Bier brauen: Anleitung zum selbstgebrauten Bier

Der Mensch kann schon seit Urzeiten sein Bier selber brauen. Tatsächlich waren einige der frühesten schriftlichen Aufzeichnungen babylonische Tontafeln, auf denen eine Anleitung war, wie man Bier selber brauen kann. Abgesehen von der Tatsache, dass es gut schmeckte, half das Brauen von Bier und Ale, das nicht so saubere Trinkwasser der Antike zu sterilisieren. Das stimmt, Bier war anfangs ein „Gesundheitsmittel“.

Heute haben wir sicheres Trinkwasser, und Bier ist eine Handelsware. Wenn Sie zu Hause Ihr Bier selber brauen, haben Sie die Kontrolle über die einzelnen Zutaten eines Rezepts und können so den Geschmack an Ihre Vorlieben anpassen. Abgesehen davon, dass es besser schmeckt als die meisten Massenprodukte, kann selbst gebrautes Bier zu einem Bruchteil der Kosten hergestellt werden.

Oftmals betrachten angehende Heimbrauer den Prozess und kommen zu dem Schluss, dass er zu kompliziert ist. Das ist es eigentlich nicht. Wenn Sie Wasser kochen können und hygienisch einwandfrei ist, können Sie Ihr Bier zu Hause selber brauen.

Wie bei den meisten Hobbys wächst die benötigte Ausrüstung mit zunehmender Erfahrung. Aber eine Grundausstattung kann für weniger als 100 Euro gebaut werden. Daher kommt nun die Anleitung, um Bier zu brauen.

Lassen Sie uns besprechen, was Sie laut der Anleitung brauchen, um Ihre Bier selber zu brauen.

Benötigte Ausrüstung, um Ihr Bier selber zu brauen

Ein Hausbrau-Kit ist im Allgemeinen die beste Ausrüstung für Anfänger. Da es im Grunde alles enthält, was Sie brauchen, um Ihr eigenes Bier selber zu brauen. Nachfolgend finden Sie eine Aufschlüsselung dessen, was einen guten Bausatz ausmacht, oder ein Inventar, wenn Sie Ihr eigenes bauen wollen.

Braukessel

Ein Braukessel ist jeder große Kessel, der genug Volumen (normalerweise etwa 22 bis 68 Liter) fasst, um eine Charge Bier zu brauen. Suchen Sie nach einem Kessel mit robusten, leicht zu greifenden Griffen. Edelstahl, emailliertes Eisen und Putenbratpfannen sind alle geeignet. Einige Heimbrauer berichten, dass Aluminiumtöpfe dem Bier einen Fehlgeschmack verleihen können.

29-Liter-Gäreimer und Abfülleimer

Dies ist das Gefäß, in dem die eigentliche Gärung stattfindet. Achten Sie auf einen dicht schließenden Deckel, vorzugsweise mit einer Bohrung zur Verwendung als Luftschleuse.

Sobald das Bier zum Abfüllen bereit ist, benötigen Sie einen Abfülleimer mit einem Ventil am Boden. Achten Sie auf einen soliden, dicht schließenden Deckel, damit keine Verunreinigungen in das Bier gelangen, während Sie es abfüllen.

Luftschleuse

Eine Luftschleuse wird in das gebohrte Loch des Gäreimerdeckels eingesetzt. Der kleine, flüssigkeitsgefüllte Schlauch lässt die überschüssige Luft, die während der Gärung entsteht, aus dem Eimer entweichen und verhindert gleichzeitig das Eindringen von Verunreinigungen aus der Luft.

Aräometer

Ein Aräometer ist ein versiegeltes Glasrohr, das ähnlich wie ein Thermometer aussieht. Durch Eintauchen in Bier oder Würze (mehr dazu später) und Ablesen des Pegels, können Heimbrauer die gewünschten Messwerte miteinander vergleichen. Damit wird festgestellt, ob sich das Bier in der richtigen Phase des Brauprozesses befindet. Aräometer werden auch zur Überprüfung des Alkoholgehalts verwendet.

Schwimmendes Thermometer

Wenn Sie Ihr Bier selber brauen, gibt es viele Stadien des Brauprozesses, die temperaturabhängig sind. Mit einem genauen schwimmenden Thermometer kann der Brauer die Zugabe von Hopfen oder Aromastoffen richtig timen. Die richtige Temperatur für die Arbeit der Hefe können Sie prüfen und die Temperatur überwachen, während das Bier gärt.

