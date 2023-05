Wasser desinfizieren: Calciumhypochlorit zur Entkeimung

Wenn Sie wissen, wie Sie Ihr Wasser trinkbar machen, können Sie nicht nur gesund bleiben – es könnte Ihr Leben retten. Das geht so weit, dass viele Menschen nicht über die Mittel oder das Wissen verfügen, die notwendig sind, um krankheitserregende Organismen zu zerstören, die möglicherweise in ihrer Wasserversorgung lauern. Viele Outdoorer, Überlebenskünstler und Haushalte, die sich auf Katastrophenfälle vorbereiten, verlassen sich auf haushaltsübliche Bleichmittel um das Wasser zu desinfizieren und trinkbar zu machen. Bleichmittel zerstört die meisten (aber NICHT alle!) krankheitserregenden Organismen (das Abkochen von Wasser, um es trinkbar zu machen, ist immer die beste Methode).

Es gibt jedoch eine leicht erhältliche Chemikalie, die die übliche Haushaltsbleiche in Bezug auf die Wassermenge, die sie pro Volumen- und Gewichtseinheit behandelt, UND in Bezug auf die Haltbarkeit weit übertrifft, was vielleicht der wichtigste Vorteil von allen ist. Wenn Sie die Grenzen von Haushaltsbleichmitteln nicht verstehen, könnten Sie Ihre Gesundheit und in einer Überlebenssituation vielleicht sogar Ihr Leben gefährden. Was nicht allgemein bekannt ist, ist, dass Calciumhypochlorit um Ihr Wasser zu desinfizieren weitaus besser geeignet ist.

Wie sie allerdings überhaupt Wasser sammeln können, z.B. Regenwasser, erfahren Sie hier.

Alte Methode: Bleiche zum Wasser desinfizieren verwenden

Ich erschaudere, wenn ich daran denke wie viele Leute abgelaufene Bleiche in ihren Notfallkits haben, die für die Behandlung von verschmutztem Wasser verwendet wird. Diejenigen von uns, die Notfallvorräte an Überlebensnahrung und Überlebensausrüstung haben halten oft ein oder zwei Gallonen unparfümiertes Haushaltsbleichmittel bereit um sicheres Trinkwasser in großen Mengen herzustellen. Bleiche ist oft die Chemikalie der Wahl, weil sie allgemein verfügbar ist und häufig erwähnt wird um sein Wasser zu desinfizieren. Typische haushaltsübliche Chlorbleiche hat einen Chlorgehalt von etwa 5,35 % (lesen Sie unbedingt das Etikett).

So verwenden Sie Haushaltsbleiche um Wasser zu desinfizieren:

Fügen Sie zwei Tropfen Bleichmittel pro Liter Wasser hinzu.

Rühren Sie es gut um.

Lassen Sie die Mischung vor dem Trinken eine halbe Stunde lang stehen.

Wenn das Wasser durch Schwebeteilchen trübe ist: Filtern Sie das Wasser zunächst so gut es geht.

Verdoppeln Sie die Menge des Bleichmittels, die Sie dem Wasser hinzufügen.

Warum die Verwendung von Bleichmittel zur Desinfektion von kontaminiertem Wasser ein Problem darstellt

Ein wenig bekanntes Problem bei der langfristigen Lagerung von Bleichmittel in Ihrem Notfallvorrat ist, dass es sich mit der Zeit zersetzt. Eine Rückfrage bei einem Vertreter von Chlorox Bleichmittel ergab diese Aussage:

„Wir empfehlen, unser Bleichmittel bei Raumtemperatur zu lagern. Es kann etwa 6 Monate bei Temperaturen zwischen 50 und 70 Grad Celsius gelagert werden. Nach dieser Zeit beginnt das Bleichmittel mit einer Rate von 20 % pro Jahr zu zerfallen, bis es vollständig zu Salz und Wasser abgebaut ist. Wenn Sie das Bleichmittel bei Temperaturen über 70 Grad Celsius lagern, kann es seine Wirksamkeit verlieren und sich schneller abbauen. Wenn Sie jedoch 6% Natriumhypochlorit benötigen, sollten Sie Ihren Vorrat alle 3 Monate wechseln.“ – Chlorox Bleichmittel Repräsentant

