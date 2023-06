Ginseng: Kraft durch eine einzige Wurzel

Kraft durch die Natur – Prepper wissen dies in der Regel durchaus zu schätzen und zu nutzen. Eine einzige Wurzel ist dabei besonders hilfreich. In diesem Beitrag beschäftigen wir uns daher mit der asiatischen Pflanze und Kraftwurzel Ginseng.

Der Ursprung von Ginseng

Ginseng ist eine Pflanze, die hauptsächlich aus den Wäldern und Gebirgsregionen im nordöstlichen China, nördlichen Korea und südöstlichen Sibirien stammt. Schon seit Jahrtausenden gilt der Ginseng in der koreanischen und chinesischen Medizin als Wunder- und Heilmittel. Wovon zunächst nur der Adel profitierte, haben mittlerweile weltweit Menschen Zugang zu der „goldenen Wurzel.

Im 17. Jahrhundert erfuhren schließlich auch die Europäer um den Nutzen der Heilpflanze und die heilenden Wirkungen. Heutzutage findet man die Kraftwurzel überall auf der Welt, da die Menschen sie aufgrund ihrer medizinischen und heilenden Wirkung allerorts kultivieren.

Die heilende Wirkung Ginsengs

Ginseng ist die Wurzel eines Baumes, der also zunächst in Asien angepflanzt wurde. Dort weiß man seit Generationen, dass Ginseng ein Kraftspender ist. Grund dafür sind Saponine oder auch Ginsenoside. Bis zu 150 davon können in unterschiedlicher Ausprägung in einer einzigen Wurzel vorkommen. Die Ginsenoside sollen auf das Nervensystem wirken – und damit dem zentralen Funktionsorgan Ihres Körpers.

Dabei binden die Ginsenoside sich an Serotonin-Rezeptoren, die bekannten Glückshormone, und können so für ein den Einnehmenden übermannendes Glückgefühl sorgen. Zudem gibt es Ginsenoside, die sich an GABA- und an Glycin-Rezeptoren binden. Damit tragen sie zur Beruhigung bei.

Bestimmte Proteine, sogenannte Peptine, wirken – so die Vermutung – antibiotisch, antiviral sowie entzündungshemmend. Insofern können sie auch als Wirkstoff in Situationen genutzt werden, in denen Sie in Ihrem Körper Entzündungsvorgänge vermuten.

Schließlich gelten Ginsenoside als Vitam-Lieferanten. B-Vitamine etwa können die Schleimhäute kräftigen, die Haare und die Nägel gleichfalls. Auch werden Toxine angegangen, womit Ihre Körper sich einfacher entgiften kann. Schließlich wird auch Ihr Immunsystem gestärkt.

Ginsenoside liefern zudem Nährstoffe, die Sie ohnehin zusätzlich benötigen. Dies sind etwa Natrium, Phosphor, Kalium, Eisen, Chrom, wichtige ungesättigte Fettsäuren oder aber Aminosäuren. Daher ist Ginseng eine Wurzel, die Ihnen vergleichsweise kostengünstig und effektiv viel Kraft liefern wird. Sie können diese nicht nur in Bioläden persönlich kaufen, sondern auch in diversen Online-Shops erwerben.

Die Einnahme von Ginseng

Sie können Ginseng auf unterschiedliche Arten zu sich nehmen: