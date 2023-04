Wie man eine Angelrute baut: Der ultimative Leitfaden

Fischer benutzen seit Jahrhunderten selbstgebaute Angelruten, um Fische zu fangen. Die heutigen Angelruten sind zwar viel fortschrittlicher, aber die Idee ist dieselbe. Sie sind auch einfach zu bauen und erfordern nur ein paar Werkzeuge und Materialien, die Sie in Ihrem örtlichen Baumarkt finden können.

Es gibt zwar viele verschiedene Arten von Angelruten, die einfach zu bauen sind, aber in diesem Artikel geht es darum, wie man eine einfache Teleskop-Angelrute baut. Die Mechanik dieser Ruten ist ideal für Anfänger, die mehr über das Tischlerhandwerk und die Holzbearbeitung lernen möchten. Lesen Sie weiter, um zu erfahren, wie Sie in wenigen einfachen Schritten eine Angelrute bauen können!

Sie können auch Fische ohne Angelrute fangen. Wie das funktioniert, erfahren Sie hier.

Was Sie brauchen

Zuerst müssen Sie das Holz bestimmen, das Sie verwenden wollen. Das beste Holz für den Bau einer Angelrute ist Ahorn. Es ist ein sehr starkes, haltbares Holz, das viel aushalten kann. Andere gute Hölzer sind Walnuss und Eiche. Diese Hölzer sind ebenfalls stark, aber sie können etwas teuer sein. Wenn Sie Geld für das Holz sparen wollen, können Sie Kiefer verwenden. Es ist billiger, aber nicht so stark wie die anderen Hölzer. Wenn Sie Kiefer verwenden möchten, müssen Sie Stücke mit einem größeren Durchmesser verwenden. Stücke mit kleinerem Durchmesser brechen leicht.

Sie benötigen einige grundlegende Tischlerwerkzeuge. Sie brauchen eine gute Tischsäge, eine Gehrungssäge und eine Bohrmaschine. Außerdem benötigen Sie einige Schraubenzieher und eine Motorsäge, wenn Sie Ihr Holz von Hand zuschneiden.

Schritt 1: Schneiden Sie Ihr Holz zu

Der erste Schritt beim Bau einer Angelrute besteht darin, die Holzstücke zuzuschneiden. Die Länge der Stücke hängt von der Länge der Angelrute ab, die Sie bauen möchten. Jedes Holzstück, das Sie zuschneiden, sollte etwa einen Zentimeter länger sein als das fertige Produkt. So haben Sie genug Platz zum Schleifen und Nacharbeiten.

Sobald Sie Ihre Holzstücke haben, können Sie sie mit einer Tisch- oder Gehrungssäge auf die gewünschte Länge zuschneiden. Wenn Sie eine Rute für Salzwasser anfertigen, sollten Sie ein weicheres Holz für den hinteren Teil verwenden. Zedern- oder Kiefernholz sind eine gute Wahl für weichere Hölzer. Für Süßwasser kann das Endstück aus demselben Holz wie der Rest der Rute gefertigt werden.

Schritt 2: Bohren Sie die Führungslöcher

Sobald Sie die Holzstücke zugeschnitten haben, müssen Sie die Führungslöcher bohren. Die Größe der Führungslöcher hängt von den verwendeten Führungen ab, aber sie sollten klein genug sein, damit die Führungen gut passen.

Sie brauchen ein Loch pro Führung, also zählen Sie nach, wie viele Führungen Sie an der Rute haben möchten. Vergewissern Sie sich, dass die Löcher gerade sind, und achten Sie darauf, dass die Löcher für alle Teile die gleiche Größe haben. Dadurch wird verhindert, dass sich das Holz beim Zusammensetzen der Stange spaltet.

Schritt 3: Bauen Sie die Angelrute zusammen und kleben Sie sie mit Epoxidharz zusammen

Sobald Sie die Löcher für die Führungen gebohrt haben, können Sie die Rute zusammenbauen. Setzen Sie die Führungen auf das obere Holzstück. Achten Sie darauf, dass die Führungen in die richtige Richtung zeigen. Sie sollten zur Innenseite der Rute zeigen. Sie können die Führungen mit einer Klebepistole oder mit Epoxidharz aufkleben.

Das Epoxidharz sorgt für eine stärkere Verbindung und macht die Rute stabiler. Epoxidharz ist ein hervorragender Holzleim für Angelruten, weil er wasserfest und sehr stark ist. Epoxidharz gibt es in verschiedenen Viskositäten. Wählen Sie also einen Kleber, der dick genug ist, um dort zu bleiben, wo Sie ihn auftragen, aber dünn genug, um in die Führungslöcher zu fließen.

Schritt 4: Schleifen und Streichen

Sobald das Epoxidharz getrocknet ist, schleifen Sie die Stange ab, damit sie glatt ist. Dazu können Sie eine Schleifmaschine oder Schleifpapier verwenden. Je mehr Sie schleifen, desto glatter wird die Stange. Verwenden Sie einen Schleifklotz, um die Stange gleichmäßig zu schleifen.

Wenn Sie die Stange geschliffen haben, können Sie sie lackieren. Sie können jede beliebige Farbe verwenden, aber einige Farben sind für Angelruten besser geeignet als andere. Die meisten Farben, die für Möbel im Innenbereich gedacht sind, eignen sich gut für Angelruten. Schleifen Sie die Angelrute vorher gut ab, denn die Farbe haftet besser, wenn die Oberfläche glatt ist.

Abschließende Gedanken zum Bau einer Angelrute

Der Bau einer eigenen Angelrute ist ein unterhaltsames und lohnendes Projekt. Angelruten sind sehr teuer, daher ist eine selbst gebaute Rute eine gute Möglichkeit, Geld zu sparen und gleichzeitig eine neue Fertigkeit zu erlernen.

Schreiner- und Holzbearbeitungskenntnisse sind ebenfalls von Vorteil, egal ob Sie Angelruten oder etwas anderes bauen möchten. Wenn Sie eine Angelrute gebaut haben, können Sie sie nach Ihren Wünschen gestalten, indem Sie die Führungen und die Farbe ändern. Diese Ruten sind auch ein tolles Geschenk für Freunde oder Familienmitglieder, die gerne angeln.