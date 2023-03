Das ideale Bug-Out-Fahrzeug

Es gibt eine große Debatte darüber, was ein Bug Out Bag enthalten sollte und was die beste Überlebensausrüstung wäre, die man mit sich führen kann. Wir können alle Arten von Rezepten für die Zubereitung und Lagerung von Lebensmitteln und eine Menge von Waffen Anleitungen finden.

Aber was ist, wenn Sie Ihr Haus im Krisenfall verlassen müssen, was ist, wenn Sie in einem städtischen Gebiet leben und Ihre einzige Überlebenschance darin besteht, rauszukommen, wenn SHTF. Alles kann passieren, von Überschwemmungen, städtischen Unruhen bis hin zu viralen Pandemien oder nuklearem Fallout. Was dann?

Es ist offensichtlich, dass Sie nicht zu viele Vorräte oder alles, was Sie brauchen, in Ihrer Bug-Out-Tasche mitnehmen können. Ganz zu schweigen davon, dass die meisten von uns nicht fit sind und nicht an eine intensive körperliche Reise gewöhnt sind. Um zu überleben, müssen Sie Ihr Zuhause verlassen, egal wie gut Sie es befestigt haben, Bewegung ist Leben. Sie müssen einen Plan B haben und das kann nur eines bedeuten, besorgen Sie sich ein Bug Out Fahrzeug. In diesem Artikel werde ich einige der Möglichkeiten vorstellen, die Sie bei der Wahl eines Bug-Out-Fahrzeugs haben, aber auch die guten und schlechten Seiten der einzelnen Fahrzeuge.

1. Der gute alte SUV

Die meisten Familien haben bereits einen Geländewagen und das macht ihn zu einer guten Wahl für ein Überlebensfahrzeug. Die Art von SUVs, die Sie auf dem heutigen Markt finden, bieten Ihnen eine gute Reichweite mit einem vollen Benzintank und es gibt sogar einige, die Hybrid sind, mehr Meilen für Ihren Bock. Ganz zu schweigen davon, dass der SUV als Geländewagen konzipiert ist, so dass Sie keine Probleme haben werden, wenn die Straße ausläuft und Sie werden in der Lage sein, jede Zeit des Geländes zu überqueren, die Sie treffen werden. Sie können Ihren SUV mit einem Reifensatz ausstatten, der für alle Arten von Gelände und einen niedrigen Kraftstoffverbrauch ausgelegt ist. Außerdem können Sie einen Dachgepäckträger anbringen, um die Speicherkapazität zu erhöhen, und seine Anhängelast nutzen, um noch mehr Vorräte zu transportieren oder warum nicht ein alternatives Transportmittel (Motorräder, Fahrräder, Boote usw.).

Das Gute: es hat eine gute Sitzkapazität für fünf oder mehr Personen (gut, wenn Sie eine große Familie haben), es ist ein alltägliches Fahrzeug und kann im Notfall als Bug-Out-Fahrzeug verwendet werden, es hat eine gute Tragfähigkeit (Sie können zusätzliches Benzin mitnehmen) und Reichweite, Sie sind nicht direkten Angriffen ausgesetzt, mit einem anständigen Setup kann es ein gutes Offroad-Fahrzeug werden.

Das Schlechte: nicht sehr kraftstoffsparend (Ihnen wird irgendwann das Benzin ausgehen), kann nicht mit extremem Gelände oder Wetter umgehen (die Einrichtung kann kostspielig sein), im Falle einer Straßensperrung können Sie nicht zwischen den anderen Fahrzeugen herausschlüpfen und Sie werden stecken bleiben.

2. Das Quad, ein Fahrspaß

Die meisten Leute da draußen besitzen ein All-Terrain-Vehicle (ATV) als Spaßfahrzeug und benutzen es nicht unbedingt als Alltagsfahrzeug. Das ATV kann aufgrund seines starken Motors, der aggressiven Reifen und der geringen Breite ein ideales Bug-Out-Fahrzeug für den Ernstfall sein. Dieses Fahrzeug kann alle Arten von Terrain mit einer anständigen Geschwindigkeit und einer guten Tragfähigkeit durchqueren. Ganz zu schweigen davon, dass es mit einem Kettensatz ausgestattet werden kann, um auch unwegsames Gelände zu bewältigen, auch im Winter. Die meisten der auf dem Markt erhältlichen ATVs können einen kleinen Anhänger mitführen, und der Besitz einiger dieser Fahrzeuge kann weniger kostspielig sein als der Besitz anderer Arten von motorisierten Fahrzeugen.

