Eine Anleitung, um Ihren eigenen Zement zu mischen

Wenn Sie für eine etwas längere Zeit eine Unterkunft bauen möchten, können Sie dies am einfachsten mit Zement machen. Zement lässt sich zu Blöcken formen, die Sie wiederum für ein relativ sicheres Mauerwerk nutzen können. Außerdem hat es einen großen Vorteil: Sie können auf natürliche Weise Zement selber mischen.

Zement mischen

Wichtig ist, dass Sie zum Zement mischen Lehm verwenden. Lehm trocknet letztlich gut und schnell aus und ist Ihr natürlicher Zement.

Dafür sollten Sie vor dem Zement mischen den Lehmboden suchen. Lehmboden können Sie gut identifizieren, weil die Konsistenz eindeutig ist. Der Boden muss bei Nässe, also Regen, etwas weicher sein und sich auch etwas glitschig anfühlen. Dann wird der Anteil an Lehm im Boden sehr hoch sein.

Zudem benötigen Sie Fasern, also langes Gras etc. Diese stabilisieren die Mischung, die Sie anrühren werden. Schließlich benötigen Sie noch Wasser und ein Gefäß, in dem Sie den Zement mischen werden.

Der Eimer oder eine andere Schüssel, zum Zement mischen, wird dann mit dem lehmhaltigen Material angefüllt. Zudem geben Sie das Gras dazu. Wichtig ist, dass das Pflanzenmaterial sich faserig anfühlt – damit ist grünes, frisches Gras umgekehrt weitgehend ausgeschlossen.

Im nächsten Schritt geben Sie einfach Wasser dazu. Das gesamte Material sollte Matsch ergeben – wie aus der Kindheit – aber nicht flüssig sein.

Nun ist der Zement fertig gemischt. Mit dem Zement können Sie selbst das Material formen, das Sie zum Bau einer Wand, zum Legen eines Bodens etc. benötigen. Sie müssen nicht zwangsläufig Ziegel herstellen. Wenn Sie Ziegel herstellen möchten, dann benötigen Sie etwas Holz oder ähnliches Material in Form von Brettern. Diese Bretter ordnen Sie so an, dass sie eine Ziegelform ergeben. Wenn Sie genügend davon haben, befüllen Sie die Formate und lässt sie am besten in der Sonne austrocknen.

Achtung: Das Trocknen von Ziegeln benötigt mehrere Tage. Dann können Sie sie recht einfach aus Ihren Formen herausnehmen.

Ein Zusatzhinweis: Die Oberfläche der Ziegel sollte im Idealfall glatt gestrichen werden – da sie nur dann für den Stapelbau geeignet sind.

