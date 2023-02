Feuerstein und Stahl: Woher kommen die Funken?

Das Entfachen eines Feuers mit Feuerstein und Stahl (der Stahl ist auch als „Feuerstahl“ bekannt) bringt das Bild von autarken Bergleuten in der Wildnis in Erinnerung. Die Fähigkeit, mit Feuerstein und Stahl umzugehen, gehört zu den grundlegenden Überlebensfähigkeiten, die jeder beherrschen sollte – ein Ritus, der einen mit den Reisenden in der Wildnis über die Jahrtausende hinweg verbindet. Aber wie funktioniert Feuerstein und Stahl? Genauer gesagt, was verursacht die Funken, wenn Sie ein Stück Feuerstein mit Stahl schlagen? Die Antwort mag Sie überraschen! Die folgenden Informationen werden Ihnen helfen zu verstehen, was nötig ist, um mit Feuerstein und Stahl oder Feuerstein und FireSteel Feuer zu machen.

Es wird Ihre Sichtweise auf Feuerstein und Stahl als Werkzeug zum Feuer machen verändern und Sie vielleicht sogar zu einem besseren Feuermacher aus Feuerstein und Stahl machen. Survival Topics ist der Meinung, dass Sie, wenn Sie die grundlegenden Gründe kennen, warum Überlebensausrüstung und Überlebenstechniken funktionieren, in einer weitaus besseren Position sind, sie zu Ihrem Vorteil einzusetzen.

Das Geheimnis von Feuerstein und Stahl zum Feuer machen Äußerlich scheint die Antwort offensichtlich: Das Schlagen von Feuerstein mit Stahl erzeugt heiße Funken. Wenn Sie jedoch ein wenig tiefer graben, werden Sie feststellen, dass viel mehr dahintersteckt. Es dreht sich alles um eine wenig bekannte Tatsache über Eisen und einige andere Metalle, die die Art und Weise, wie Menschen vor Tausenden von Jahren Feuer entfachten, revolutionierte: Pyrophorics.

Pyrophore Stoffe sind Substanzen, die sich unterhalb der Raumtemperatur, d. h. bei etwa 21 °C, spontan entzünden. Mit spontan meinen wir, dass diese Substanzen einfach von selbst Feuer fangen, ohne dass Sie etwas tun müssen, wie z. B. sie mit einer Flamme anzünden. Dies ist auch als Selbstentzündung bekannt. Was viele Menschen nicht wissen, ist, dass Eisen ein pyrophorisches Material ist; in Gegenwart von Sauerstoff fängt Eisen automatisch Feuer! Es fängt einfach an zu brennen. „Aber wie kann das sein?“, werden Sie vielleicht fragen. „Ich kann ein Stück Eisen in der Hand halten und es verbrennt mich nicht“.

Die Antwort liegt darin, dass der Teil des Eisenobjekts, der mit der Luft und Ihrer Haut in Berührung kommt, kein reines Eisen ist. Vielmehr hat sich unmittelbar nach dem Kontakt mit dem Luftsauerstoff eine dünne Schicht aus Eisenoxid, also Rost, gebildet. Diese dient dazu, das Eisen im Inneren gegen die Luft abzuschotten und verringert die Geschwindigkeit des weiteren Rostens. Rost erzeugt Wärme Eisen, egal ob es von Menschenhand hergestellt wurde oder natürlich in Gesteinen vorkommt, rostet, wenn es dem Sauerstoff in der Luft ausgesetzt ist. Der Vorgang des Rostens ist eigentlich eine exotherme Reaktion, die „Oxidation“ genannt wird, was eine schicke Umschreibung dafür ist, dass beim Kontakt von Eisen mit dem Sauerstoff in der Luft eine Reaktion stattfindet; das Eisen rostet (verwandelt sich in Eisenoxid) und gibt Wärme ab.

Mit anderen Worten: Es verbrennt. Die vereinfachte chemische Reaktion kann wie folgt ausgedrückt werden: Fe2 + O2 = Fe2O3 + Wärme Oder in einfachem Englisch: Eisen + Sauerstoff = Rost + Wärme Das Rosten (Oxidieren) ist genau dasselbe wie das Brennen, aber im Gegensatz zu einem Lagerfeuer werden Sie es normalerweise kaum bemerken. Aufgrund der relativen Größe eines typischen Eisengegenstandes verpufft die Wärme, die er beim Rosten abgibt, zu schnell, als dass sich die Wärme ansammeln und von großem Nutzen sein könnte. Wenn Sie einen gewöhnlichen Eisengegenstand in der Hand halten, ist es unwahrscheinlich, dass Sie die Hitze spüren, während er rostet, da die Wärme so schnell von der Umgebung absorbiert wird, wie der Oxidationsprozess sie produziert. Wenn Sie jedoch die Oxidationsrate erhöhen können, können Sie das Eisen dazu bringen, spontan und sehr schnell eine große Menge an Wärme abzugeben.

