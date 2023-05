Energie: Wie wichtig sie in Krisenzeiten ist

Auch die größten Verharmloser werden inzwischen einräumen müssen, dass die Kriegsgefahr bei uns so groß ist wie lange nicht mehr. Wir empfehlen Ihnen: Sie sollen sich vorbereiten.

Wenn der Krieg auf Deutschland übergreift, wird dies unmittelbar zu diversen Mängeln führen, die nicht mehr rasch aufzuheben sind – wie zum Beispiel die Energie. In einem anderen Beitrag haben wir gezeigt, wie Sie sich mit Lebensmitteln und Wasser möglichst vorab versorgen. Wir empfehlen Ihnen zudem weitere Schritte.

Krisenvorsorge: Energieversorgung sichern

Wenn Sie sich mit Nahrungsmitteln und Wasser versorgt haben, bleiben zwei weitere wichtige Bereiche: Dies ist die Energie und zum zweiten die medizinische Versorgung. Dies gilt nicht nur für ein denkbares Kriegsszenario, sondern auch für die generelle Krisenvorsorge.

Schon jetzt merken wir hier in Deutschland, dass die Debatte um die Energieversorgung allgegenwärtig ist. Es geht ums Heizen, um steigende Gaspreise und die Frage nach den Kraftwerken.

Energie wird bei uns knapp – zumindest klingt es so, wenn man die aktuellen Berichte verfolgt. Sie sollten zumindest dafür sorgen, dass Sie ein oder mehrere Stromaggregate im Haus haben. Sie benötigen dafür auch Öl, das zudem zum Beispiel dem Heizen dient. Weiterhin sollten Sie an weitere Elemente der Energieversorgung denken: Die Kommunikation.

Um selbst kommunizieren zu können, benötigen Sie aufgeladene Smartphones. Dies wiederum können Sie nur begrenzt wenn keine externe Energie zur Verfügung steht. Wir empfehlen dringend, Powerbanks zu nutzen, mit denen Sie im Zweifel auch Ihr Smartphone wieder aufladen können. Das Smartphone dient als Wegweiser, im Zweifel als Radio, als Internet-Zugang, als E-Mail-Zugang und, und, und… Es dürfte in heutigen Zeiten unerlässlich sein.

Ein Tipp: Es gibt auch Solar-Powerbanks, die es Ihnen erlauben, sogar unabhängig vom Stromnetz Energie aufzunehmen. Im folgenden Video werden drei verschiedene Solar-Powerbanks vorgestellt:

Zudem sollten Sie für diesen Zweck an ein Kurbelradio denken. Die Energie erzeugen Sie selbst – Information ist im Krieg eines der höchsten Güter. Kurbelradios finden Sie in Preppershops, die vor allem zuverlässige und bewährte Geräte im Programm aufgenommen haben. So sichern Sie sich im Bereich der Informationsbeschaffung ab und können Ihren wertvollen Handyakku anderweitig nutzen.

Sie sollten sich auch auf Zeiten vorbereiten, in denen keine externe Energie zur Verfügung steht: Dafür benötigen Sie Kerzenlicht, Notheizungen, die mit Öl betrieben werden und Benzin für ein Fluchtfahrzeug.