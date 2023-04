Der ultimative Leitfaden zum Verständnis von Cholesterin

‍Wenn es um Ihre Gesundheit geht, gibt es nur wenige Themen, die so verwirrend und umstritten sind wie Cholesterin. Dieser Stoff hat in den letzten Jahren eine überwältigende Menge an Aufmerksamkeit erhalten, mit dem Ergebnis, dass viele Menschen nun sehr verwirrte Vorstellungen darüber haben, was er eigentlich ist und wie er unseren Körper beeinflusst.

Wenn Sie zu den vielen Menschen gehören, die dieses Thema verwirrt, wird dieser Leitfaden Ihnen helfen, die Dinge in den Griff zu bekommen. Hier finden Sie alles, was Sie über Cholesterin wissen müssen – was es ist, was die verschiedenen Arten von Cholesterin in unserem Körper bewirken und wie wir uns angemessen um sie kümmern können.

Was ist Cholesterin?

Das Wort „Cholesterin“ setzt sich aus den griechischen Wörtern „chol“ (Galle) und „ster“ (fest) zusammen, bedeutet also wörtlich „Gallenflüssigkeit“. Die Substanz, die wir heute als Cholesterin bezeichnen, wurde 1815 von einem britischen Wissenschaftler namens William Burnaby entdeckt. Er gewann seine Proben der Substanz, indem er sie aus Rindergallensteinen extrahierte, daher der Name „Cholesterin“.

Cholesterin gehört zu den Lipiden, d. h. es handelt sich um eine fettähnliche Substanz, die nicht wasserlöslich ist. Es ist ein wesentlicher Bestandteil aller menschlichen Lebewesen auf der Erde und kommt vor allem im menschlichen Nervensystem, in der Leber, im Fettgewebe und im Blutplasma vor.

Cholesterin ist in geringen Mengen auch in fast allen Lebensmitteln enthalten, insbesondere in tierischen Produkten wie Eiern, Fisch und Fleisch. Die Substanz wird durch zwei verschiedene Arten von Lipoproteinen im Blut transportiert: High-Density-Lipoprotein (HDL) und Low-Density-Lipoprotein (LDL). Diese Lipoproteine sind die Vehikel, mit denen das Cholesterin durch unseren Blutkreislauf transportiert wird.

Die verschiedenen Arten von Cholesterin

Wie Sie gerade gelernt haben, kommt Cholesterin in zwei Arten von Partikeln im Blutkreislauf vor: High-Density-Lipoprotein (HDL) und Low-Density-Lipoprotein (LDL).

LDL-Cholesterin ist allgemein als „schlechtes Cholesterin“ bekannt, da es mit der Ablagerung von Plaque in den Arterien und somit mit Herzerkrankungen in Verbindung gebracht wird. HDL-Cholesterin wird oft als „gutes Cholesterin“ bezeichnet, da es mit dem Abbau von Plaque in den Arterien verbunden ist.

Im Folgenden finden Sie einen Überblick über die verschiedenen Cholesterinarten und die damit verbundenen Risiken:

Cholesterin: Dies ist die Art von Cholesterin, die in Lebensmitteln vorkommt. Es wird auch natürlich in unserem Körper produziert.

LDL-Cholesterin: Dies ist die „schlechte“ Art von Cholesterin, da es mit der Bildung von Plaque in den Arterien in Verbindung gebracht wird.

HDL-Cholesterin: Dies ist die „gute“ Art von Cholesterin, da es hilft, Plaque aus den Arterien zu entfernen.

Wie viel Cholesterin brauchen wir?

Die meisten Experten sind sich einig, dass der Mensch täglich zwischen 150 und 400 Milligramm (mg) Cholesterin zu sich nehmen sollte. Die tatsächliche Menge, die jeder Mensch braucht, hängt von Geschlecht, Alter und genetischer Veranlagung ab. Manche Menschen brauchen auch mehr Cholesterin, weil sie Leber- oder Gallenblasenprobleme haben und/oder viele cholesterinreiche Lebensmittel essen.

Um einen gesunden Cholesterinspiegel zu erhalten, empfehlen viele Ärzte ihren Patienten, nicht mehr als 200 mg Cholesterin pro Tag zu sich zu nehmen. Menschen, die ein Risiko für Herzkrankheiten haben, sollten oft sogar noch weniger zu sich nehmen. Manche Menschen müssen mit ihrer Cholesterinaufnahme vorsichtig sein, weil sie an einer genetischen Störung namens familiäre Hypercholesterinämie leiden. Menschen mit dieser Störung müssen ihren Cholesterinspiegel so niedrig wie möglich halten.

