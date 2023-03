Ricarda Lang hat vor dem Koalitionsausschuss hohe Erwartungen

Die Grünen-Vorsitzende Ricarda Lang hat vor dem Koalitionsausschuss, der am Sonntagabend zusammen tritt, hohe Erwartungen. Jedes Ergebnis müsse sich „an der Realität der Klimakrise messen lassen“.

„Grünen-Chefin Ricarda Lang geht mit hohen Erwartungen in den am Sonntagabend anstehenden Koalitionsausschuss. In der „Bild am Sonntag“ mahnte sie die Lösung mehrerer Probleme an.

Bedingung sei dabei die Berücksichtigung der Klimakrise. „Wir sind dafür gewählt worden, dass wir Probleme lösen – das werden wir“, sagte Lang der Zeitung. Nachdem gerade „einiges“ auf dem Tisch liege, gelte es jetzt, „einen Knoten nach dem anderen zu durchschlagen“. Die Grünen-Vorsitzende fügte hinzu: „Jedes Ergebnis muss sich an der Realität der Klimakrise messen lassen.“ Die Spitzen der Ampelkoalition kommen am Sonntagabend im Kanzleramt zusammen. Dabei soll eine ganze Reihe an Streitfragen geklärt werden. Am Ausschuss nehmen die Partei- und Fraktionschefs der drei Ampel-Parteien sowie der Kanzler und mehrere Minister teil.“

Bericht mit Material der dts Nachrichtenagentur

Foto: Bundeskanzleramt, über dts Nachrichtenagentur