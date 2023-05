Honig: Das ultimative Überlebensmittel

Honig ist ein Wundernahrungsmittel, das jeder Prepper auf Vorrat haben sollte. Er wird von einigen als das ultimative Überlebensmittel angesehen, da er lange haltbar ist und heilende Eigenschaften besitzt.

In diesem Beitrag

Geschichte des Honigs

Honig als Nahrungsquelle

Honig als Heilmittel und Medizin

Honig als Lebensmittelkonservierungsmittel

Letzte Worte

Geschichte des Honigs

Honig wurde von den Menschen seit der Antike verwendet und es wurden Höhlenmalereien gefunden, die Menschen auf der Jagd nach diesem goldenen Wunder zeigen. Er wurde als Süßungsmittel für zahlreiche Gerichte, als Medizin, aber auch als Einbalsamierung für die Toten verwendet.

Weiterhin galt Honig als ein so wertvolles Lebensmittel, dass er sogar in religiösen Ritualen von der Kultur des Hinduismus über das Judentum bis hin zu buddhistischen Praktiken verwendet wurde.

Die Haltbarkeit von Honig

Der beste Teil über Honig ist, dass er eine Haltbarkeit hat, die über das Leben eines Menschen hinausgeht – Honig kann ewig halten! Er ist ein Lebensmittel, das nie verdirbt und mit der Zeit nur sein Aussehen verändert, meist aufgrund des Aushärtungs- oder Kristallisationsprozesses.

Falls Sie ein Glas Honig haben, das kristallisiert ist – also eine härtere Textur mit einer weißen Farbe aufweist – ist es ziemlich einfach, den Honig wieder in seinen ursprünglichen flüssigen Zustand zu bringen. Alles, was Sie brauchen, ist eine Schüssel mit heißem Wasser. Sie können den Behälter in die Schüssel stellen und den Honig für etwa 30 bis 60 Sekunden schmelzen lassen.

Honig als Nahrungsquelle

Seit der Steinzeit wegen seines angenehmen Geschmacks zum Verzehr verwendet, wissen wir heute, dass Honig ein hochenergetisches Lebensmittel ist: 100 Gramm Honig liefern 304 Kilokalorien. Der Honig wird vom menschlichen Organismus gut aufgenommen und stellt zudem ein wertvolles diätetisches Lebensmittel, da er leichter als handelsüblicher Zucker absorbiert wird.

Weiterhin ist Honig ist eine wichtige Quelle von Probiotika, Vitaminen und Mineralien, aber er enthält auch Antioxidantien, sodass der Honig nahezu heilende Eigenschaften hat. Er liefert eine geballte Ladung an Vitamin C und B-Vitaminen, und ist darüber hinaus eine gute Quelle für Kalzium, Kupfer, Eisen, Schwefel und Zink.

Die Hauptverwendung von Honig ist beim Kochen, als Zusatz zu verschiedenen Getränken, wie zum Beispiel Tee sowie die Verwendung als alternatives Süßungsmittel. Weiterhin wird Honig auch beim Backen verwendet, indem er über Gebäck gestrichen wird, um diesem einen süßen Geschmack zu verleihen, und er ist die Hauptzutat in verschiedenen Soßen, wie beispielsweise der Honigsenf-Soße.

Honig als Heilmittel und Medizin

Honig kann den Appetit anregen, da er die Magensaftsekretion stimuliert. Zudem hat er eine normalisierende und abführende Wirkung auf die Darmwege, wenn man unter Verstopfung leidet. Der tägliche Konsum von 100 – 150 Gramm Honig, stimuliert die Stoffwechselprozesse, den Muskeltonus und verbessern die Herztätigkeit. Dabei erweitert Honig laut einigen Wissenschaftlern die Blutgefäße des Herzens und des Großhirns und stimuliert und verbessert so die Aktivität des Nerven- und Endokrinsystems.

