Verbraucherschützer fordern von Habeck und Co. rasche Klarheit im Heizungsstreit

Der sogenannte Heizungsstreit hält Deutschland in Bann. Die Frage, wann wer zu welchen Kosten Heizsysteme erneuern oder ersetzen darf, hat für Hauseigentümer, Vermieter und Mieter Relevanz. Dies sieht offenbar auch die Verbraucherschützerin Ramon Pop so. Sie fordert rasche Klarheit darüber, wie lange Verbraucher die Heizung noch benutzen könnten. Sie warten Haushalte nun auch davor, „noch in herkömmliche Heizungen zu investieren.“

Verbraucher sollten nicht in herkömmliche Heizsysteme investieren

„Im Streit um die Zukunft von Gas- und Ölheizungen fordert Deutschlands oberste Verbraucherschützerin Ramona Pop rasche Klarheit. „Die Menschen rätseln angesichts der aktuellen Diskussionen, wie lange sie ihre Heizung noch benutzen können, oder was passiert, wenn sie kaputtgeht“, sagte die Chefin des Verbraucherzentrale Bundesverbands der „Süddeutschen Zeitung“.

Es sei Zeit, die Debatte zu versachlichen. Pop warnte Haushalte davor, noch in herkömmliche Heizungen zu investieren. Die Energiepreise würden langfristig wohl kaum auf das alte Niveau fallen, hinzu kämen weitere Belastungen wie der CO2-Preis. „Man kann Menschen nicht guten Gewissens dazu raten, sich weiter fossile Energie ins Haus zu holen“, sagte die VZBV-Chefin. „Deswegen ist es richtig, auch beim Heizen stärker auf erneuerbare Energien zu setzen.“

Für den Umbau brauche es aber einen sozialen Ausgleich, etwa in Form einer Investitionsförderung. „Gerade für Haushalte mit einem kleinen oder mittleren Einkommen ist das wichtig“, sagte sie. Mieter wiederum müssten davor geschützt werden, über die Modernisierungsumlage die Kosten zu tragen. Diese Umlage gehöre „dringend auf den Prüfstand“. Zugleich verlangte Pop Änderungen an den bisherigen Preisbremsen für Gas und Strom. Diese verteilten das Geld zu wenig zielgenau. Wenn sie im April 2024 auslaufen, „könnten Haushalte mit geringen Einkommen erneut vor einer Notlage stehen“, warnte Pop. „Jetzt wäre der Zeitpunkt, ein besseres Instrument auf den Weg zu bringen.“ Denkbar etwa seien Direktzahlungen an bedürftige Haushalte.“

Bericht mit Material der dts Nachrichtenagentur

Foto: Heizungsrohre, über dts Nachrichtenagentur