Zu viel Cholesterin ist schlecht für Sie

Ein zu hoher Cholesterinspiegel im Blut ist mit einem erhöhten Risiko für Herzkrankheiten verbunden. Zu viel Cholesterin in den Arterien, allgemein als Plaque bezeichnet, kann den Blutfluss zum Herzen blockieren und sogar zu Herzanfällen und Schlaganfällen führen. Wenn Sie zu viel Cholesterin im Blut haben, besteht ein erhöhtes Risiko, an einer koronaren Herzkrankheit (KHK) zu erkranken. Eine solche Herzkrankheit tritt auf, wenn zu viel Cholesterin im Blut ist und sich an den Wänden der Arterien ablagert, die das Herz mit Blut versorgen.

Ein hoher Cholesterinspiegel kann behandelt werden, und in vielen Fällen ist es möglich, ihn auf normale Werte zu senken. Sie können Ihren Cholesterinspiegel durch eine gesunde Lebensweise senken. Sie können auch Medikamente einnehmen, um Ihren Cholesterinspiegel zu senken und Ihr Risiko für Herzkrankheiten zu verringern.

Wie man feststellt, ob man zu viel Cholesterin im Körper hat

Wenn Ihr Arzt eine Blutuntersuchung durchführt, wird er auch Ihren Cholesterinspiegel überprüfen. Wenn Sie einen zu hohen Cholesterinspiegel haben, wird Ihr Arzt Ihnen empfehlen, in 6 oder 12 Monaten einen weiteren Cholesterintest durchführen zu lassen. Ein Cholesterintest unterscheidet sich von einem Bluttest darin, dass er den Cholesterinspiegel im Blut misst. Ein Arzt kann auch andere Methoden anwenden, um festzustellen, ob Sie zu viel Cholesterin in Ihrem Körper haben, z. B:

Ein Lipidprofil: Ihr Arzt kann Ihnen etwas Blut abnehmen und daraus Ihren Cholesterinspiegel berechnen.

Eine Ultraschalluntersuchung: Bei dieser Untersuchung werden mit Hilfe von Schallwellen Bilder von Ihren Blutgefäßen erstellt. Der Arzt kann auch eine kleine Menge Farbstoff in Ihre Blutbahn injizieren und mit Hilfe von Schallwellen nach Plaqueablagerungen suchen.

Ein CT-Scan: Bei dieser Untersuchung werden Röntgenstrahlen verwendet, um Ihre Blutgefäße zu untersuchen.

Zum Thema auffällige Cholesterinwerte können Sie sich zusätzlich hier informieren!

Wie Sie Ihren Cholesterinspiegel im Blut selbst messen können

Wenn Sie sich für Ihren Cholesterinspiegel interessieren, können Sie in Ihrer Apotheke ein Cholesterin-Teststreifen-Set kaufen und den Test selbst durchführen. Bevor Sie Blut abnehmen, waschen Sie sich gründlich die Hände mit Wasser und Seife und ziehen Sie saubere Handschuhe an. Das Letzte, was Sie wollen, ist eine Verunreinigung Ihrer Probe! Suchen Sie sich eine saubere, trockene Stelle an Ihrem Arm, die frei von Haaren und Venen ist. Sie können auch Blut aus dem Finger abnehmen, wenn Sie dies bevorzugen.

Nehmen Sie den Teststreifen aus der Verpackung und halten Sie ihn an den Rändern fest, um Verunreinigungen zu vermeiden. Nehmen Sie den Streifen und tauchen Sie ihn in die Blutprobe ein. Verwenden Sie ein kleines Plastikröhrchen, um sicherzustellen, dass kein Blut verschüttet wird. Warten Sie ein paar Minuten, bis der Streifen das Blut aufgesogen hat, und nehmen Sie ihn dann vorsichtig aus dem Röhrchen. Legen Sie den Streifen auf eine saubere, trockene Oberfläche und warten Sie 5 Minuten lang. Vergleichen Sie nach Ablauf der Zeit die Ergebnisse auf Ihrem Teststreifen mit den Cholesterinwerten auf der Verpackung und nehmen Sie gegebenenfalls Anpassungen vor.

Fazit

Cholesterin hat einen schlechten Ruf, weil es oft mit Gesundheitsproblemen wie Herz-Kreislauf-Erkrankungen und hohem Blutdruck in Verbindung gebracht wird. Aber Ihr Körper braucht Cholesterin, um richtig zu funktionieren. Ein gesunder Cholesterinspiegel ist vorteilhaft, weil er das Risiko von Herzkrankheiten und Schlaganfällen verringern kann.

Wenn Sie einen hohen Cholesterinspiegel haben, gibt es viele Möglichkeiten, ihn auf natürliche Weise zu senken. Dazu gehören viel Bewegung, eine gesunde Ernährung und viel Wasser trinken. Wenn Sie wissen, was Cholesterin ist und wie es sich auf den Körper auswirkt, können Sie fundiertere Entscheidungen über Ihre Gesundheit treffen.