Weiterhin ist roher Honig aufgrund des Gehalts an Zuckern, organischen Säuren, Glucosidasen und Fermentationsinhibitoren ein sehr starkes antimikrobielles Mittel. Es wurde entdeckt, dass Honig biologisch aktiv ist und wachsende Substanzen enthält, die das Wachstum fördern und die Bildung und Regeneration von tierischen und menschlichen Geweben stimulieren.

Honig hat eine wohltuende und gesundheitsfördernde Wirkung auf den gesamten menschlichen Körper durch seine biogenen Stimulatoren, die die Gesundheit sowie die geistige und körperliche Aktivität verbessern.

Bei Erkältung oder Grippe

Jeder von uns kennt die nervigen und kräftezehrenden Symptome einer Grippe: Die laufende oder verstopfte Nase, Husten, Niesen oder Schnupfen, Glieder- und Kopfschmerzen sowie ein allgemeines Gefühl der Müdigkeit.

Sollte es auch bei Ihnen wieder soweit sein, ist Honig ein großartiges Mittel gegen Erkältung. In Kombination mit einem Überraschungselement, dem Knoblauch, wirkt es wahre Wunder. Dieses Mittel wird schon seit Jahrhunderten in den kalten Regionen oder in Russland als Heilmittel gegen hartnäckige Erkältungen verwendet.

Das Erkältungsrezept: Sie benötigen folgendes: Zwei Teelöffel Honig, zwei Knoblauchzehen und eine Tasse heißes Wasser. Zerdrücken Sie die Knoblauchzehen auf dem Boden der Tasse und fügen Sie die beiden Teelöffel Honig hinzu. Mischen Sie die Zutaten gut und fügen Sie schließlich das heiße Wasser hinzu. Rühren Sie um und lassen Sie es abkühlen, bevor Sie das Gemisch trinken. Sie sollten diese Mischung zwei Mal täglich (morgens und abends) bis zu fünf Tage lang trinken.

Bei Magenschmerzen und Schlaflosigkeit

Es wird empfohlen, einen Kamillentee vor dem Schlafengehen zu trinken, wenn Sie unter Schlaflosigkeit und Magenschmerzen leiden. Eine Stunde vor dem Zubettgehen sollten Sie diesen Tee zubereiten und trinken, denn er wirkt Wunder beim Stressabbau, reduziert Entzündungen im Magen und gleicht den Säuregehalt im Magen aus.

Das Schlafrezept: Kochen Sie etwas Wasser und fügen Sie zwei Teelöffel Kamillenblütenblätter hinzu. Rühren Sie um und lassen Sie sie 1 Minute lang köcheln. Nehmen Sie das Wasser vom Herd und lassen Sie die Blütenblätter etwa zwei Minuten ziehen, bevor Sie sie abseihen. Fügen Sie den Teelöffel Honig hinzu, rühren Sie um und lassen Sie ihn abkühlen. Trinken Sie das Getränk, solange es noch warm ist, am besten eine halbe bis ganze Stunde vor dem Schlafengehen.

Honig bei Halsweh

Eine Grippe, die trockene Luft, Allergien und Umweltverschmutzung im Freien sowie verschiedene Krankheiten können Halsschmerzen verursachen. Einige dieser Krankheiten sprechen nicht auf Antibiotika an und auch in diesem Fall ist Honig Ihre Rettung! Honig gemischt in Tee oder einfach pur eingenommen ist seit langem ein natürliches Mittel gegen Halsschmerzen, das tatsächlich wirkt. Dabei unterdrückt der Honig auch den gewöhnlichen Husten, verhindert, dass sich der Schmerz ausbreitet und beschleunigt die Heilung.

Das Halsschmerzrezept: Trinken Sie bis zu dreimal täglich vor jeder Mahlzeit eine Tasse Tee oder warmes Wasser gemischt mit Honig. Eine andere Alternative ist die Einnahme von zwei Esslöffeln rohen Honigs, zweimal täglich, morgens und abends. Alternativ können Sie den Honig auch in warme Milch geben.

