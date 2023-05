Wie Sie einen Erdkeller bauen: Kühlung ohne Strom

Erde ist ein natürlicher Wärmespeicher, und ein Erdkeller ist eine Möglichkeit, sich diese Eigenschaft zunutze zu machen. In den meisten Klimazonen bleibt der Boden auch im Winter wärmer als die Luft darüber. Einen Erdkeller zu bauen ist eine Lösung, um Lebensmittel in der Sommerhitze ohne Strom kühl zu halten.

Der Erdkeller – auch Wurzelkeller genannt – ist ein unterirdischer Raum, der das Erdreich als Wärmesenke nutzt, um das ganze Jahr über gleichmäßig kühl zu bleiben. Ein Erdkeller benötigt keine spezielle Ausrüstung oder Elektrizität, um kühl zu bleiben, wenn Sie Ihre Konstruktion entsprechend planen. In diesem Leitfaden finden Sie Ratschläge für den Bau eines Erdkellers ohne Strom sowie Informationen darüber, warum Sie einen Erdkeller haben sollten, was beim Bau und bei der Wartung zu beachten ist und Beispiele für verschiedene Arten von Erdkellern.

Warum einen Erdkeller bauen?

Seit Tausenden von Jahren lagern die Menschen Lebensmittel in Gruben in der Erde, um sie kühl zu halten und zu konservieren. Im Laufe der Zeit entwickelte sich aus dieser Praxis der moderne Erdkeller. Je nachdem, wo Sie wohnen, kann die Temperatur in Ihrem Haus stark schwanken. Ein gut ausgeführter Erdkeller kann das ganze Jahr über die Temperatur regulieren und für ein gleichmäßiges, angenehmes Mikroklima sorgen. Dies kann besonders dort nützlich sein, wo die Sommer sehr heiß und die Winter sehr kalt sind.

Ein gut durchdachter Erdkeller ist mehr als nur eine Grube im Boden. Er ist ein natürlich gekühlter Raum, der das umgebende Erdreich als Wärmesenke nutzt. Dies ist besonders effektiv in warmen Klimazonen, wo das Erdreich kühler bleibt als die Luft darüber.

Was ist beim Bau eines Erdkellers zu beachten?

Wenn Sie sich für den Bau eines Erdkellers interessieren, gibt es einige Dinge zu beachten. Zunächst müssen Sie sich entscheiden, wo Sie Ihren Erdkeller bauen wollen. Am besten ist ein Ort, der leicht auszuheben ist und nicht gestört wird.

Vermeiden Sie es, den Keller unter betonierten Gehwegen und Terrassen zu bauen, da diese oft in Zeiten großer Hitze gegossen werden und zu einer Überhitzung des Kellers führen können. Im Allgemeinen ist der beste Platz für einen Erdkeller ein schattiger und vor direkter Sonneneinstrahlung geschützter Ort. Außerdem sollten Sie darauf achten, dass Ihr Keller nicht zu stark frequentiert wird, da sich der Boden dadurch verdichten kann, was das Ausheben des Kellers erschwert.

Arten von Erdkellern

Es gibt zwei Haupttypen von Erdkellern: unterirdische Gewölbe und oberirdische Bauten. Erdkeller werden in der Regel in Hänge oder natürliche Böschungen gebaut und können aus einer Vielzahl von Materialien hergestellt werden. Das wichtigste Material ist jedoch der Boden, mit dem Sie Ihren Keller auffüllen. Der Boden kann auf zwei Arten zur Temperaturregulierung beitragen: Er nimmt im Sommer Wärme auf und kühlt Ihren Keller, und er gibt im Winter Wärme ab und wärmt Ihren Keller.

Unterirdische Gewölbe – Diese Keller werden in den Hang gebaut, um die natürliche Temperaturregulierung des Bodens zu nutzen.

Oberirdische Bauten – Sie sind die häufigste Art von Erdkellern und werden aus einer Vielzahl von Materialien gebaut.

Wie baut man einen Erdkeller?

Bevor Sie mit damit beginnen Ihren Erdkeller zu bauen, müssen Sie sich für die Größe, die Form und das Design Ihres Kellers entscheiden. Das Wichtigste ist jedoch, wie bereits erwähnt, der Standort des Kellers. Er soll schattig und abgelegen, aber dennoch zugänglich sein.

Nachdem Sie einen Standort ausgewählt haben, können Sie mit dem Graben beginnen. Die meisten Keller sind zwischen 2 und 4 Fuß tief, aber Sie können auch tiefer graben, wenn Sie möchten. Achten Sie beim Graben darauf, dass zwischen dem Boden und der Kellersohle etwa 5 cm Erde verbleiben, damit kein Wasser eindringen kann.

Nach dem Graben sollten Sie die Wände mit feuchtigkeitsbeständigem Material wie Holz, Schlackensteinen oder Lehmziegeln auskleiden. Sie können auch trockenes Laub, Stroh oder Zeitungen verwenden, um die Wände auszufüllen und mit einer Isolierung zu versehen.

Was Sie in Ihrem Erdkeller lagern können

Wenn Sie sich nun dazu entschieden haben einen Erdkeller zu bauen, fragen Sie sich vielleicht, was genau Sie dort am besten lagern können. Das Wichtigste bei der Entscheidung, was Sie in Ihrem Erdkeller lagern wollen, ist die Frische der Lebensmittel. Da der Keller gleichmäßig kühl bleibt, können Sie Frischwaren wie Wurzelgemüse, Äpfel und Birnen länger aufbewahren als ohne Erdkeller.

Zu den beliebtesten Produkten, die in einem Erdkeller gelagert werden, gehören:

Kartoffeln – Kartoffeln sind ein Grundnahrungsmittel und eines der besten Gemüse, die in einem Erdkeller gelagert werden können. Dazu können Sie sie entweder in ihren natürlichen, ungeöffneten Beuteln belassen oder sie in Körben oder Säcken mit Sand oder Sägemehl lagern.

Äpfel und Birnen – Äpfel und Birnen können ganz im Erdkeller gelagert werden, sollten aber in Körben oder Säcken mit Sägemehl aufbewahrt werden.

Möhren und Zwiebeln – Diese Gemüsesorten lassen sich gut im Erdkeller lagern, aber man sollte darauf achten, sie nicht in der Nähe von Kartoffeln zu lagern, da sie dazu neigen, die Kartoffeln zum Keimen zu bringen.

Getränke und Wein – Auch Getränke können Sie sehr gut in Ihrem Erdkeller unterbringen.

Fazit: Darum sollten Sie einen Erdkeller bauen

Ein Erdkeller ist eine gute Möglichkeit, Gemüse und Obst zu lagern, vor allem in Gegenden, in denen das Klima regelmäßig zwischen heißem und kaltem Wetter wechselt. Ein Erdkeller ist jedoch mehr als nur ein Ort zur Lagerung von Lebensmitteln. Er ist ein einzigartiges architektonisches Merkmal, das den Wert Ihres Hauses steigern kann.

Es gibt verschiedene Möglichkeiten, einen Erdkeller zu bauen, und der beste Standort hängt von Ihrem Klima und dem verfügbaren Platz in Ihrem Garten ab. Wenn er einmal gebaut ist, ist er leicht zu warten und benötigt weder Strom noch spezielle Geräte, um kühl zu bleiben. Der Erdkeller ist ein natürlich gekühlter Raum, der das umgebende Erdreich als Wärmesenke nutzt, um das ganze Jahr über gleichmäßig kühl zu bleiben.