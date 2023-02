Sie erinnern sich sicherlich daran, wie die Gesellschaft auf den Ausbruch der Corona-Pandemie reagierte. Schnell waren Desinfektionsmittel sowie Toilettenpapier entweder ausverkauft oder aber nicht hinreichend schnell lieferbereit. In zahllosen Supermärkten harrten die Menschen auf neue Hygieneartikel, um sie direkt in großen Mengen mitzunehmen. Das zeigt: Hygiene ist in der Krise wichtig. Die Menschen wissen dies intuitiv. Sie sollten sich schon jetzt um eine vollständige Ausstattung bemühen, um gewappnet zu sein.

Checkliste: Hygieneartikel in der Not

Die Hygiene in der Not hat zunächst ein Problem.

Hygieneartikel kosten Sie oft Wasser. Genau in dieser Situation allerdings haben Sie wahrscheinlich kein Wasser, das Sie entbehren können. Also müssen Sie grundsätzlich abwägen, welche Verwendungen Sie in welchem Umfang planen können.

Darüber hinaus empfehlen wir folgende Checkliste: