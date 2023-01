CDU will, dass Innenministerin Faeser aus der Bundesregierung ausscheidet

Geht es nach CDU-Generalsekrektär Mario Czaja, ist Nancy Faeser nicht mehr lange in der Regierung – falls Sie zur Landtagswahl in Hessen als Spitzenkandidatin antritt. Das Amt der Innenministerin sei zu bedeutend, um daraus eine Rückfall-Option werden zu lassen, so der Funktionär.

Rückfalloption für Faeser: Innenministerium sei nicht geeignet

„CDU-Generalsekretär Mario Czaja hat Bundesinnenministerin Nancy Faeser aufgefordert, die Bundesregierung zu verlassen, wenn sie SPD-Spitzenkandidatin für die Landtagswahl in Hessen wird. „Ein so wichtiges Amt wie das Innenministerium darf gerade in Bedrohungszeiten wie diesen nicht als Rückfalloption für gescheiterte Landtagswahlkämpferinnen missbraucht werden. Und die Innere Sicherheit unseres Landes ist auch kein Teilzeitjob“, sagte Czaja den Zeitungen der Funke-Mediengruppe (Mittwochausgaben).

„Entweder Nancy Faeser bleibt also Innenministerin, oder sie tritt in Hessen an – dann aber bitte ohne Rückfahrschein.“ Faeser müsse ihrer Verantwortung gerecht werden und sich „nun endlich entscheiden, ob sie für die Innere Sicherheit verantwortlich sein will, oder für den Wahlkampf in Hessen“. In Hessen wird am 8. Oktober ein neuer Landtag gewählt. Medienberichten zufolge wird Faeser Spitzenkandidatin der SPD – und bleibt gleichwohl Bundesinnenministerin.“