Für Schnitte und Verbrennungen

Seit Jahrhunderten wird Honig als wirksames Heilmittel für Wunden, Verbrennungen und Geschwüre verwendet. In den letzten Jahren gab es ein erneutes Interesse an den medizinischen Eigenschaften von Honig. Honig hat eine hohe Osmolalität, da er eine gesättigte oder übersättigte Lösung von Zuckern ist. Er hat eine starke Wechselwirkung mit Wassermolekülen und hemmt das Wachstum von Mikroorganismen.

Der Honig produziert Wasserstoffperoxid über eine Glucoseoxidase-Enzymreaktion, wenn er durch Wundexsudate verdünnt wird. Dieses wird langsam freigesetzt und sorgt für eine antibakterielle Aktivität, ohne das Gewebe zu schädigen. Einige Honige haben auch dann noch eine antimikrobielle Aktivität, wenn die Wasserstoffperoxid-Aktivität entfernt wurde. Man hat festgestellt, dass der Honig von Manuka-Bäumen einen hohen Anteil dieser antibakteriellen Phytochemikalie hat, und er wird sogar von der neuseeländischen Armee verwendet.

Honig für die Wundversorgung

Wenn die Wunde große Mengen an Flüssigkeit absondert, müssen größere Mengen an Honig aufgetragen werden.

Die Häufigkeit der Verbandswechsel hängt davon ab, wie schnell der Honig durch das Exsudat verdünnt wird. Der Verband sollte je nach Wunde alle 6, 12 oder 24 Stunden gewechselt werden. Die Häufigkeit sollte geringer werden, wenn die Wunde zu heilen beginnt.

Reinigen Sie die Wunde nach jedem Verbandwechsel mit warmem Wasser.

Verteilen Sie den Honig auf Verbandspads oder Stoffstücken und legen Sie diese auf die Wunde, anstatt ihn direkt auf die Wunde aufzutragen.

Okklusivverbände helfen zu verhindern, dass Honig aus der Wunde austritt.

Hohlräume, Abszesse oder tiefe Wunden sollten vor dem Auflegen der Wundauflagen mit Honig gefüllt werden, damit eine tiefe Durchdringung des Wundgewebes gewährleistet ist.

Honig für die Knochen

Honig für die Haut

Honig als Lebensmittelkonservierungsmittel für Fleisch

Wissenschaftler haben herausgefunden: Der Tualang-Honig erzielte beim Kampf gegen Knochenschwund deutlich bessere Ergebnisse als Kalzium-Präparate. Aber Achtung: Für Diabetiker ist Honig wie eine andere Zuckerquelle zu betrachten. Darüber hinaus sind im Honig Bakterien, die für Säuglinge gefährlich werden können. Geben Sie Kindern unter einem Jahr deshalb keinen Honig.: Kaufen Sie nach Möglichkeit dunkle Sorten und rohen Honig. Im dunklen Honig befinden sich mehr Vitamine, Mineralien, natürliche Antioxidantien und antibakterielle Stoffe. So ist roher Honig für diese Zwecke besser als pasteurisierter, denn durch das Erhitzen werden natürliche Enzyme zerstört. Der Rohhonig enthält diese Fermente. Die Enzyme helfen Ihrem Körper, den Honig richtig zu verwerten. Überdies ist dieser Honig für Ihren Magen verträglicher.Auch der Haut kommt der reichhaltige Honig zugute. Sie können daraus Masken herstellen oder den Honig einfach pur auf Ihre Haut reiben und einziehen lassen. Anschließend waschen Sie den Honig mit warmen Wasser ab. Besonders nach einem Saunabesuch ist dies empfehlenswert. Die Haut ist das größte Organ Ihres Körpers, die Sie vor Unreinheiten und Giftstoffen in der Luft und im Wasser schützt. So können Sie auch beim Baden etwas Honig ins Wasser geben. Er macht Ihre Haut weicher und hilft ihr bei der Regeneration.

Die alten Römer benutzten Honig zur Konservierung von Kräutern, Blumen, Samen, Fleisch und sogar seltenem Wild, das aus den eroberten Ländern nach Übersee gebracht wurde und nur für den Verzehr durch den Adel bestimmt war. Im Mittelalter bewahrten die Menschen Gemüse und Früchte oft in mit Honig gefüllten Gläsern auf.

