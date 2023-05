Ein Kurzwellenradio kann Seelenfrieden verschaffen!

Unabhängig davon, ob es sich um eine Naturkatastrophe oder eine vom Menschen verursachte Krise handelt, ist es unerlässlich, Backup-Kommunikationspläne zu haben. Wirbelstürme, Erdbeben, Tornados, Überschwemmungen und sogar eine weit verbreitete Pandemie können Mobilfunkmasten, Festnetzanschlüsse und das Internet stören. Und es wird immer wieder Zeiten geben, in denen diese Dienste entweder gar nicht vorhanden oder nicht erreichbar sind.

Wir müssen unsere Kommunikationskanäle sorgfältig prüfen und entsprechend planen. Wenn eine Naturkatastrophe zuschlägt oder eine EMP-Explosion die Stromnetze lahm legt, wollen wir mit mehreren Optionen vorbereitet sein, um mit unseren Lieben und den Notdiensten in Kontakt zu bleiben. In diesem Artikel erfahren Sie, was Kurzwellenradio ist und warum Prepper es so sehr lieben. Außerdem erfahren Sie, wie Sie das richtige Kurzwellenradio für Ihre Bedürfnisse auswählen und erhalten Tipps, wie Sie Ihr eigenes Kurzwellenradionetz aufbauen können!

Was ist Kurzwellenradio?

Kurzwellenfunk ist eine extreme Langstrecken-Funkübertragungsmethode und wird für die Kommunikation über große Entfernungen mittels Radiowellen verwendet. Der Frequenzbereich für Kurzwelle liegt zwischen 3 MHz und 30 MHz . Im Vergleich zum AM-Radio, FM-Radio und SW-Radio hat der Kurzwellenfunk eine viel größere Wellenlänge und wird weniger durch atmosphärische Bedingungen beeinflusst.

Der Kurzwellenfunk wird zur Übertragung Musik und Talk-Radio genutzt. Er wird auch für die Langstreckenkommunikation, einschließlich der interkontinentalen Kommunikation, verwendet und wird häufig von Schiffen, Tauchern und anderen Personen außerhalb der normalen Reichweite der landgestützten Dienste genutzt.

Warum Prepper das Kurzwellenradio lieben

Kurzwellenradio ist eine großartige Kommunikationsmöglichkeit, wenn alle anderen Optionen versagen. Kurzwelle wird immer funktionieren, wenn alle anderen Kommunikationsmittel versagen, weil die Ionosphäre sich nicht darum schert, ob die Sonne aus ist, ob sie sich inmitten einer Sonneneruption oder eines geomagnetischen Sturms befindet. Unabhängig vom Wetter, von der Sonnenaktivität oder davon, ob die Sonne aufgeht oder nicht, kommt der Kurzwellenfunk durch, während andere Kommunikationsmittel vielleicht nicht so viel Glück haben.

Kurzwellenfunk ist eine Art der Funkübertragung und wird, wie bereits oben angerissen, zur Übertragung von Sprache, Musik und anderen Formen von Audioprogrammen verwendet. Er wird auch zur Verbreitung von Nachrichten und Informationen sowie zu Propaganda- und Zensurzwecken eingesetzt.

Die Netzunabhängigkeit macht Kurzwellenradios zu einem sehr gefragten und gängigen Gadget in der Prepperszene. Auch das Bundesamt für Bevölkerungsschutz und Katastrophenhilfe (BKK) empfiehlt, immer ein netzunabhängiges Radio für den Notfall parat zu haben.

Wie man das richtige Kurzwellenradio auswählt

Beim Kauf eines Kurzwellenradios gibt es viele Faktoren zu beachten, darunter Frequenzabdeckung, Rauschunterdrückung, Stromquelle und Benutzerfreundlichkeit. Sie sollten darauf achten, dass das Kurzwellenradio alle folgenden Frequenzen abdeckt:

3,2 MHz (80 Meter), 7,6 MHz (40 Meter), 9 MHz (33 Meter), 11 MHz (27 Meter), 13 MHz (22 Meter), 15 MHz (19 Meter), 18 MHz, 22 MHz, 25 MHz (19 Meter), 31 MHz (16 Meter), 39 MHz (9 Meter), 49 MHz (6 Meter), 59 MHz (3 Meter), und 63 MHz (3 Meter).

Das Kurzwellenradio sollte eine ausziehbare Antenne haben, um das Signal zu verstärken, und eine Rauschunterdrückung, um Hintergrundrauschen auszublenden. Außerdem ist es hilfreich, wenn das Kurzwellenradio über einen Audioanschluss verfügt, damit mehrere Personen gleichzeitig dieselbe Sendung hören können. Und schließlich ist es wichtig, ein Kurzwellenradio zu wählen, das einfach zu bedienen ist, damit Sie sofort nach dem Kauf loslegen können!

Aufbau eines Kurzwellenradionetzes

Mit ein wenig Bastelei können Sie ein Netzwerk von Kurzwellenradios mit eigenen Frequenzen aufbauen. Auf diese Weise können Sie mit mehreren Personen gleichzeitig kommunizieren, ohne den Ziffernschalter umlegen zu müssen. Stellen Sie sicher, dass Sie jedem Funkgerät eine ID zuweisen, damit Sie im Notfall mit bestimmten Personen kommunizieren können. Sie können auch eine Antenne bauen, um das Signal zu verstärken, und ein System zur Rauschunterdrückung hinzufügen, um einen klareren Ton zu erhalten.

Achten Sie darauf, dass Sie sich auch Gedanken zur Kommunikationssicherheit machen. Die Relevanz dessen erläutern wir hier.

Fazit

Kurzwellenradios sind eine gute Möglichkeit, in Verbindung zu bleiben, wenn alle anderen Kommunikationsmittel versagen. Besonders nützlich sind sie bei Sonnenstürmen und geomagnetischer Aktivität, wenn die Ionosphäre gestört ist und andere Kommunikationsformen unmöglich sind. Wenn Sie in einem Gebiet mit wenig oder gar keinem Mobilfunkempfang leben, sollten Sie ein Kurzwellenradio in Ihrer Notfallausrüstung haben.

Man weiß nie, wann eine Naturkatastrophe oder eine vom Menschen verursachte Krise alle anderen Kommunikationsformen unterbrechen könnte. Achten Sie bei der Auswahl eines Kurzwellenradios darauf, dass es die erforderlichen Frequenzen abdeckt. Es ist auch hilfreich, ein Modell mit ausziehbarer Antenne und Rauschunterdrückung für einen klareren Klang zu wählen. Wenn Sie ein Kurzwellennetzwerk aufbauen, können Sie mit mehreren Personen gleichzeitig über bestimmte Frequenzen kommunizieren. Dies ist eine großartige Option für große Familien oder Gruppen, die während einer Katastrophe in Kontakt bleiben müssen.