Das Gute: Sie sind der Herr der Straße und können fast überall hinfahren, Sie werden nicht im Verkehr stecken bleiben und können die meisten Straßensperren überwinden, es ist kraftstoffsparend angesichts seiner Leistung, es hat einen

starke Bauweise, da es als Geländewagen konzipiert wurde, es kann verstärkt werden, um den Schutz der Karosserie zu gewährleisten, es ist billig im Vergleich zu einem SUV oder Jeep (vor allem gebraucht).

Das Schlechte: es hat eine begrenzte Tragfähigkeit, es hat eine begrenzte Reichweite (Sie werden zusätzliche Gasvorräte benötigen), Sie sind den Elementen ausgesetzt (ob es regnet oder schneit, Sie werden es auf Ihrer Haut spüren), es hat eine begrenzte Anzahl von Passagieren (max. 2), Sie sind immer noch direkten Angriffen ausgesetzt, verglichen mit einem Auto.

3. Das Motorrad, ein Abenteuer auf zwei Rädern

Es gibt viele Motorräder auf dem Markt, die für extremes Terrain gebaut wurden und von abenteuerlustigen Menschen benutzt werden, denen die rauen Reisebedingungen nichts ausmachen. Die meisten dieser Motorräder können mit einem 8-Gallonen-Tank mehr als 400 Meilen weit fahren. Sie sind mit leistungsstarken Motoren ausgestattet und können Sie überall hinbringen, wobei sie eine anständige Menge an Vorräten mitführen. Es gibt viele Aufbewahrungsmöglichkeiten für diese Art von Fahrrädern, von großen Top-Cases bis hin zu verstärkten Seitentaschen, und es gibt Leute, die nur mit dem leben, was ihr Fahrrad tragen kann. Normalerweise liegt die Liebe zu dieser Art von Transport in der Familie, so dass Sie sein und ihrs zur Verfügung haben, um die Speicherkapazität zu verdoppeln.

Das Gute: es ist ein gutes Alltagsfahrzeug, es hat eine gute Geländetauglichkeit, es ist kraftstoffsparend, es hat eine anständige Menge an Stauraum (verdoppelt sich fast, wenn es von einer Person benutzt wird), man bleibt nicht im Verkehr stecken und kann jedes Hindernis überwinden.

Das Schlechte: begrenzte Transportkapazität für Personen und Vorräte, Sie sind den Elementen ausgesetzt, Sie können nicht so viel transportieren wie mit einem vierrädrigen Fahrzeug, es läuft immer noch mit Kraftstoff und der wird Ihnen irgendwann ausgehen, Sie sind Angriffen ausgesetzt.

4. Das Mountainbike

Ja, Ihr Mountainbike kann ein gutes Bug-Out-Fahrzeug werden, zumal es keinen Treibstoff benötigt. Es wird von einigen als das ultimative Überlebensfahrzeug angesehen, aufgrund seiner Eigenschaften, zu denen die folgenden gehören: starke Bauweise und geringes Gewicht, Gepäckträgersysteme zur Aufbewahrung, geländegängige Spezialreifen mit selbstdichtenden Eigenschaften und erhöhter Beständigkeit gegen Pannen, es kann mit verschiedenen Systemen zur Stromerzeugung ausgestattet werden. Ganz zu schweigen davon, dass dieses Fahrzeug in Kombination mit jedem anderen Bug-Out-Fahrzeug als Plan B verwendet werden kann. Sie können eine gute Menge an Vorräten und ein Gewehr zum Schutz mitführen und Sie können überall hinfahren, unabhängig vom Zustand der Straße oder des Geländes.

Das Gute: Es fährt überall hin, man braucht keinen Treibstoff, es ist ein leises Fahrzeug, es kann lange Strecken zurücklegen, abhängig vom Gelände und den Fähigkeiten des Fahrers, es kann zu einem zweiten Bug-Out-Fahrzeug in Verbindung mit Ihrer ersten Wahl (SUV, Jeep, ATV, etc.) werden.

Das Schlechte: es hat eine begrenzte Tragfähigkeit, ist für eine Person ausgelegt, man ist den Elementen und direkten Angriffen ausgesetzt, schwierig durch Schnee und felsiges Gelände zu manövrieren, begrenzte Reichweite, wenn der Fahrer nicht fit ist.