Die hohe Zuckerkonzentration des Honigs hemmt das Bakterienwachstum und ermöglichte so eine lange Haltbarkeit der Lebensmittel. Darüber hinaus diente der Honig als Süßungsmittel für die damals eher kargen Früchte. Auch heute noch konservieren Araber Fleisch in Honig, um es vor Fäulnis zu schützen. Forscher der Universität von Illinois entdeckten, dass Honig Fleisch konservieren kann, ohne seinen Geschmack zu verändern, und gleichzeitig den Oxidationsprozess der Lipoproteine verlangsamt, der Fäulnis verursacht.

In Gläsern (für kleinere Vorräte):

Beschaffen Sie das Fleisch Ihrer Wahl und grillen oder räuchern Sie es. Es kann auch mit rohem Fleisch funktionieren, solange das Blut abgetropft und das Fleisch gewaschen wurde.

Lassen Sie das Fleisch abkühlen und beginnen Sie mit der Vorbereitung der Gläser.

Wählen Sie Ihre Gläser je nach Größe des Fleisches, das Sie erworben haben. Je größer das Glas ist, desto mehr Honig benötigen Sie, um es zu füllen. Stellen Sie einen Topf mit Wasser auf das Feuer und tauchen Sie die Gläser und Deckel in das Wasser, sobald es zu kochen beginnt. Lassen Sie das Wasser etwa zwei Minuten lang kochen und nehmen Sie die Gläser aus dem Wasser, damit sie abkühlen können. Füllen Sie den Honig in die Gläser, bis sie zur Hälfte gefüllt sind.

Fügen Sie die Fleischstücke hinzu, bis der Honig beginnt, aufzusteigen und den oberen Rand des Glases erreicht. Denken Sie daran, dass das Fleisch vollständig in den Honig eingetaucht sein muss. Verschließen Sie Ihre Gläser und bewahren Sie sie für den späteren Gebrauch auf. Stellen Sie sicher, dass Sie von Zeit zu Zeit nachsehen, ob das Fleisch noch gut ist. Es sollte sich ewig halten, wenn Sie die Schritte befolgt und auf gute Hygiene geachtet haben.

In Holzfässern (für größere Vorräte):

Besorgen Sie sich das Fleisch Ihrer Wahl und grillen oder räuchern Sie es. Es kann auch mit rohem Fleisch funktionieren, solange es von Blut befreit und gewaschen wurde. Lassen Sie das Fleisch abkühlen und beginnen Sie mit der Vorbereitung der Fässer. Fetten Sie die Innenseite der Fässer mit Ihren Händen mit Honig ein. Stellen Sie sicher, dass Sie sie vorher gewaschen und gesäubert haben.

Füllen Sie den Honig in die Fässer, bis Sie eine zwei Zoll dicke Honigschicht auf dem Boden des Fasses haben. Fügen Sie die Fleischstücke hinzu und bilden Sie einen Haufen, der die Seiten des Fasses nicht berührt. Fügen Sie jedes Mal, wenn Sie neue Fleischstücke hinzufügen, Honig in Schichten hinzu. Denken Sie daran, dass das Fleisch vollständig in den Honig eingetaucht sein muss.

Verschließen Sie Ihre Fässer und lagern Sie sie für den späteren Gebrauch. Vergewissern Sie sich, dass Ihre Fässer dicht verschlossen sind und keine Unebenheiten aufweisen, durch die Honig austropfen könnte. Sie können die Fässer nicht so kontrollieren, wie Sie es bei den Gläsern tun würden, aber das Fleisch sollte ewig halten, wenn Sie die Schritte befolgt und eine gute Hygiene eingehalten haben.

Letzte Worte

Unabhängig davon, wie Sie den Honig verwenden, eines ist sicher, er sollte in keinem Lebensmittellager fehlen und Prepper sollten ihn in die Hände bekommen. Dieses wunderbare Produkt wurde verwendet, lange bevor es Technologie gab und es wird mit Sicherheit verwendet werden, lange nachdem die Technologie verschwunden sein wird.