Langer Löffel oder Paddel

Während des Brauprozesses ist es oft notwendig, die gesamte Biermenge gleichmäßig von oben nach unten zu rühren. Schwere Getreidemaische müssen gut gerührt werden, um sicherzustellen, dass alle Körner gesättigt sind. Ein langer Löffel aus schwerem Kunststoff oder rostfreiem Stahl ist ideal für diese Aufgabe. Achten Sie darauf, dass er leicht den Boden Ihres Braukessels erreicht und dass er genügend Rückgrat hat, um schwere Lasten von nassem Getreide auszuhalten.

Viele Heimbrauer verwenden zwar Holzlöffel, aber diese sind schwieriger zu sterilisieren und können Ihr Bier verunreinigen, wenn sie nicht vollständig sauber sind.

Siphon-Kit mit Flaschenabfüllvorrichtung

Sie benötigen eine Möglichkeit, Ihr Bier von einem Eimer in einen anderen zu transferieren und es in Flaschen abzufüllen, ohne viel Luft einzubringen. Ein Siphon-Kit nutzt die Schwerkraft, um die Flüssigkeit einfach zu übertragen. Mit Siphon-Kits werden katastrophale Verschüttungen praktisch ausgeschlossen.

Ein Flaschenaufsatz passt auf das Ende des Siphonschlauchs. Ein Druckventil am Boden ermöglicht es Ihnen, die Flaschen zu füllen, indem Sie den Abfüllaufsatz nach unten drücken, so dass die Flüssigkeit aus dem Ende herausfließt und die Flasche von unten her füllt.

Flaschen, Verschlüsse und ein Verschließwerkzeug

Sobald das Bier vergoren ist, wird es in die Flaschen umgefüllt, wo es noch ein bis drei Wochen reift. Während es sich in den Flaschen befindet, arbeitet die Hefe weiter und gibt Kohlensäure an das Bier ab. Die Flaschen sollten dunkelbraun sein, um Licht fernzuhalten. Sie sollten Wiederverschließbar sein, nicht mit einem Twist-off-Verschluss.

Die Verschlüsse sollten sauber und neu sein. Achten Sie auf sauerstoffabsorbierende Verschlüsse, wenn Sie vorhaben, das Bier längere Zeit in der Flasche zu lagern. Verschlüsse gibt es in vielen Ausführungen. Die meisten funktionieren nach dem gleichen Prinzip: Hebel sorgen für Druck, um den Verschluss herunterzudrücken, und bördeln die Kappen gleichzeitig fest auf die Flasche.

Desinfektionsmittel beim Bier selber brauen

Eine akribische Hingabe an die Hygiene ist der wichtigste Charakterzug eines Heimbrauers. Jedes einzelne Ausrüstungsteil, das mit dem Bier in Berührung kommt, kann schädliche Bakterien einschleppen. Vermeiden Sie „stinkendes“ Bier, indem Sie alles desinfizieren.

Die besten Desinfektionsmittel sind No-Rinse-Modelle, die es Ihnen ermöglichen, Ihre Ausrüstung zu desinfizieren. Womit Sie den Überschuss abgießen und sie dann sofort ohne Spülung verwenden können. Das Desinfektionsmittel hinterlässt keine Spuren oder Geschmacksstoffe im Bier.

Anleitung, um Ihr Bier selber zu brauen

Schritt 1 – Herstellung der Würze

Die meisten Leute, die ihr Bier selber brauen wollen, beginnen mit Kits. Erhältlich bei zahlreichen Anbietern von Heimbrauereien, gibt es Kits für praktisch jeden vorstellbaren Bierstil.

Wenn Sie mit einem Bausatz beginnen, ist der Malzextrakt bereits hergestellt. Malzextrakt ist die Flüssigkeit, die beim Kochen von gemälzter Gerste übrig bleibt und zu einem Sirup oder Pulver kondensiert wird. Es enthält den Zucker, den die Hefe für die spätere Gärung benötigt.

Ein praktischer Tipp bei der Verwendung eines Malzsirups aus einem Bausatz ist es, den Behälter vor dem Ausgießen in warmes Wasser zu tauchen, um die Viskosität zu verringern und den Transfer vom Behälter in den Kochtopf zu erleichtern.

Mit zunehmender Vertrautheit mit dem Prozess entscheiden sich viele Brauer, ihre eigene Würze herzustellen. Indem sie das Malz ihrer Wahl in heißes (nicht kochendes) Wasser geben und eine bestimmte Zeit lang ziehen lassen, je nach Rezept.

Nachdem der gesamte Zucker aus dem Getreide extrahiert wurde, wird die Temperatur des Wassers auf 77°C erhöht, was als „Ausmaischen“ bezeichnet wird und die Zuckerextraktion aus dem Getreide effektiv stoppt.