5. Die motorisierten Fahrräder, zusätzliche Leistung für Ihre Räder

Dies ist einer meiner Favoriten und ich halte es für das ultimative Überleben bug out Fahrzeug sein. Es hat die gleiche Vielseitigkeit wie das Mountainbike, aber es ist etwas größer und viel besser durch den angebauten Motor. Man muss sich keine Sorgen machen, wenn der Treibstoff ausgeht, da man sich immer auf die Pedalkraft verlassen kann. Es kann als alltägliches Fahrzeug verwendet werden, da es sehr kraftstoffsparend ist und nicht zu vergessen, es sieht cool aus! Diese fantastischen Fahrzeuge sind für alle Arten von Terrain ausgelegt und sie kommen mit verschiedenen Optionen, um Vorräte und zusätzlichen Kraftstoff zu transportieren (Sie können bis zu 400 Meilen zurücklegen). Sie haben Reifen, die für unwegsames Gelände mit selbstdichtenden Eigenschaften ausgelegt sind, und Sie können Ihre Lieblingswaffe mitführen, für die Jagd und zum Schutz. Ähnlich wie die Mountainbikes können sie als alternatives Bug-out-Fahrzeug verwendet werden, ein Plan B, wenn die Dinge rau werden. Es gibt sogar Firmen, die begonnen haben, diese Fahrzeuge genau für Überlebenszwecke zu bauen.

Das Gute: sehr kraftstoffsparend (selbst wenn Ihnen der Sprit ausgeht, können Sie mit Hilfe der Pedale noch weiter fahren), es kann mit einer Vielzahl von Halterungen, Gurten und Anbauteilen ausgestattet werden, um Vorräte zu transportieren, sehr gute Geländegängigkeit, wirklich billig im Vergleich zu anderen motorisierten Bug-Out-Fahrzeugen, kann in Verbindung mit anderen Überlebensfahrzeugen verwendet werden.

Das Schlechte: für eine Person konzipiert, begrenzte Speicherkapazität im Vergleich zu 4-Wheelern, man ist den Elementen und direkten Angriffen ausgesetzt.

6. Der menschliche Körper, diese uralte Tragemaschine

Es mag seltsam erscheinen, den menschlichen Körper zu einer Bug-Out-Vehicle-Klassifizierung hinzuzufügen, aber wenn Sie darüber nachdenken, ist dies Ihre erste Option und es wird Ihr letzter Ausweg sein, unabhängig von allen anderen Optionen, die Sie auf dem Weg benutzt haben könnten. Maschinen werden irgendwann kaputt gehen, aber Ihr Körper kann überleben, solange er gut behandelt wird und er wird noch da sein, wenn alles andere versagt hat.

Wenn es ums Überleben geht, stellen Sie sich selbst an die erste Stelle und das schließt auch Ihren Körper mit ein, Sie werden sich um nichts anderes so sehr kümmern wie um Ihren Körper, oder zumindest diktiert das die Logik. Sie müssen sich im Voraus vorbereiten und genau wissen, welche Fähigkeiten Sie in einer Krisensituation haben, wie viel Sie tragen können, welche Strecke Sie zurücklegen können, ob Sie die richtige Kleidung und Ausrüstung haben, ob Sie in guter Form sind, usw. Immerhin hat sich der Mensch seit Tausenden von Jahren auf seinen Körper verlassen, er kann mit dem richtigen Training ein beeindruckendes Gewicht über lange Strecken tragen. Die nepalesischen Sherpa können schwere Lasten von bis zum Achtfachen ihres Gewichts mehr als sechs Stunden am Stück tragen. Es ist wirklich unglaublich, wenn man darüber nachdenkt und wenn man sich vor Augen führt, wie unfit die meisten von uns sind.

Das Gute: man kann fast überall hingehen, unabhängig vom Terrain, ohne fossilen Treibstoff zu benötigen, man ist sehr kostengünstig (man braucht nur die richtige Ausrüstung), man kann eine anständige Strecke zurücklegen, wenn man fit ist, man ist das leiseste Bug-Out-Fahrzeug, man kann Blockaden und andere Hindernisse im Vergleich zu Bug-Out-Fahrzeugen umgehen.

Die schlechten: begrenzte Tragfähigkeit, begrenzte Geschwindigkeit, geringe Reichweite (wenn man nicht fit ist), den Elementen ausgesetzt und ungeschützt gegen direkte Angriffe,

Neben diesen Möglichkeiten gibt es auf dem Markt auch andere, zum Teil recht teure, die speziell als Überlebensfahrzeuge konzipiert sind. Gleichzeitig gibt es einige ungewöhnliche (wie z.B. den Segway), die bei entsprechender Modifikation eine brauchbare Alternative sein können. Was auch immer Sie aus der Liste auswählen werden, stellen Sie sicher, dass es eine gute Menge an Vorräten tragen kann, dass es vielseitig für die ganze Familie ist und dass Sie einen Plan B haben, falls es kaputt geht.