Das optimale Messer-Set für die Wildnis

Warum wir ein Messer Set brauchen? Es gibt zahlreiche Situationen, in denen wir als Menschen noch heute auf Messer zurückgreifen, die im Grunde vor tausenden von Jahren erfunden worden sind. Messer sind für viele Fälle praktisch, ja, unentbehrlich. Wenn Sie sich heute auf unterschiedlichste Situationen vorbereiten wollen, sollten Sie zumindest einen Doppelpack an Messern organisieren.

Ein Messer-Set ist von Vorteil! Eins reicht nicht

Ein Messer wird im Regelfall nicht reichen. Sie sollten zum einen ein Messer haben, das „alles“ kann und zum anderen ein spezielleres Messer. Das Messer, das alles kann – ein „Survival-Messer“ , sollte in der Lage sein, Ihnen bei der Holzbearbeitung zu helfen, indem Sie Äste bearbeiten. Vielleicht kann ein solches Messer sogar etwas dickeres Holz aufspalten.

Zudem muss es Ihnen dabei helfen, zumindest kleinere Tiere auszuweiden, beispielsweise Fische oder aber kleineres Wild. Wie man sich in der Wildnis selbst versorgen kann, lernen Sie in diesem Beitrag. Schließlich muss es sich als geeignet erweisen, um dickere Stoffe aufzutrennen.

Stoffe benötigen Sie sowohl beim Zeltbau, bei der Behandlung Verletzter oder auch beim Abdichten Ihrer Wohneinheit, wenn Sie Fenster und Türritzen verschließen möchten. Ein solches Messer müsste Ihnen auch dabei helfen, ein Seil zu durchtrennen, zumindest kleinere Wildtiere abzuwehren oder am Ende auch in der Erde zu graben. Deshalb wird es niemals ein spezielles Messer mit besonders scharfer oder großer Klinge sein können.

Demgegenüber benötigen Sie auch zumindest ein Spezialmesser, das besonders scharf ist oder eine geeignete Klinge aufweist. Ein Duo, also das richtige Messer Set, hilft Ihnen in praktisch allen Situationen.

Das Survivalmesser speziell sollte wenn möglich auch andere Funktionen anbieten:

Schraubendreher, Flaschenöffner, eine kleine Schere und sogar eine Kombizange sollten an dem Messer montiert sein.

Wenn möglich sollte es auch einen Glasbrecher oder Gurtschneider bieten.

Die Messer und vor allem ein Survival-Messer muss dabei besonders gut gegen die Umweltbedingungen geschützt sein. Messerexperten empfehlen Messer mit einer Titan-Beschichtung. Sie sollten das Messer so aufbewahren, dass es den Witterungen nicht ausgesetzt sind. Eine kleine Stahl Box bietet sich an – bis Sie es dann in der Praxis benötigen. Was Sie sonst noch als Grundausrüstung besitzen sollten, erfahren Sie hier.