2023 einen Umsatz von 41,3 Milliarden US-Dollar erzielt. Im Vergleich zum Dezember 2022 entspricht dies einem Rückgang von 5,2 Prozent, denn zum Ende des letzten Jahres hatte die Branche global 43,6 Milliarden US-Dollar umgesetzt.

Kurzfristiger zyklischer Abschwung?

Gegenüber dem Januar 2022 ergibt sich sogar ein Rückgang von 18,5 Prozent. Besonders stark war der Umsatzrückgang zwischen Dezember und Januar in den USA mit minus 7,9 Prozent und China mit minus acht Prozent. Während in Japan und im asiatisch-pazifischen Raum Rückgänge von minus 2,1 und minus 2,7 Prozent zu verzeichnen waren, stiegen die Umsätze der Branche in Europa um 0,6 Prozent an.

Auf jährlicher Basis ergibt sich ein ähnlichen Bild: In Japan und in Europa war ein leichter Anstieg von 0,7 bzw. 0,9 Prozent zu verzeichnen. Starke Einbrüche gab es jedoch in den USA mit minus 12,4 Prozent, im asiatisch-pazifischen Raum mit minus 19,5 Prozent und in China mit minus 31,6 Prozent.

John Neuffer, der Päsident und CEO der Semiconductor Industry Association kommentierte: „Trotz des Rekordumsatzes im Jahr 2022 hat sich der weltweite Halbleitermarkt in der zweiten Jahreshälfte deutlich abgekühlt, und dieser Trend hat sich im ersten Monat des Jahres 2023 fortgesetzt. Ungeachtet des derzeitigen kurzfristigen zyklischen Abschwungs bleiben die langfristigen Aussichten für den Halbleitermarkt stark, da Chips eine immer wichtigere Rolle bei der Versorgung der kritischen Technologien von heute und morgen spielen.“

Die langfristigen guten Aussichten wird niemand bestreiten wollen. Zu denken gibt allerdings der „kurzfristige zyklische Abschwung“. Er könnte darauf hindeuten, dass die Welt eine ernstzunehmende Rezession vor sich hat.