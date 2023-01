Vorbereitung für den Krieg – Bereit zur Flucht?

Sind Deine Dokumente reisefertig? Die Dokumente sollten in doppelter Ausführung vorliegen – und am besten staatlich beurkundet. Solche Beglaubigungen kannst Du in Behörden wie auch in der Kirche ausstellen bzw. bescheinigen lassen. Wir empfehlen dies dringend. Niemand weiß, welche Dokumente Du benötigen wirst auf einer Flucht.