Schritt 2 – Köcheln

Egal ob es sich um einen Malzextrakt aus einem Bausatz oder um eine selbst hergestellte Würze aus gemälzter Gerste handelt, der nächste Schritt ist das Kochen der Mischung.

In den meisten Rezepten wird eine Kochzeit von mindestens 60 Minuten gefordert. In einigen aber auch bis zu 90 Minuten. Bis zu diesem Zeitpunkt ist die Würze durch den gelösten Zucker, der aus dem Getreide extrahiert wurde, süß.

Schritt 3 – Hopfen zugeben

Um dem Bier Bitterkeit zu verleihen, wird während der Kochphase Hopfen zugegeben. Es muss darauf geachtet werden, dass die Würze gleichmäßig kocht und ein Überkochen vermieden wird. Da die Würze klebrig ist, können Überkochungen ziemlich unschön werden. In der Tat sind Überkochungen auf dem Herd wahrscheinlich der Hauptgrund dafür, dass Heimbrauer ihren Kochvorgang nach draußen verlegen.

Am Ende des Kochvorgangs geben viele Brauer eine Whirlfloc-Tablette, die in jedem Brauereiladen erhältlich ist, in die Würze. Damit wird die Ablagerung von Schwebstoffen im Bier unterstützen.

Hopfen zum Bierbrauen ist die getrocknete weibliche Blüte der Hopfenpflanze. Hopfen verleiht der süßen Würze nicht nur eine ausgewogene Bitterkeit, sondern stabilisiert das Bier und erhöht Geschmack und Aroma.

Weiteres zu dem Thema Hopfen, finden Sie hier.

Hopfen, der zu Beginn des Kochvorgangs zugegeben wird, verleiht dem Bier bekanntermaßen Bitterkeit. Aber nur wenig Geschmack. Später hinzugefügter Hopfen verleiht dem Bier mehr Geschmack und Aroma.

In den meisten Anleitungen, um Ihr Bier selber zu brauen, sind genaue Zeiten für die Hopfenzugabe angegeben. Beliebte Hopfensorten für amerikanische Heimbrauer sind u. a. Citra, Amarillo und Cascade. Hopfenpellets sind auch bei vielen Anbietern von Heimbrauwaren erhältlich. Sie sind länger haltbar und können in den meisten Rezepten durch getrocknete Hopfenblüten ersetzt werden.

Schritt 4 – Abkühlen

Sobald der Kochvorgang beendet ist, kühlen Sie die Flüssigkeit so schnell wie möglich ab. Stellen Sie dazu den Kochtopf in ein großes, mit Eis gefülltes Waschbecken. Erfahrene Brauer verwenden oft einen Eintauchkühler.

Tauchkühler bestehen aus einer großen Kupferspirale, an deren Enden jeweils ein Wasserschlauch befestigt ist. Der Kühler wird in den Kochtopf getaucht, und kaltes Wasser zirkuliert von einem Wasserhahn durch das Kupferrohr und aus dem Abflussschlauch, der sich in einem Waschbecken oder Auffangbehälter befindet.

Die Hitze des Kochvorgangs wird durch die Kupferrohre absorbiert und mit dem Wasser aus dem Topf abgeleitet. Auch hier ist Hygiene der Schlüssel zum erfolgreichen Heimbrauen. Wenn Sie einen Eintauchkühler verwenden, tauchen Sie ihn 15 Minuten vor Ende des Kochvorgangs in den Kochtopf ein, um sicherzustellen, dass die Außenflächen frei von Bakterien sind.

Schritt 5 – Fermentieren

An diesem Punkt ist die gekochte Würze bereit für die Gärung. Die Gärung im Bier wird durch Hefe verursacht, die sich von dem Zucker der Würze ernährt. Diese Hefen produzieren dann Alkohol als Nebenprodukt. Die Gärung kann entweder in einem Gäreimer mit dicht schließendem Deckel oder in einem enghalsigen Glas- oder Kunststoffbehälter (Carboy) stattfinden.

Achten Sie darauf, dass beim Umfüllen vom Kochtopf in den Gärbehälter keine Verunreinigungen in das Bier gelangen. Das Siphon-Kit ist der einfachste Weg, diesen Transfer durchzuführen.

Schritt 6 – Hinzufügen von komprimiertem Sauerstoff und Hefe

Sobald sich das Bier in der Gärkammer befindet, fügen viele Heimbrauer dem Sud komprimierten Sauerstoff hinzu. Damit werden perfekte Arbeitsbedingungen für die Hefe geschaffen. Zu wenig Sauerstoff kann zu gestresster Hefe und einem bitteren Endprodukt führen.

