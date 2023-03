Alltagsgegenstände, mit denen Sie auch in der Krise besser überleben

Sie lesen und hören allüberall, dass die Versorgungssituation selbst bei uns in Deutschland mittlerweile deutlich schlechter zu werden droht. Das bedeutet, all das, was Sie jetzt bereits für Ihre Bevorratung machen können, sollten Sie unternehmen. Die Versorgung wird in den kommenden Monaten nicht sicherer. Während viele Menschen Toilettenpapier kaufen, können Sie jetzt schon Alltagsgegenstände lagern, mit denen Sie das Überleben einfacher machen.

Wichtige Alltagsgegenstände: Warum Aluminiumfolie wichtig ist

Wir gehen beispielsweise davon aus, dass Aluminiumfolie in Zeiten knapper Rohstoffe immer schwieriger zu organisieren sein wird. Noch sind wir lange nicht so weit, dass Knappheit herrscht, allerdings sind die Lager aktuell wahrscheinlich noch voll. Dies kann sich ändern. Sichern Sie sich also rechtzeitig etwa Aluminiumfolie, um gerüstet zu sein.

Die Folie hilft in zahlreichen Situationen. Vor allem beim Kampf gegen die Wetterverhältnisse ist Aluminiumfolie tatsächlich das berühmte Gold wert. Sie wickeln sich in die Folie ein und sind sowohl gegen Kälte als auch gegen Hitze geschützt. Dabei reicht es oft, wenn Sie die jeweils entscheidenden Körperstellen einwickeln, beispielsweise Hände, sofern diese gefährdet sein sollten. Aluminiumfolie ist teuer – und sie wird mit einiger Wahrscheinlichkeit in den kommenden Monaten sogar noch teurer werden. Wer sich also frühzeitig eindeckt, spart auf diese Weise zusätzlich auch Geld.

Plastiktüten und Müllsäcke

Die Tüten und die Säcke sind verpönt – mit gutem Recht. Plastik ist nicht ohne Weiteres abbaubar und landet am Ende in unseren Weltmeeren. Die Fische verenden daran. Nur: Es gibt bereits viele Tüten und Müllsäcke. Sie müssen nicht eben für Jahrzehnte einkaufen, aber doch zumindest einen Vorrat anlegen. Müllsäcke etwa verwandeln Sie sehr schnell in Ponchos. Dabei schneiden Sie am Boden einfach ein Loch in den Müllsack und an beiden Seiten Löcher für die Arme, die sie herausstrecken können.

Zudem sind solche Tüten und Müllsäcke sehr gut zu verwenden, um Rucksäcke oder Zelte auszukleiden, sofern diese kleine Löcher haben. Schließlich sind Plastiksäcke ein brauchbares Zwischenlager für Brot, das nicht so schnell verschimmeln wird.