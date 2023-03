Brot ohne Mehl backen: Ein einfaches Rezept

Vollkornmehl oder das einfache Weizenmehl ist in normalen Zeiten für uns alle ein selbstverständliches und kostengünstiges Zubereitungsmittel. Aber in der Krise sieht das schon anders aus: Während der Corona-Pandemie war das Weizenmehl oftmals ausverkauft und pro Haushalt durfte maximal ein Paket mitgenommen werden. Zudem macht sich die aktuelle Rekord-Inflationsrate auch in den Bäckereien bemerkbar.

Die Folge: Alle wollen aktuell ihr Brot selber backen. Doch was ist, wenn Sie kein Mehl mehr kaufen können. Wenn Sie die richtigen Zutaten haben, können Sie auch ein Brot ohne Mehl backen. Wir zeigen Ihnen heute wie das geht und was Sie dafür brauchen.

Brot ohne Mehl backen

Um ein Brot ohne den Zusatz von Mehl zu backen, benötigen Sie folgende Zutaten:

150 Gramm Haferflocken

140 Gramm Sonnenblumenkerne

100 Gramm Leinsamen

25 Gramm Walnüsse

Etwas Leinsamenmehl

Eine Handvoll Mandeln

Eine Handvoll Haselnüsse

Ein paar Flohsamenschalen

Etwas Salz, Honig

3 Esslöffel Pflanzenöl

400 ml Wasser

Anleitung zum Brot backen:

Alle oben genannten Zutaten, die nicht flüssig sind – also bis auf Öl und Wasser, ggf. auch Honig – vermischen Sie mit einem Löffel in einem Topf oder einer geeigneten Schüssel. Wenn diese Zutaten gut vermischt sind, fügen Sie das Wasser, das Öl und je nach Belieben auch etwas Honig hinzu. Damit ist der Teig auch schon fertig.

Den Teig können Sie sogleich in eine herkömmliche Kastenform füllen. Diese sollten Sie mit Öl einfetten um das Brot nachher gut lösen zu können. Wenn Sie den Teig eingefüllt haben, streichen Sie ihn glatt. Decken Sie den Kasten mit einem Handtuch zu und lassen ihn möglichst mehrere Stunden etwas aufquellen.

Anschließend heizen Sie den Ofen auf 180 Grad vor und backen das Brot 20 Minuten lang. Danach lösen Sie es aus dem Kasten, indem Sie diesen umdrehen – eventuell müssen Sie dabei etwas nachhelfen. Das Brot sollte auf ein Rost fallen. Dieses Backrost schieben Sie für weitere 30 Minuten in den Backofen. Zuletzt lassen Sie das Brot auskühlen – und schon ist es bereit zum Verzehr!

Dieses Brotrezept eignet sich auch dann für Sie, wenn Sie glutenfrei essen möchten.

Abschließend

So einfach ist es, ein Brot ohne Mehl zu backen. Mit diesem Rezept sind Sie auf jede Krise bestens vorbereitet. Außerdem können Sie auch alle Zutaten für eine längere Zeit einlagern. Davon wird nichts so schnell schlecht.