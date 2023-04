Wissenswertes zur Verwendung von Essig

Auf dem heutigen Markt können Sie alle möglichen komplexen Chemikalien finden, die die gleichen Haushaltsanwendungen haben wie Essig, eine natürliche Substanz, die seit Tausenden von Jahren im Haushalt verwendet wird. Viele Menschen wissen nicht, dass eine Gallone destillierter weißer Essig oder Apfelessig eine große Anzahl chemischer Haushaltsreinigungsprodukte ersetzen kann.

Viele der Haushaltsanwendungen von Essig wurden von den frühen Pionieren an die neueren Generationen weitergegeben und ihre bewährten Lösungen funktionieren auch heute noch. Lesen Sie unten und entdecken Sie, wie Essig Ihnen helfen kann, Ihr Zuhause sauber zu halten.

In diesem Beitrag:

Essig ist ein wahrer Alleskönner. Im Haushalt und Alltag kann die Essigsäure an vielen Stellen Abhilfe verschaffen und wirkt teilweise sogar besser, als die Reinigungsmittel aus der Drogerie oder dem Supermarkt. Im folgenden geben wir einige Hinweise auf die verschiedenen Anwendungsbereiche.

Essig in der Küche

Die meisten Menschen haben Essig nur zum Kochen in Ihrer Küche. Im folgenden nennen wir Ihnen einige Aspekte, die den Essig zu Ihrem neuen Lieblingsutensil in der Küche machen werden:

Kochgerüche entfernen : Verhindern Sie den Geruch von kochendem Kohl, indem Sie ein wenig Essig zum Kochwasser hinzufügen. Um Fisch- oder Zwiebelgeruch von den Händen zu entfernen. Wischen Sie sie mit Essig ab. Gießen Sie nach dem Kochen von Fisch oder Zwiebeln Essig in die heiße Pfanne und lassen Sie ihn kurz köcheln. Entfernen Sie Gerüche aus Brotdosen: Befeuchten Sie ein Stück Brot mit Essig und lassen Sie es über Nacht darin liegen. Übrigens: Auch Schweißgeruch lässt sich mit Essig neutralisieren. Tragen Sie den Essig dazu direkt oder auf einem sauberen Tuch auf!

: Verhindern Sie den Geruch von kochendem Kohl, indem Sie ein wenig Essig zum Kochwasser hinzufügen. Um Fisch- oder Zwiebelgeruch von den Händen zu entfernen. Wischen Sie sie mit Essig ab. Gießen Sie nach dem Kochen von Fisch oder Zwiebeln Essig in die heiße Pfanne und lassen Sie ihn kurz köcheln. Geschirr spülen : Um Fett zu reduzieren, geben Sie eine Kappe Essig ins Spülwasser. So entfernen Sie auch Kalkablagerungen. Um Teekessel, Kaffeemaschinen und Bügeleisen zu reinigen, füllen Sie sie mit Essig und erhitzen sie oder lassen sie einen Zyklus durchlaufen. Mit klarem Wasser einen weiteren Durchlauf machen. Reinigen Sie eine verschmutzte Thermoskanne mit Essig: Wenn Sie zufällig eine schmutzige Thermosflasche haben, die gereinigt werden muss, kann Essig wieder einmal den Tag retten. Füllen Sie Ihre Thermoskanne mit warmem Wasser und ¼ Tasse weißem Essig und schütteln Sie sie gut durch. Wenn Ihre Thermosflasche Rückstände hat, können Sie etwas Reis hinzufügen, der als Schleifmittel wirkt, um sie abzukratzen. Spülen Sie die Thermoskanne aus und lassen Sie sie an der Luft trocknen, sobald Sie mit dem Schütteln fertig sind.

: Um Fett zu reduzieren, geben Sie eine Kappe Essig ins Spülwasser. So entfernen Sie auch Kalkablagerungen. Um Teekessel, Kaffeemaschinen und Bügeleisen zu reinigen, füllen Sie sie mit Essig und erhitzen sie oder lassen sie einen Zyklus durchlaufen. Mit klarem Wasser einen weiteren Durchlauf machen. Kristall- und Glaswaren abspülen : Sie glänzen, wenn sie in einer Lösung von 1 Teil Essig auf 3 Teile warmes Wasser gespült werden. Reinigen Sie so auch Flaschen, Gläser und Vasen. Entfernen Sie Kalkablagerungen, indem Sie Essig hineinschütten. Einige Minuten oder länger stehen lassen, dann kräftig schütteln oder bürsten. Auch Kaffee- und Teeflecken lassen sich aus Glas und Porzellan entfernen. Einmal wöchentlich Essig in Glaskaffeekannen aufkochen, waschen und abspülen. Zu gleichen Teilen Essig und Salz entfernt Flecken aus Tassen.