Ich erschaudere bei dem Gedanken, wie viele Menschen abgelaufene Bleiche in ihren Katastrophen-Notfallkits haben, um Ihre Wasser zu desinfizieren. Selbst als zuverlässig geltende Informationsquellen wie die EPA und die Federal Emergency Management Agency FEMA zeigen Ihnen, wie Sie Bleichmittel zur Desinfektion von Wasser verwenden können, lassen aber die äußerst wichtige Information weg, dass Bleichmittel ein Verfallsdatum hat. Das ist der Grund, warum ich meine Website erstellt habe – um Ihnen die echten Informationen zu geben, die Sie zum Überleben brauchen. Wenn also Bleichmittel für die langfristige Lagerung in Notfallsets unzuverlässig ist, welche anderen allgemein verfügbaren chemischen Methoden zur Desinfektion von Wasser gibt es dann? Wie sich herausstellt, ist eine bessere Lösung leicht verfügbar.

Verwenden Sie Calciumhypochlorit um Ihr Wasser zu desinfizieren

Ein Kilo Kalziumhypochlorit in Granulatform reicht für die Behandlung von bis zu 10.000 Gallonen Trinkwasser. Kalziumhypochlorit ist eines der besten chemischen Desinfektionsmittel für Wasser und bei weitem besser als Haushaltsbleichmittel. Es zerstört eine Vielzahl von krankheitserregenden Organismen, einschließlich Bakterien, Hefen, Pilze, Sporen und Viren. Calciumhypochlorit ist als Chlortabletten für Schwimmbäder oder als weißes Pulver, das viel stabiler als Chlor ist, weithin erhältlich. Dies ist oft als „Pool-Schock“ bekannt.

Wie man Wasser mit Calciumhypochlorit desinfiziert

Die Verwendung von körnigem Calciumhypochlorit um Wasser zu desinfizieren ist ein dreistufiger Prozess:

Um einen Vorrat an Chlorlösung herzustellen (nicht trinken!), lösen Sie einen gehäuften Teelöffel (etwa eine Viertelunze) hochprozentiges (78%) körniges Kalziumhypochlorit für jeweils acht Liter Wasser auf.

Um Wasser zu desinfizieren, fügen Sie einen Teil dieser Chlorlösung zu 100 Teilen des zu behandelnden Wassers hinzu.

Lassen Sie die Mischung vor dem Trinken mindestens eine halbe Stunde stehen.

Achten Sie darauf, dass Sie das trockene körnige Kalziumhypochlorit erhalten, da es, sobald es zu einer flüssigen Lösung gemacht wird, anfängt sich zu zersetzen und schließlich als Desinfektionsmittel unbrauchbar wird. Das bedeutet auch, dass Sie Ihr aufbereitetes Trinkwasser in kleinen Chargen herstellen sollten, zum Beispiel in einer Menge, die höchstens für ein paar Wochen reicht.

Ein wenig Kalziumhypochlorit macht viele Gallonen trinkbares Wasser

Ein weiterer Pluspunkt für die Verwendung von Kalziumhypochlorit um Wasser zu desinfizieren für den Notfall ist, dass eine kleine Menge eine sehr große Wirkung hat. Ein Päckchen Kalziumhypochlorit in Granulatform kostet in der Regel nur ein paar US-Dollar und ist in jeder Schwimmbadabteilung Ihres Baumarktes oder online erhältlich. Mit dieser Menge lassen sich bis zu 10.000 Gallonen Trinkwasser behandeln, was für eine vierköpfige Familie bei einer Gallone pro Tag und Person für etwa sechs oder sieben Jahre ausreicht!

Kalziumhypochlorit ist über einen langen Zeitraum lagerfähig und bleibt als chemische Trinkwasseraufbereitung wirksam. Werfen Sie also die Haushaltsbleiche weg und kaufen Sie eine Dose Calciumhypochlorit für Ihren Bedarf an Wasserdesinfektion im Katastrophenfall. Es hält viel länger und behandelt viel mehr Wasser als die traditionelle Wasserdesinfektion mit Chlorbleiche.

Da haben Sie es also: Wenn es darum geht, Wasser trinkbar zu machen, sind Sie besser dran, wenn Sie einen kleinen Vorrat an Calciumhypochlorit haben als Krüge mit Bleichmittel.