Selbst Feuer machen

Das Feuer: Wärme, Licht und Schutz

Die Grundlagen des Feuer Machens

Feuer mit der Lupe entzünden

Feuer ist für die Menschheit seit Urzeiten bedeutend. Sie können es selbst machen.Das Wort „Feuer“ löst bei einigen Menschen zunächst Unbehagen aus. Viele verbinden mit dem Feuer eine Gefahr. Dies ist grundsätzlich auch nicht verkehrt, da es sich beim Feuer machen ohne die wichtigen Grundkenntnisse durchaus um eine brenzliche Angelegenheit handelt. Gerade ein ungewolltes Feuer kann sich rasend schnell ausbreiten und unkontrolliert für Zerstörung sorgen. Dies lässt sich allein an der Anzahl der Haus- und Wohnungsbrände und den damit einhergehenden Konsequenzen sehen. Dennoch ist das Feuer für den, der sich damit auskennt, ein wahrlich hilfreiches Mittel zum Zweck:Bevor Sie ein Feuer entfachen, sollten Sie sich damit befassen, worauf es dabei ankommt:Doch was tun, wenn Ihr Feuerzeug den unverhofft den Geist aufgibt? Im Folgenden stellen wir Ihnen eine Alternative vor, um ein Feuer zu entzünden.Sie kennen diese Methode zum Feuer machen wahrscheinlich noch aus Ihrer Kindheit. Dazu benötigen Sie lediglich eine Lupe und etwas Zusatz- beziehungsweise Zündmaterial. Zum Feuer machen ist grundsätzlich jede Lupe geeignet. Zudem benötigen Sie Material, das einfach zu entzünden ist , wie etwa trockenes Laub oder Gras und dünne Äste. Das Laub und Gras legen Sie in einen Kreis, der von Steinen gebildet wird. Dies dienst als Windschutz und sorgt gleichzeitig dafür, dass sich das Feuer nicht unkontrolliert ausbreitet. Die Lupe wird in einem solchen Winkel zur Sonne und zur Feuerstelle gehalten, dass das Licht gebündelt auf die spätere Feuerstelle trifft. Die Sonne muss idealerweise einen kleinen, hellen Punkt auf das Laub oder Gras werfen. Jetzt gilt es, Geduld zu haben. Das Laub oder das Gras wird erst nach einigen Minuten qualmen. Auch jetzt sollten Sie weiter warten. Wenn Glut sichtbar wird, beginnen Sie etwas zu pusten, um das neue Feuer anzufachen. Dies sollten Sie vorsichtig so lange wiederholen, bis sich erste Flamen zeigen. Dann heizen Sie das Feuer mit dünnen Zweigen etwas an. Wenn das Feuer einmal an ist, sollten Sie versuchen es auch weiter glimmen zu lassen.