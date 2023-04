Überleben mit der Drei…

Kennen Sie die 3-er Regeln? Sie sind einfach zu merken und gelten als Faustformel für die verschiedensten Situationen, in denen Sie 3 (Minuten, Stunden oder Tage überleben können).

Wie lange überleben Sie ohne Sauerstoff

Einfache Regel: 3 Minuten. Wenn Sie in eine Situation geraten, in der Sie etwa unter Wasser sind oder unter Wasser tauchen müssen, halten Sie die Luft an: 3 Minuten maximal bleiben Ihnen.

Wie lange überleben Sie ohne Wasser?

Wasser ist – nach der Luft – der wohl wichtigste Baustein für Ihr überleben. Wie lange können Sie überleben? Allenfalls drei Tage – je nach Ihrer körperlichen Konstitution.

Wie lange können Sie überleben, ohne zu essen?

Etwas mehr Zeit haben Sie für die Nahrungssuche. Wie lange können Sie überleben? Nicht jeder Mensch kann für den gleichen Zeitraum überleben. Auf keinen Fall aber werden Sie länger als drei Wochen ohne Nahrungsmittel überleben können. Dies hängt letztlich dann davon ab, wie viel Energie Sie verbrauchen. Wenn Sie keine Nahrungsmittel haben, dann bewegen Sie sich möglichst wenig.

Wie lange können Sie in großer Kälte überleben?

Kälte wird vor allem dann zum Problem, wenn die Energie ausfällt. Nach allem, was wir wissen, ist dies nicht undenkbar. Sie können bei extremer Kälte allerdings nur etwa drei Stunden überleben. Das bedeutet: Wenn Sie feststellen, dass es keine Energie zum Heizen geben wird, müssen Sie schnell Hilfe haben – sei es eine Höhle, sei es die Organisation einer Feuerstelle.

Sortieren Sie die Prioritäten, nach denen Sie sich verhalten, also nach der Dreier-Regel

• Sauerstoff 3 Minuten

• Kälte 3 Stunden

• Wasser 3 Tage

• Nahrungsmittel 3 Wochen