Erste Hilfe Tasche für den Notfall

Für die Krisenbewältigung ist die Erste Hilfe Tasche ein großes Thema. Wir leben alle mit dem Dilemma, dass wir wissen, mit überraschenden Situationen konfrontiert werden zu können – nur nicht wann. Auf Autofahrten, beim Wandern, selbst beim Kochen kann es plötzlich wichtig werden, erste Hilfe leisten zu können. Deshalb sollten Sie sich um eine perfekte Erste Hilfe Tasche kümmern – dies ist weder zu teuer noch in irgendeiner Weise unnütz. Die meisten Ingredienzen können Sie über einen längeren Zeitraum nutzen, jedoch sollten Sie die Lieferschwierigkeiten beachten.

Die Lieferschwierigkeiten in Deutschland nehmen zu. Die Lieferketten scheinen langsam löchriger zu werden, die Energiekosten steigen außerdem. So werden Sie damit rechnen müssen, dass auch der Inhalt Ihrer Erste Hilfe Tasche, teurer werden dürfte und am Ende auch zur Mangelware werden kann.

Dies betrifft Medikamente und sogar Verbandsmaterialien, die Sie für den Sommer 2022 durchaus unbedingt bei sich lagern sollten. Wir müssen zumindest davon ausgehen, dass es Versorgungsmängel gibt, die zudem durch den Krieg in der Ukraine langfristig sogar verstärkt werden können. Es wird Ihnen helfen, wenn Sie sich vorbereiten.

Erste Hilfe Tasche einfach begründet

Die „Erste Hilfe“ bezieht sich vor allem auf Unfälle und auf Wunden, die oftmals auch eine starke Blutung erzeugen. Die Erste Hilfe ist im Zweifel keine dauerhafte Lösung. Vor allem gilt es, bei einer größeren Wunde eine medizinische Hilfe zu organisieren, falls nötig. In unserem Survival First Aid Kid Level 2 finden Sie alle wichtigen Dinge um im Notfall reagieren zu können.

Die Erste Hilfe Tasche soll also…

vor allem die Blutung zunächst stillen

und die Verunreinigung einer Wunde verhindern.

Daher benötigen Sie folgende Sachen:

Sie sollten Kompressen und Mullbinden, möglichst vier verschiedene Binden, dabei haben um Wunden versorgen zu können. Ein Set an Pflaster und einen Wundschnellverband sollten Sie in Ihrer Erste Hilfe Tasche immer dabei haben. Sie benötigen vor allem unterschiedlich große und flexible Pflaster, dafür braucht Ihre Erste Hilfe Tasche auch eine Schere um die Mullbinde und die Pflaster zurechtschneiden können. Eine gute Alternative zu herkömmlichen Pflastern sind Sprühpflaster.

Auch Nadeln für die Binden sind wichtig, d. h. Verbandklammern oder Sicherheitsnadeln. Letztere werden sicherlich keinen Versorgungsengpass erleiden – dennoch: Sie müssen sich keinen Kopf mehr um Sachen machen, die bereits in Ihrer Erste Hilfe Tasche sind.

Damit die Wunde rein bleibt, benötigen Sie Gummihandschuhe – also Einweghandschuhe, die unmittelbar nach Nutzung entsorgt werden. Außerdem sollten auch ein Dreiecktuch in Ihrer Erste Hilfe Tasche sein, um eine Fixation bei Knochenbrüchen oder -anbrüchen anzulegen. Sie benötigen außerdem zur Wärmebildung eine Rettungsdecke. Ohne eine rettungsdecke in Ihrer Erste Hilfe Tasche sollten Sie nicht das Haus verlassen.

Im Sommer bewegen Sie sich viel im freien mit kurzen Hosen und T-Shirts. Das gibt den Zecken die perfekte Angriffsmöglichkeit. Da Zecken eine ernsthafte Gefahr darstellen können, benötigen Sie eine Pinzette und Zeckenzange in Ihrer Erste Hilfe Tasche.

Schließlich empfiehlt sich ein System für das Abbinden der Blutzufuhr. Dies ist eine „Aderpresse“, die Sie in Apotheken kaufen können. Im Zweifel können Sie alternativ meistens auch mit dem Druckverband arbeiten. Zusätzlich versorgen Sie sich am besten mit Schmerzmitteln und Medikamenten gegen Durchfall, die Sie in Ihrer Erste Hilfe Tasche unterbringen können.