Wie aus einer Kaffeedose eine Heizung wird

Stellen Sie sich vor, Sie sitzen im Auto und stehen im Stau, die Batterie muss geschont werden – die Heizung fällt aus. Die vielen Stunden des Wartens, die vor Ihnen liegen, könnten nun zu einem wahrhaften Problem werden. Oder denken Sie an die Heizkostenabrechnung, die in diesem Jahr vermutlich bei vielen von uns höher ausfallen wird, als es uns lieb ist. Dies sind nur zwei der Situationen, in denen Sie vielleicht eine Art von Notheizung benötigen werden.

Wir haben einen der zahlreichen Hinweise dafür parat: Eine Kaffeedose als erstes Element reicht. Wie Sie sich so einfach und schnell eine Notheizung bauen können, erfahren Sie im heutigen Beitrag.

Notfall-Heizung selbst gemacht

Angesichts der aktuellen Gas- und Ölpreise und dem kalten Winter, der bereits vor der Tür steht, wird die Frage nach den möglichen Alternativen zum Heizen immer lauter und präsenter. Auch angesichts eines möglichen Blackout fragen sich viele unserer Leser, wie Sie auf einen möglichen Stromausfall reagieren sollten. Die richtige Vorbereitung – gepaart mit ein wenig Hintergrundwissen – kann helfen.

Neben den kürzlich wiederentdeckten Teelicht-Öfen kann auch eine einfache Kaffeedose helfen, durch die kalte Jahreszeit zu kommen.

Kaffeedosen-Heizung: Hauptsache leer

Grundlage ist tatsächlich eine leere Kaffeedose, die Sie nicht mehr benutzen. Eine solche Dose können Sie verwenden, um daraus die Notheizung herzustellen:

Die Dose muss selbstverständlich leer sei. Vor allem aber sollte sie auch keine Rückstände von altem Kaffee mehr aufweisen, da dieser die später die Funktionstüchtigkeit beeinflussen könnte.

muss selbstverständlich sei. Vor allem aber sollte sie auch keine Rückstände von altem Kaffee mehr aufweisen, da dieser die später die Funktionstüchtigkeit beeinflussen könnte. Als zweites Element benötigen Sie nur eine alte Rolle Toilettenpapier : Diese Rolle befreien Sie von dem Karton, sprich der Papprolle. Bevor aber alles auseinanderfällt, können Sie den Karton auch weiter benutzen – er sollte nur brennbar sein.

: Diese Rolle befreien Sie von dem Karton, sprich der Papprolle. Bevor aber alles auseinanderfällt, können Sie den Karton auch weiter benutzen – er sollte nur brennbar sein. Die Rolle stellen Sie dann in die Kaffeedose. Dazu können Sie einfach etwas Reinigungsalkohol in eine Flasche füllen und eine Streichholzpackung dazugeben – das alles zusammen ergibt die Notheizung.

Die Materialien können Sie vielleicht präventiv zusammen in einem kleinen Kasten aufbewahren.

Wenn es so weit ist, dann erklärt sich die Verwendung fast von selbst. Sie nehmen die Dose und schütten etwas Alkohol über das Toilettenpapier. Dies sollte nicht zu viel sein, damit das Material nicht ertrinkt und den Alkohol nur nach unten auf den Boden der Dose laufen lässt.

Im nächsten Schritt zünden Sie das Papier nur noch an. Weil es dicht aneinandergepresst ist und letztlich eine Menge Material beinhaltet, sollte es dann lange genug brennen, damit die Dose einen wärmenden Strahl abgibt. Das Feuer selbst können Sie, wenn es zu lange brennt, mit dem Deckel der Kaffeedose wieder löschen, weil die Sauerstoffzufuhr fehlen wird.

Achtung: Die Dose sollte aus Metall sein. Damit wird sie aber heiß. Deshalb sollten Sie etwas Abstand zu diesem faktischen Heizstrahler halten!