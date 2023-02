Bayerns Ministerpräsident Söder (CSU) will die Atomkraftwerke weiterlaufen lassen

Die Bundesregierung hat – offenbar definitiv – beschlossen, die Atomkraftwerke im April abzuschalten. Bayerns Ministerpräsident Markus Söder wandte sich nun dagegen und möchte die AKW weiter laufen lassen. Ob dies technisch überhaupt möglich ist?

AKW sollen wegen des langsamen Ausbaus der Erneuerbaren weiter laufen

„Der bayerische Ministerpräsident Markus Söder hat die Energiepolitik der Bundesregierung kritisiert. Der „Welt am Sonntag“ sagte der CSU-Vorsitzende: „Die Realität ist, dass wir beim Ausbau der erneuerbaren Energie in ganz Deutschland nicht so schnell vorankommen, wie wir es gerade vor dem Hintergrund dieser Krise müssten.“

Dringend seien grundlastfähige Energielieferanten und günstige Energiequellen nötig. „Deshalb sollten die bestehenden Atomkraftwerke bis zum Ende der Krise und bis der Umstieg auf die Erneuerbaren Energien gut organisiert ist in Betrieb bleiben und bereits stillgelegte Reaktoren als Reserven bereit gehalten werden. Dazu muss die Ampel endlich neue Brennstäbe bestellen“, sagte Söder der „Welt am Sonntag“.“

Bericht mit Material der dts Nachrichtenagentur

Foto: Atomkraftwerk, über dts Nachrichtenagentur