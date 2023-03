Bushcraft in Deutschland: immer mehr in Mode

Was versteht man unter Bushcraft?

Survival versus Bushcraft

Was macht man bei Bushcraft in Deutschland?

sich im Freien auf unbekanntem Terrain zu orientieren

Wasser und Nahrung zu gewinnen und zubereiten

Werkzeuge bzw. Utensilien selbst herstellen

Feuer entzünden

einen Unterschlupf (Wetterschutz) bauen (soweit erlaubt)

Erste Hilfe im Notfall leisten

Was braucht man zum Bushcraften?

Bekleidung und Schuhwerk

Guter Rucksack

Messer

Säge, Axt und Beil

Kochutensilien

Feuerstarter

Navigationsinstrumente

Erste Hilfe

Die Coronakrise wirkt als Weckruf und Trendbeschleuniger zugleich. Spätestens seit Anfang 2020 hat sich der Drang hinaus in die Natur massiv verstärkt. Bushcraft in Deutschland wird also ein immer größeres Thema. Auch bei uns kommt dabei das sogenannte „Bushcrafting“ immer mehr in Mode. Bushcraft leitet sich aus den englischen Wörtern „bush“ (deutsch Busch) und „craft“ (deutsch Fertigkeit, Handwerk) ab. Es geht also um „Buschfertigkeit“, „Buschhandwerk“. Einige bezeichnen es auch als Naturhandwerk.Bei diesem „Handwerk“ geht es letztlich darum, sich mit allen Fertigkeiten, Techniken und nötigen handwerklichen Tätigkeiten zu beschäftigen, die für einen längeren Aufenthalt im Busch – hierzulande eher im Wald – nützlich sein könnten. Beim klassischen englischen Begriff geht es eher um den längeren Aufenthalt im „Busch“ bzw. „Outback“. Gerade das dünn besiedelte Australien ist ja ein Eldorado. Deutschland ist indes dicht besiedelt und zudem überreguliert. Bevor sie mit Bushcraft in Deutschland loslegst, sollten sie sich zuvorderst grob damit beschäftigen, was erlaubt und möglich ist. Einfach so ein schönes Bushcraft-Lager im Staatswald errichten, ist leider nicht erlaubt.Ähnlich beliebt wie Bushcraft ist auch der Trend hin zum „Survival“ geworden. Viele werfen „Bushcraft“ und „Survival“ ja in einen Topf. Sicherlich gibt es viele Ähnlichkeiten und Überschneidungen. Bei beidem geht es um einen Aufenthalt in der Natur, der mit breitem Wissen und Fähigkeiten vorbereitet sein soll. Bushcraften ist ein Hobby, das zuvorderst Spaß machen soll. Es geht hier allen voran um einem möglichst komfortablen Aufenthalt in der Natur. Und zwar auf freiwilliger Basis. Beim „Survival“ ist die Ausgangslage gänzlich anders. Die Hauptmotivation liegt hier klar darin, eine potentiell lebensgefährliche Notsituation zu überleben. Die „Befreiung“ aus einer Notlage steht hier klar im Vordergrund. Besondere Anforderungen an Physis und Psyche spielen eine große Rolle. Dagegen ist „Bushcraften“ – salopp formuliert – ein „Kindergeburtstag“.Beim Bushcraften begibt man sich freiwillig in die Natur und versucht, mit einfachen Techniken und einem hohen Maß an Improvisationsfähigkeit das beste aus der Situation vor Ort zu machen. Schließlich soll der Aufenthalt draußen maximal bequem und gemütlich sein. Zweifelsohne will dieser längere Aufenthalt gut geplant sein. Am Ende kommt man um folgende Hauptfertigkeiten nicht herum:Somit stellt sich die Frage, welche Grundausrüstung gerade auch ein Bushcraft Anfänger benötigt. Über allem steht: achten Sie auf hochwertige und langlebige Produkte. Wer billig kauft, kauft zweimal.Wer oft und lang draußen in der Natur unterwegs ist, kommt nicht drum herum, hochwertige Bekleidung und Schuhe zu tragen. Überlegen Sie sich schon vor der Auswahl den Anwendungszweck und und die Einsatzhäufigkeit. Pauschal gesagt: es gibt nicht die universell beste Bekleidung und Schuhwerk. Denken Sie in Ruhe nach, was und wofür welche Kleidung und Schuhe benötigt werden.Eminent wichtig ist auch ein guter Rucksack, um die diversen Ausrüstungsgegenstände zu transportieren. Meist genügt für Bushcraft Anfänger ein 30 Liter Rucksack . Für all jene, die im Winter loslegen wollen, ist ein größerer Rucksack (70 Liter Volumen) ratsam.Ohne ein hochwertiges Messer geht es auch nicht. Achten Sie dabei auf die Klingenlänge (maximal 12 cm gemäß § 42a Waffengesetz).Natürlich gehören auch eine gute Säge, ein Axt oder ein Beil auch dazu. Bevor Anfänger zu Axt oder Beil greifen, genügt es sicherlich, die ersten Erfahrungen mit einer vernünftigen Klappsäge zu machen.Utensilien wie ein Seil oder Schnüre, um etwas festzubinden, gehören auch dazu.Ein gutes Kochset zum Essen und Trinken muss auch mit in den Rucksack.Ohne ein Feuerchen macht Bushcraft nur halb so viel Spaß.Kartenmaterial und Kompass – selbstverständlich!Ohne Erste Hilfe Material, Notfallmedikamente undgeht es auch nicht. Und last but not least: gehen Sie nie ohne ausreichend(samt Filter und Gebinde) und Notnahrung auf Tour. Sicher ist sicher.