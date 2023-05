Bushcraft Essentials: Das sollten Sie wissen

Wenn es um die Welt des Überlebens in der Wildnis und des Bushcrafts geht, gibt es kaum etwas Schöneres, als mit der eigenen Ausrüstung zu beginnen. Es gibt aber auch keinen besseren Weg, sich für den Erfolg in der Natur zu rüsten, als von Anfang an ein wenig Zeit und Energie in die Bushcraft Essentials zu investieren.

Da die meisten von uns wahrscheinlich nicht das Glück haben, ein Set handgefertigter Lederwerkzeuge von ihrem norwegischen Urgroßvater zu erben, dachten wir uns, wir stellen diesen hilfreichen Leitfaden mit einigen der wichtigsten Bushcraft Essentials zusammen, die Sie bei der Zusammenstellung der Ausrüstung im Auge behalten sollten.

Die wichtigsten Bushcraft Essentials

Von Messern und Äxten bis hin zu Packdecken, Schnüren und Fallen – lesen Sie weiter, um unsere Top-Entscheidungen für unverzichtbare Bushcraft Essentials zu erfahren…

Besteck und Messer

Wenn Sie nur ein einziges Messer besitzen, kann es auch ein Überlebensmesser sein. Ein Überlebensmesser ist das einzige Messer, das Sie in der Wildnis benötigen. Mit einem Messer erledigen Sie die Bushcraft Essentials wie zum Beispiel einen Unterschlupf bauen, Feuer machen, Nahrung sammeln und zubereiten und so ziemlich jede andere Aufgabe erledigen können, die Sie im Busch erledigen müssen.

Bushcrafter wählen in der Regel zwischen einer Drop-Point- und einer Straight-Edge-Klinge. Die Drop-Point-Klinge ist für allgemeine Bushcraft-Aufgaben gedacht, während die Straight-Edge-Klinge für feinere Aufgaben wie Schnitzen und Schnitzereien gedacht ist. Beide Klingen eignen sich hervorragend als Überlebensmesser, aber es ist wichtig zu bedenken, dass kein Messer für jede Situation perfekt ist.

Ein kleines Klappmesser mit glatter Klinge eignet sich zum Beispiel hervorragend für kleine Aufgaben wie das Schneiden kleiner Schnurstücke oder das Öffnen einer Tüte mit Studentenfutter. Es ist jedoch nicht das beste Werkzeug, um einen Baum zu fällen oder einen Fisch zu häuten. Wenn Sie irgendwelche Bushcraft-Aktivitäten durchführen, die viel Hacken oder Schneiden erfordern, ist es wichtig, dass Sie ein großes, scharfes Messer zur Hand haben. Klicken Sie hier, um zu unserem Klappmesser „Wolfszahn“ aus Edelstahl zu kommen.

Worauf Sie achten sollten

Eine der wichtigsten Überlegungen bei der Auswahl eines Messers ist sein Stahl. Das beste Bushcraft-Messer auf dem Markt ist vielleicht nicht das richtige für Sie, wenn der Stahl nicht die Qualität hat, die Sie brauchen. Es ist äußerst wichtig, vor dem Kauf auf die Zusammensetzung des Klingenstahls zu achten.

Bushcraft ist eine Outdoor-Aktivität, was bedeutet, dass Sie im Gelände mit einer Vielzahl unterschiedlicher Materialien zu tun haben werden. Vielleicht müssen Sie einen Baumstamm durchhacken, sich durch Lianen hacken oder einen Unterstand zusammenbinden. Unterschiedliche Messer sind für unterschiedliche Bushcraft Essentials besser geeignet, weshalb es wichtig ist, eine Klinge mit dem richtigen Stahl für die jeweilige Aufgabe zu wählen. Die besten Bushcraft-Messer sind mit Klingen aus hochwertigem Kohlenstoffstahl gefertigt. Kohlenstoffstahl eignet sich zwar nicht zum Durchtrennen von Ästen, aber er ist das perfekte Material für eine scharfe, haltbare Klinge, die auch einem harten Einsatz über lange Zeit standhält.

Äxte und Beile für wichtige Bushcraft Essentials

Äxte und Beile eignen sich für eine Vielzahl von Bushcraft Essentials, z. B. zum Fällen von Bäumen, zum Formen von Brennholz und sogar zum Hacken von Wurzeln oder Stämmen für den Bau von Unterkünften oder zum Überleben.