: Sie glänzen, wenn sie in einer Lösung von 1 Teil Essig auf 3 Teile warmes Wasser gespült werden. Reinigen Sie so auch Flaschen, Gläser und Vasen. Entfernen Sie Kalkablagerungen, indem Sie Essig hineinschütten. Einige Minuten oder länger stehen lassen, dann kräftig schütteln oder bürsten. Auch Kaffee- und Teeflecken lassen sich aus Glas und Porzellan entfernen. Einmal wöchentlich Essig in Glaskaffeekannen aufkochen, waschen und abspülen. Zu gleichen Teilen Essig und Salz entfernt Flecken aus Tassen. Obstflecken von den Händen entfernen geht ebenfalls mit dem Allzweckmittel: Dazu einfach die Hände mit Essig abreiben.

von den Händen entfernen geht ebenfalls mit dem Allzweckmittel: Dazu einfach die Hände mit Essig abreiben. Verwenden Sie Essig, um Fruchtfliegen zu fangen : Füllen Sie ein Glas im Flur mit Apfelsaft und Essig, stanzte ein paar Löcher in den Deckel und schrauben Sie ihn wieder auf. Sie würde diese Haushaltsfalle den ganzen Tag auf der Küchentheke stehen lassen, um Fruchtfliegen zu fangen.

: Füllen Sie ein Glas im Flur mit Apfelsaft und Essig, stanzte ein paar Löcher in den Deckel und schrauben Sie ihn wieder auf. Sie würde diese Haushaltsfalle den ganzen Tag auf der Küchentheke stehen lassen, um Fruchtfliegen zu fangen. Ostereier färben: Für leuchtende Farben, kombinieren Sie ½ Tasse kochendes Wasser, 1 Teelöffel Essig und 1 Teelöffel Lebensmittelfarbe. Tauchen Sie die Eier ein, bis sie wie gewünscht gefärbt sind.

Essig und Holz

So manch einer schwört auf die Verwendung von Essig in der Kombination mit Holz. Sie sollten allerdings vorsichtig portionieren, da die Essigsäure – wie der Name schon sagt – eine Säure ist. Bei übermäßiger Anwendung könnte Ihr Holz geschädigt werden.

Entfernen Sie Wasserringe auf Holzmöbeln: Kombinieren Sie Essig und Olivenöl zu gleichen Teilen. Verarbeiten Sie die Mischung auf einem sauberen, weichen Tuch in Richtung der Maserung.

auf Holzmöbeln: Kombinieren Sie Essig und Olivenöl zu gleichen Teilen. Verarbeiten Sie die Mischung auf einem sauberen, weichen Tuch in Richtung der Maserung. Entfernen Sie Flecken auf Holzböden oder Möbeln : Reinigen Sie die Stelle mit grober Stahlwolle, die in Waschbenzin getaucht ist. Fleck mit Essig schrubben und einige Minuten einwirken lassen. Bei Bedarf wiederholen, mit Wasser nachspülen, dann wachsen.

: Reinigen Sie die Stelle mit grober Stahlwolle, die in Waschbenzin getaucht ist. Fleck mit Essig schrubben und einige Minuten einwirken lassen. Bei Bedarf wiederholen, mit Wasser nachspülen, dann wachsen. Schneidebretter desinfizieren: Sie können Essig verwenden, um Ihr Holzschneidebrett zu desinfizieren und zu reinigen, da die Essigsäure im Essig ein gutes Desinfektionsmittel ist und Bakterien wie E.coli, Salmonellen und Staphylokokken abtöten kann. Denken Sie daran, Ihr Schneidebrett nach jedem Gebrauch mit vollwertigem weißen Essig abzuwischen.

