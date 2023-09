GPS Navigation: Verlassen Sie sich nicht drauf

Die meisten Menschen glauben, mit Smartphone oder gar einem eigenständigen GPS-System für Ortssuchen im Wald auf der richtigen Seite zu sein. Das ist nachvollziehbar, schließlich lebt unsere Welt mittlerweile von dieser Art der automatisierten Lebensführung. Sie sollten sich dennoch nicht darauf verlassen. Selbst eine GPS Navigation wird Ihnen im Zweifelsfall nicht immer helfen können. Eine klassische Alternative zur GPS Navigation ist ein Kompass. Klicken Sie hier, um zu unserem Militär Kompass zu kommen.

GPS Navigation und Co.: Verlassen Sie sich auf sich selbst

Eine GPS Navigation kann technisch bedingt die falschen Signale auslösen. Zudem müssen Sie damit rechnen, dass es ganz ausfällt. Wer mit jungen Menschen zu tun hat, weiß, dass diese ohne Navigationssystem sogar in sehr großen, weiträumigen Zonen (ganzen Bundesländern) praktisch orientierungslos sind.

Die Grundregel für das Prepping aber lautet: Reduzieren Sie Ihre Abhängigkeit.

Das heißt hier übersetzt: Sie sollten sich mit Karte und Kompass orientieren können. Wichtig sind Karten, die in der von Ihnen erwarteten Zielregion oder auch in Ihrer unmittelbaren Umgebung mit hoher Auflösung die Verhältnisse anzeigen. In einer Notsituation werden Sie nicht nur nach großen Flüssen suchen, sondern nach den kleinsten Bachläufen. Diese sollten auffindbar sein.

Wie Sie sich durch die Natur navigieren können, mit einer Karte und einem Kompass, erfahren Sie hier.

Sie sollten in der Lage sein, über die Angaben zur Landschaftsstruktur, sprich die Höhenmeter, zu ermitteln, welche Wege abseits der gängigen Pfade noch durchlässig scheinen. Zudem sollten Sie bei der Suche nach einem Unterschlupf sehen, wie viele verschiedene Bäume zur Verfügung stehen oder ob Höhlen zu erwarten sind.

Auch ist es erforderlich, dass Sie mit einem Kompass umgehen können. Ein Kompass hilft, um sich schnell und ohne Zweifel in die richtige Richtung zu orientieren. Dies kann in einer Notsituation dringend erforderlich sein, weil Sie vor allem keine Zeit verlieren dürfen. Wenn Sie sich besonders gut vorbereiten möchten, sollten Sie zudem wissen, wie Sie mit einfachsten Materialien selbst einen Kompass bauen können. Hier können Sie nachlesen, wie Sie einen Kompass bauen können.

Im Zweifel sollten Sie anhand Ihrer Uhr und dem Sonnenstand ermitteln können, in welche Richtung es – relativ grob – gehen kann. Entsprechende Techniken haben wir auf dieser Seite beschrieben.