Obwohl es auf den ersten Blick keinen großen Unterschied zwischen Äxten und Beilen zu geben scheint, gibt es doch ein paar wichtige Unterschiede zwischen den beiden Werkzeugtypen. Äxte sind, wie der Name schon sagt, zum Hacken von Holz gedacht. Sie sind anders ausbalanciert als Beile, so dass sie zum Zerhacken großer Holzstücke in kleine Holzstücke verwendet werden können, ohne dass der Benutzer durch die wirbelnde Klinge gefährdet wird. Beile hingegen eignen sich besser für feinere Arbeiten wie Schnitzen oder Schnitzereien. Sie sind leichter und kleiner als eine typische Axt und eignen sich daher besser für Feinarbeiten. Außerdem sind sie so konstruiert, dass sie eher am hinteren als am oberen Ende des Kopfes gegriffen werden können, so dass sie sicherer mit einer Hand zu führen sind.

Unabhängig davon, ob Sie sich für eine Axt oder ein Beil entscheiden, ist es wichtig, ein Qualitätswerkzeug zu wählen, das für den robusten Einsatz im Freien geeignet ist. Es ist wichtig zu wissen, dass die beste Axt zum Holzhacken nicht dieselbe Axt ist, die sich am besten zum Schnitzen eignet. Es gibt verschiedene Arten von Äxten und Beilen, die für unterschiedliche Aufgaben konzipiert sind.

Zelte und Bettzeug

Es kann schwierig sein, das richtige Zelt für Ihre Bedürfnisse zu finden. Ein Zelt zählt allerdings zu den Bushcraft Essentials. Es ist wichtig, Faktoren wie Größe, Gewicht und die für das Zelt verwendeten Materialien zu berücksichtigen. Es ist auch wichtig zu bedenken, in welcher Jahreszeit Sie das Zelt verwenden werden.

Im Allgemeinen ist es am besten, ein Zelt zu wählen, das für drei Jahreszeiten geeignet ist. Es ist wichtig, daran zu denken, dass diese Zelte so konzipiert sind, dass sie ein bisschen von allem aushalten. Sie sind so konstruiert, dass sie extremer Hitze, extremer Kälte und allem dazwischen standhalten.

Es ist auch wichtig, bei der Wahl eines Zeltes das Klima und die Wetterbedingungen in Ihrer Region zu berücksichtigen. Es mag verlockend sein, das größte und ausgefallenste Zelt zu kaufen, das Sie finden können. Aber das Wichtigste an einem Zelt ist, dass Sie sicher darin Platz finden. Es ist zwar schön, wenn ein Zelt leicht und einfach zu transportieren ist, aber es ist auch wichtig, ein Zelt zu wählen, das für Ihr Klima geeignet ist.

Weiterhin ist es essentiell, dass Ihr Zelt wasserdicht und überdacht ist, vor allem, wenn Sie in einem Gebiet mit hohem Regen- oder Schneerisiko zelten. Ihr Zelt muss allerdings auch gut belüftet werden. Viele moderne Zelte verfügen über spezielle Funktionen, die dafür sorgen, dass der Benutzer auch bei extremen Wetterbedingungen sicher und komfortabel unterwegs ist.

Abspannung, Fallen und Leinen

Es gibt verschiedene Artikel, die in die Kategorie Abspannungen, Fallen und Leinen fallen. Diese Gegenstände für die Bushcraft Essentials helfen Ihnen, mehr aus Ihrer Ausrüstung herauszuholen. Es sind kleine Gadgets, die Ihnen das Leben erleichtern und Ihre Ausrüstung effizienter machen können. Es ist wichtig, daran zu denken, dass sie zwar einen großen Unterschied machen können, aber nur dann wirklich effektiv sind, wenn Sie in erster Linie hochwertige Ausrüstung verwenden.

Leinenklammern werden zur Befestigung von Bungee-Seilen oder anderen elastischen Schnüren an Ihrer Ausrüstung verwendet. Sie bestehen in der Regel aus robusten Materialien wie Metall oder Kunststoff und erleichtern die Befestigung der Ausrüstung am Rucksack oder an anderen Ausrüstungsteilen.

Verbaustangen sind kleine Stangen, mit denen Sie Materialien wie Wände, Zäune oder andere Strukturen abstützen können. Sie bestehen in der Regel aus einem leichten, aber robusten Material und können in einer Vielzahl von Situationen verwendet werden.

Lanyards und Karabinerhaken sind zwei einfache und nützliche Gegenstände, die sich in vielen verschiedenen Situationen als nützlich erweisen können. Karabinerhaken sind starke Metallklammern, mit denen Sie Gegenstände an Ihrem Gürtel oder Rucksack befestigen können. Lanyards sind lange, haltbare Schnüre, die für eine Vielzahl von Dingen verwendet werden können, z. B. zum Sichern von Werkzeugen, zum Befestigen von Gegenständen an der Person und vieles mehr.

Fazit

Es gibt noch einige weitere Bushcraft Essentials die Sie kennen sollten. Diese Liste ist bereits ein Anfang. Sie sollten sich wenigstens die nötigsten Bushcraft Essentials verinnerlichen um immer bestens vorbereitet zu sein.