Habeck ist für die Gasversorgung im nächsten Winter optimistisch

Wirtschafts- und Klimaschutzminister Robert Habeck ist optimistisch in Bezug auf die Gasversorgung im Winter 23/24. Die Speicherstände würden keine schlechtere Ausgangslage als in den Vorjahren anzeigen, so Habeck. Er selbst machte darauf aufmerksam, dass es keine Lieferungen mehr aus Russland geben würde.

Habeck: Ausgangslage ist gut – aber keine Lieferungen mehr aus Russland

„Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck (Grüne) ist zuversichtlich, dass die Gasmengen in Deutschland auch für den nächsten Winter gut reichen werden. Bei den Speicherständen gebe es „keine schlechtere“ Ausgangslage als in den Vorjahren, sagte er den Sendern RTL und ntv.

Man werde voraussichtlich mit um die 60 Prozent aus dem Winter gehen. „Wir starten auf einem deutlich höheren Niveau.“ Zudem kämen LNG-Terminals hinzu. Anders als 2022 gebe es allerdings gar keine Lieferungen mehr aus Russland. Zudem hänge die Lage auch immer von der Witterung und vom Verbrauchsverhalten ab. „Wenn wir die Heizung und die Fenster aufreißen, dann werden wir ein Problem bekommen.“