Sobald der Sauerstoff hinzugefügt wurde, gießen Sie die Hefe ein. Hefe ist eine lebende Kultur und in vielen Formen von Brauereizulieferern erhältlich. Verschiedene Hefestämme können unterschiedliche Geschmacksrichtungen ergeben, folgen Sie also der Rezepturanleitung.

Viele Brauer beginnen ihre Hefe in einem Kolben mit Wasser und ein wenig Malzextrakt, um die Hefezahl zu erhöhen und sicherzustellen, dass sie eine aktive Charge haben.

Wir haben im Laufe der Jahre gelernt und machen jetzt gerne einen Starter. Wir starten unsere Hefe, bevor wir mit dem Kochen beginnen, damit sie aktiv und bereit ist, wenn wir sie brauchen. Wenn wir nach einem Tag oder so nicht die richtige Menge an Gärung sehen, fügen wir einfach mehr Hefe zu der Charge hinzu.

Schritt 7 – Verunreinigung mit Schleusen verhindern

Während das Bier gärt, gibt es Kohlendioxid ab, das aus der Gärkammer entweichen muss. Gleichzeitig kann keine Außenluft eindringen und den Sud möglicherweise verunreinigen. Schleusen, die mit flüssigem Desinfektionsmittel gefüllt sind, lassen die Gasblasen durch das Rohr aufsteigen und oben herauskommen. Das verhindert aber das Eindringen von Außenluft.

Beim Einsetzen der Luftschleuse in die Gärkammer ist es eine gute Idee, die Außenflächen mit Desinfektionsmittel zu besprühen. Damit wird eine sterile Umgebung in der Kammer zu gewährleisten.

Schritt 8 – Kontrollieren Sie die Temperatur

Die meisten Anleitungen, um eigenes Bier zu brauen, sehen eine zweiwöchige Gärung vor. Während dieses Prozesses ist die Temperaturkontrolle entscheidend. Die Temperaturkontrolle während der Gärung ist der häufigste Punkt, mit dem sich neue Heimbrauer schwer tun, richtig zu handeln. Die Temperaturkontrolle ist vielleicht die zweitwichtigste Sache beim Heimbrauen, nach guter Hygiene natürlich.

Wir empfehlen Temperaturen zwischen 8°C und 12°C für Lagerbiere und 15°C bis 22°C für Ales. Während letztere in einem kühlen Keller durchgeführt werden können, bevorzugen wir einen modifizierten Kühlschrank mit einem Temperaturregler für die Gärung bei niedrigeren Temperaturen.

Schritt 9 – Kohlensäure zugeben

Sobald Ihr Bier die Gärung beendet hat, ist es im Grunde ein flaches Bier. Um es mit Kohlensäure zu versorgen, muss das Bier in der Flasche oder im Fass konditioniert werden. Bei der Flaschenkonditionierung setzt das Bier die niedrige Gärung in der Flasche für vier bis sechs Wochen fort.

Da die Flasche verschlossen ist, kann das überschüssige CO2 nirgendwo hin, und das Bier absorbiert es, wodurch die Kohlensäure entsteht. Bei Bier, das vom Gärbehälter in ein Fass umgefüllt wurde, kann CO2 direkt aus einem Drucktank zugeführt werden, wodurch sich die Zeit bis zur Trinkreife auf wenige Tage verkürzt.

Schritt 10 – Abfüllen

Beim Abfüllen von Bier in Flaschen muss die Charge zunächst in einen Abfülleimer umgefüllt werden, dem eine kleine Menge Gelierzucker zugesetzt wurde. Der Gelierzucker gibt der Hefe, die von der Gärung übrig geblieben ist, etwas zu essen, während sie sich in den Flaschen befindet. Dadurch wird der CO2-Gehalt im fertigen Produkt erhöht.

Verwenden Sie dunkle Glasflaschen oder jedes andere Material, das das Eindringen von Licht verhindert und die Fähigkeit hat, dicht verschlossen zu werden. Die meisten Heimbrauereien bieten verschiedene Krüge, Flaschen und Growler an, die für die Flaschenkonditionierung geeignet sind. Für den Transfer vom Abfülleimer in die einzelnen Flaschen verwenden Sie den Siphonschlauch, der mit dem Flaschenaufsatz ausgestattet ist.

Und so lebt die Tradition: Bier selber brauen

Mit einer Anleitung zum Bier selber brauen macht das brauen auch Spaß und ist lohnenswert. Nicht nur, dass Heimbrauer ihr Bier auf den individuellen Geschmack abstimmen können, sondern sie können auch Geld gegenüber kommerziell hergestelltem Bier sparen. Darüber hinaus können Heimbrauer stolz darauf sein, eine fast 7.000 Jahre alte Tradition fortzuführen