Nicht vergessen: Das brauchen Sie für den Bug-Out-Bag

Wenn Sie sich mit einem Fluchtrucksack oder einem Bug-Out-Bag beschäftigen, wird es zahlreiche Checklisten geben, die Hilfestellung bieten. Wir empfehlen allerdings, darüber hinaus noch weitere Gegenstände einzuplanen. Denn viele wichtige Hilfsmittel werden oft genug einfach vergessen.

Was Sie nicht vergessen sollten

Ein Fluchtrucksack – auch Bug-Out-Bag genannt – ist ein Behältnis, welches alles bereithält, was Sie für den Notfall oder eine möglicherweise notwendige Flucht brauchen.

Schmieröl

Sie sollten nicht vergessen, dass Sie unbedingt etwas Schmieröl dabei haben sollten. Das ist im Vergleich weder schwer noch teuer – aber unabdingbar, wenn Sie Werkzeug und Co. mit sich führen. Schnell sind Gelenke eingerostet oder Schrauben lassen sich nicht mehr eindrehen. Schmieröl ist in solchen Fällen ein unabdingbarer Helfer.

Zusätzlich aber ist es wichtig, um Ihre Messer, und Säge (mit Sägeblatt) oder auch Ihre Axt in Schuss zu halten. Die Klingen werden schnell deutlich weniger brauchbar sein, wenn sie mit Feuchtigkeit konfrontiert werden. Wenn Sie sie mit diesem Öl einschmieren oder einfetten, wird dies die Feuchtigkeit von den Klingen fernhalten.

Wenn Sie also Öl mitnehmen, müssen Sie nur auf einen Umstand achten: Es sollte auf keinen Fall auslaufen. Daher sollten Sie hier auf den Verschluss achten – sonst wird es im Rucksack unsauber.

Sicherheitsnadeln

Unterschätzt wird zudem oft genug, was Sicherheitsnadeln für Sie leisten können. Sicherheitsnadeln nutzen selbstverständlich all jene, die zwei Stoff-Stücke miteinander verbinden müssen. Dies gilt jedoch nicht nur für Kleidung, sondern auch für Ihr Zelt. Sofern es an bestimmten Stellen Probleme gibt, können Sie diese oftmals mit Sicherheitsnadeln lösen. Sicherheitsnadeln sind als Verbindungselement unschätzbar wichtig und daher sollte man sie nicht vergessen.

Draht

Alternativ können Sie allerdings auch Draht nutzen. Es ist einfach, diesen entsprechend Ihrer Bedürfnisse zu biegen. Schon steht Ihnen der Draht als Angelhaken zur Verfügung. Draht kann auch als Hilfsmittel fungieren, um Druck auf kleine Stellen auszuüben. Weiterhin können Sie daraus Speerspitzen herstellen.

Kabelbinder

Ebenso sollten Sie Kabelbinder nicht vergessen. Kabelbinder helfen gleichfalls, um Dinge aneinander zu ketten und diese miteinander zu verbinden. Zudem können Sie Kabelbinder nutzen, um Dinge an Leinen aufzuhängen oder auch, um aus einfachen Zweigen und Ästen eine ganze Wand- oder Dachkonstruktion zusammen zu bauen. Dies wird Ihnen wiederum den Bau einer Unterkunft ermöglichen.

Abschließend

Kurz: Kabelbinder, Schmieröl und Sicherheitsnadeln sind leicht, klein und ausgesprochen nützlich. Sie können mit kleinem Geld erworben werden und platzsparend in Ihrem Fluchtrucksack untergebracht werden. Sollten Sie Probleme beim Zusammenstellen Ihres Fluchtrucksacks haben, können Sie auf unserer Webseite auch einen fertig gepackten Fluchtrucksack erwerben.