Zur Reinigung und Aufbereitung

Die Reinigung ist eine der besten Anwendungsbereiche für das Allzweckmittel. Neben der Küche und dem Holz gibt es noch weitere Orte, an denen Essig Wunder wirken kann:

Aufkleber, Abziehbilder und Kleber entfernen: Den Essig direkt oder mit einem sauberen Tuch auftragen und die beschmutzte Stelle vorsichtig abreiben.

und entfernen: Den Essig direkt oder mit einem sauberen Tuch auftragen und die beschmutzte Stelle vorsichtig abreiben. Beseitigen Sie Unfälle von Haustieren oder Menschen:. Mischen Sie dazu eine kleine Menge Flüssigwaschmittel und 3 Esslöffel Essig in 1 Liter warmem Wasser. Schwämmen Sie die verschmutzte Stelle auf, bis sie sauber ist, spülen Sie sie mit warmem Wasser ab und föhnen Sie sie anschließend trocken.

von Haustieren oder Menschen:. Mischen Sie dazu eine kleine Menge Flüssigwaschmittel und 3 Esslöffel Essig in 1 Liter warmem Wasser. Schwämmen Sie die verschmutzte Stelle auf, bis sie sauber ist, spülen Sie sie mit warmem Wasser ab und föhnen Sie sie anschließend trocken. Bringen Sie das Mauerwerk zum Strahlen: Wenn Sie einen Kamin haben, ist die Verwendung von Essig die perfekte, mühelose Art, ihn zu reinigen. Mischen Sie 1 Tasse weißen Essig mit 1 Gallone warmem Wasser und gehen Sie mit einem Tuch über die Ziegelsteine. Dies funktioniert auch für Ziegelböden.

zum Strahlen: Wenn Sie einen Kamin haben, ist die Verwendung von Essig die perfekte, mühelose Art, ihn zu reinigen. Mischen Sie 1 Tasse weißen Essig mit 1 Gallone warmem Wasser und gehen Sie mit einem Tuch über die Ziegelsteine. Dies funktioniert auch für Ziegelböden. Salzflecken auf Leder reinigen: Wischen Sie salzverschmutzte Stiefel oder Schuhe mit einem mit Essig angefeuchteten Tuch ab.

reinigen: Wischen Sie salzverschmutzte Stiefel oder Schuhe mit einem mit Essig angefeuchteten Tuch ab. Buntstiftflecken entfernen: Befeuchten Sie eine weiche Zahnbürste mit Essig und reiben Sie Buntstifte aus dem Stoff oder anderen Oberflächen heraus.

Rund ums Eigenheim

Auch neben den Reinigungseigenschaften hat Essig Ihrem Zuhause einiges zu bieten:

Kunststoff antistatisch machen: Essig vermindert die statische Aufladung und die Anziehung von Staub auf Kunststoff und Vinyl. Wischen Sie Polstermöbel mit einem Tuch ab, das mit einer Essig-Wasser-Lösung befeuchtet ist. Geben Sie beim Waschen von Kunststoffvorhängen oder Tischdecken einen Teil Essig zum Spülwasser.

machen: Essig vermindert die statische Aufladung und die Anziehung von Staub auf Kunststoff und Vinyl. Wischen Sie Polstermöbel mit einem Tuch ab, das mit einer Essig-Wasser-Lösung befeuchtet ist. Geben Sie beim Waschen von Kunststoffvorhängen oder Tischdecken einen Teil Essig zum Spülwasser. Lösen Sie verrostete, korrodierte Schrauben und Scharniere : Gießen Sie Essig über den Kopf einer rostigen Schraube oder eines Scharniers, um sie zu lösen. Weichen Sie Schrauben, Bolzen und Muttern in Essig ein und schrubben Sie sie mit einer Bürste.

Sie verrostete, korrodierte und : Gießen Sie Essig über den Kopf einer rostigen Schraube oder eines Scharniers, um sie zu lösen. Weichen Sie Schrauben, Bolzen und Muttern in Essig ein und schrubben Sie sie mit einer Bürste. Verbessern Sie das Licht von Propangaslampen : Entfernen Sie den Mantel, legen Sie ihn in einen Behälter und bedecken Sie ihn mit Essig. Mehrere Stunden einweichen. Gründlich trocknen.

: Entfernen Sie den Mantel, legen Sie ihn in einen Behälter und bedecken Sie ihn mit Essig. Mehrere Stunden einweichen. Gründlich trocknen. Halten Sie Ihre Waschmaschine sauber: Verwenden Sie Essig, um Seifenschaum zu entfernen und Ihre Waschmaschine zu desinfizieren. Gießen Sie 2 Tassen Essig hinein und lassen Sie die Maschine dann einen vollen Zyklus ohne Wäsche und Waschmittel durchlaufen.

sauber: Verwenden Sie Essig, um Seifenschaum zu entfernen und Ihre Waschmaschine zu desinfizieren. Gießen Sie 2 Tassen Essig hinein und lassen Sie die Maschine dann einen vollen Zyklus ohne Wäsche und Waschmittel durchlaufen. Reinigen Sie steife, verklebte Pinsel : Weichen Sie leicht verklebte Pinsel in Essig ein, bis sie sauber sind. In schlimmeren Fällen lassen Sie sie 5 bis 10 Minuten in Essig einweichen. In warmer Seifenlauge auswaschen, dann abspülen.