Wie kann man die Oxidationsrate von Eisen erhöhen? Eine Möglichkeit besteht darin, ein frisches, nicht oxidiertes Stück Eisen mit mehr Oberfläche in Kontakt mit der Luft zu bringen. Mehr Sauerstoff, der mit mehr Eisen in Berührung kommt, führt zu einer stärkeren Oxidation, die in einer bestimmten Zeitspanne mehr Wärme abgibt. Erhöhte Oxidation kann durch das Abbrechen kleinerer Eisenpartikel von einem größeren Stück erreicht werden. Je kleiner das Eisenteilchen ist, desto größer ist seine Oberfläche im Vergleich zu seiner Gesamtgröße. Jetzt kennen Sie das Geheimnis, wie man mit Feuerstein und Stahl ein Feuer entfacht. Haben Sie jemals einen Metallschleifer benutzt oder einen solchen in Aktion an einem Stück Eisen gesehen? Beachten Sie, wie Tausende von glühend heißen Funken von der Scheibe fliegen, während sie winzige Stücke frischen Eisens von dem Eisenstück entfernt, das

bearbeitet. Diese winzigen Eisenstückchen fangen tatsächlich spontan Feuer, wenn sie dem Sauerstoff in der Luft ausgesetzt sind. Wenn es gelingt, ein ausreichend kleines Teilchen aus frischem Eisen zu erzeugen, wird die vergrößerte Oberfläche des Eisenteilchens bei Kontakt mit Luftsauerstoff schneller oxidieren, als es die bei der Reaktion entstehende Wärme abführen kann. Das Ergebnis: Das Eisenteilchen wird spontan so heiß, dass es bei der Oxidation glüht – und zum Entzünden von Zunder verwendet werden kann. Kurz gesagt funktioniert der Prozess, mit einem Feuerstein und Stahl ein Feuer zu entfachen, so: Suchen Sie sich ein Stück kohlenstoffreichen Stahl, der etwa 98% Eisen und 2% Kohlenstoff enthält (ein harter, relativ spröder Stahl).

Finden Sie ein Stück Feuerstein oder einen anderen harten, scharfen Gegenstand wie Quarz. Schlagen Sie mit dem kohlenstoffreichen Stahl auf eine scharfe Kante des Feuersteins ein. Dies genau richtig zu machen, erfordert Übung. Sehr kleine Partikel von frischem Eisen fliegen aus dem Stahl heraus. Bei Kontakt mit Luftsauerstoff entzünden sich die Oberflächen der Eisenpartikel spontan und geben Wärme ab, während sie oxidieren (rosten). Da die Oberfläche der Eisenpartikel im Vergleich zu ihrem Volumen so groß ist, erhitzen sich die Partikel schnell und glühen rot. Sie werden zu Funken. Fangen Sie die Funken in vorbereitetem Zunder auf und entfachen Sie damit ein Feuer. Bester Feuerstein und Stahl Eisen an sich ist relativ weich und neigt dazu, sich unter der Belastung eines harten Schlags auf ein Stück Feuerstein eher zu verbiegen als zu splittern. Um Eisen für die Verwendung in der Industrie härter zu machen, wird es durch Hinzufügen von Kohlenstoff zu dem gemacht, was wir Stahl nennen. Durch die Verfestigung wird der Stahl jedoch auch spröder. Je härter ein Stück Stahl ist, desto kleiner werden die Eisenstücke, die daraus brechen, wenn sie gegen einen harten, scharfen Gegenstand geschlagen werden. Wie bereits erwähnt, brennen kleinere Eisenteile aufgrund ihrer größeren Oberfläche spontan heißer.

Eine andere Möglichkeit, heißere Funken zu erhalten, besteht darin, kleinere Stücke aus dem Stahl abzubrechen, indem man ihn gegen einen härteren, schärferen Gegenstand schlägt. Aus diesem Grund müssen Sie die Kanten Ihres Feuersteins sehr scharf halten, um beim Anschlagen des Stahls optimal heiße Funken zu erzeugen. Kurz gesagt, härterer Stahl und schärfere Feuersteine ergeben bessere Funken. Feuerstein ist nicht das einzige Mineral, das Funken erzeugt, wenn Stahl dagegen geschlagen wird. Jeder harte Stein mit einer scharfen Bruchstelle kann verwendet werden, solange er sehr kleine Stahlstücke abtrennen kann. Vorteile von Feuerstein und Stahl Feuerstein und Stahl werden seit Jahrhunderten zum Anzünden von Feuern verwendet.

In den Tagen, bevor Streichhölzer erfunden wurden, boten Feuerstein und Stahl die Möglichkeit, ein Feuer zu entfachen, ohne dass man eine heiße Kohle mit sich herumtragen musste und sich Sorgen machen musste, sie zu verlieren oder sie kalt werden zu lassen. Das Entfachen eines Feuers mit Feuerstein und Stahl erfordert mehr Fachwissen und Vorbereitung als das einfache Anzünden eines Streichholzes, aber viele Survival-Experten sind der Meinung, dass dieser Nachteil durch die Tatsache ausgeglichen wird, dass ein nasser oder feuchter Feuerstein und Stahl immer noch zum Entfachen eines Feuers verwendet werden kann und dass ein Feuerstein und Stahl viele tausend Feuer entfachen kann, ohne zu verschleißen; beides sehr wichtige Eigenschaften beim Überleben in der Wildnis.

Versuchen Sie einmal, Zehntausende von Streichhölzern in der Wildnis zu tragen oder Tausende von Streichhölzern in Ihrem Katastrophenschutz-Kit zu horten! Selbst wenn das schiere Gewicht und Volumen Ihrer Streichhölzer Sie nicht abschreckt, stehen Sie auch vor dem Problem, sie vor Feuchtigkeit oder dem Zahn der Zeit zu schützen. Feuerstein und Stahl überwindet diese Probleme und bietet dem Überlebenden ein Mittel zum Entzünden eines Feuers, das zuverlässiger ist als Streichhölzer – wenn er geschickt genug ist, es zu benutzen. Moderne Feuersteine und -stähle Einige Feuerstähle enthalten eine Mischung aus Metallen, die leichter oxidieren.