: Weichen Sie leicht verklebte Pinsel in Essig ein, bis sie sauber sind. In schlimmeren Fällen lassen Sie sie 5 bis 10 Minuten in Essig einweichen. In warmer Seifenlauge auswaschen, dann abspülen. Bügeln ohne Glanz: Um zu verhindern, dass Wolle oder andere Stoffe beim Bügeln glänzen, legen Sie ein mit 1 Teil Essig auf 2 Teile Wasser angefeuchtetes Tuch über den Stoff.

ohne Glanz: Um zu verhindern, dass Wolle oder andere Stoffe beim Bügeln glänzen, legen Sie ein mit 1 Teil Essig auf 2 Teile Wasser angefeuchtetes Tuch über den Stoff. Polieren Sie Ihre Schere: Wenn Ihre Scherenblätter klebrig oder schmutzig werden, können Sie sie mit Essig anstelle von Wasser reinigen. Dadurch werden die Klingen vor Rost geschützt. Wischen Sie die Klingen mit einem in hochprozentigem weißen Essig getränkten Tuch ab und trocknen Sie sie mit einem Geschirrtuch ab.

Essig im Outdoor-Bereich

Neben all den beschriebenen Innenanwendungsmöglichkeiten gibt es jedoch auch vielseitige Verwendungsmöglichkeiten für Essig im Freien und im Garten:

Geben Sie Ihren Samen einen schnellen Start : Essig kann die Keimung von Blumen- und Gemüsesamen beschleunigen. Sie können ½ Tasse Apfelessig und 1 Pint Wasser mischen und die Samen über Nacht einweichen lassen. Am nächsten Morgen nehmen Sie die Samen aus der Lösung, spülen sie gut ab und pflanzen sie ein.

: Essig kann die Keimung von Blumen- und Gemüsesamen beschleunigen. Sie können ½ Tasse Apfelessig und 1 Pint Wasser mischen und die Samen über Nacht einweichen lassen. Am nächsten Morgen nehmen Sie die Samen aus der Lösung, spülen sie gut ab und pflanzen sie ein. Halten Sie Schädlinge von Ihrem Garten fern: Einige Tiere wie Rehe, Kaninchen, Waschbären, Katzen und Hunde können den Duft von Essig nicht ertragen. Sie können diese Schädlinge von Ihrem Garten fernhalten, indem Sie ein paar recycelte Lappen in Essig einweichen und sie an Pfählen rund um Ihr Grundstück anbringen. Sie sollten die Lappen jede Woche erneut einweichen, um die volle Wirkung zu erzielen.

von Ihrem Garten fern: Einige Tiere wie Rehe, Kaninchen, Waschbären, Katzen und Hunde können den Duft von Essig nicht ertragen. Sie können diese Schädlinge von Ihrem Garten fernhalten, indem Sie ein paar recycelte Lappen in Essig einweichen und sie an Pfählen rund um Ihr Grundstück anbringen. Sie sollten die Lappen jede Woche erneut einweichen, um die volle Wirkung zu erzielen. Halten Sie das Wanderwasser frisch: Geben Sie einige Tropfen Essig in einen isolierten Wasserbehälter, um das Wasser länger frisch zu halten und es zu einem besseren Durstlöscher zu machen.

frisch: Geben Sie einige Tropfen Essig in einen isolierten Wasserbehälter, um das Wasser länger frisch zu halten und es zu einem besseren Durstlöscher zu machen. Machen Sie Windschutzscheiben frostfrei: Wischen Sie die Windschutzscheiben mit einem Schwamm ab, der in einer Lösung aus 3 Teilen Essig zu 1 Teil Wasser getränkt ist.

Dies sind nur einige der Haushaltslösungen mit Essig. Sie müssen nicht viel Geld ausgeben, um Ihr Haus sauber zu halten – Sie müssen nur die Geheimnisse von weißem Essig oder Apfelessig entdecken.