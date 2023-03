Wird die Generation Z wohlhabender als frühere Generationen?

Der Gen-Z Aktienmarkt

Einer kürzlich durchgeführten Umfrage zufolge ist die Generation Z („GenZers“) übermäßig optimistisch, wenn es um das Thema Wohlstand geht. Laut der Umfrage sind sie sogar DIE finanziell optimistischste Generation. Das äußert sich so:

„Fast drei Viertel (72 %) der Generation Z glaubt, dass sie eines Tages wohlhabend sein werden, was sie zur finanziell optimistischsten Generation macht.“

Aber interessanterweise ist dieser Optimismus, wie der Leiter des Unternehmens feststellt, „mehr als nur jugendlicher Optimismus.“

„Wir sind von Extremen in Bezug auf Reichtum und Armut umgeben, und ich denke, dass sich jüngere Menschen selbstverständlich zu den positiveren Extremen hingezogen fühlen. Außerdem ist das Konzept des Investierens heute so viel zugänglicher, und ich weiß, dass viele GenZers glauben, dass sie die Macht des Marktes nutzen können, um Vermögen aufzubauen“. – Ismat Mangla

Interessanterweise sind die GenZer optimistisch, dass sie den Aktienmarkt zum Vermögensaufbau nutzen können. Leider ist das der Generationen vor ihnen nicht geglückt.

Seit 1980 hat es drei große Bullenmarktzyklen gegeben. Der erste begann Mitte der 80er Jahre und gipfelte in der Dot.com-Blase um die Jahrhundertwende. Anfang der 2000er Jahre blähte sich die „Immobilienblase“ auf und führte zur „Finanzkrise“ von 2008. Wir leben in der dritten „Alles-Blase“, genährt durch ein Jahrzehnt geld- und fiskalpolitischer Interventionen.

Allerdings sind 80 % der Amerikaner nach diesen drei großen Bullenmärkten immer noch nicht wohlhabend.

Das geht aus einigen der jüngsten Umfragen und Regierungsstatistiken hervor:

49 % der Erwachsenen im Alter von 55 bis 66 Jahren verfügten 2017 über keinerlei Ersparnisse für ihre persönliche Altersvorsorge, so das U.S. Census Bureau’s Survey of Income and Program Participation (SIPP).

Die jüngste Erhebung der Fed über die Finanzen der Verbraucher ergab , dass der Mittelwert der Ersparnisse auf den Konten für die Alterssicherung der Amerikaner bei 65.000 Dollar liegt.

Weniger als die Hälfte der Befragten hatte 100.000 Dollar angespart. Nicht genug, um ein durchschnittliches Ruhestandseinkommen von etwa 40.000 Dollar pro Jahr zu erzielen.

Jeder Sechste sagt sogar, er habe nichts gespart. Ein Drittel zahlt derzeit NICHTS ein.

80 % der Menschen erwarteten, dass ihr Lebensstandard im Ruhestand sinken würde. 10 % befürchteten, dass sie überhaupt nicht in den Ruhestand gehen könnten.

Wird es für die Generation Z in Zukunft anders laufen? Leider wird das wahrscheinlich aus genau denselben Gründen nicht funktionieren, aus denen der Vermögensaufbau an der Börse schon für die Generationen vor ihnen nicht funktioniert hat.

80 % der Amerikaner sind nicht wohlhabend

Laut der Umfrage von Magnify definierten die Gen Zers „wohlhabend sein“ anhand mehrerer Kriterien:

Definieren Sie Wohlstand – UmfrageergebnisseDefinieren Sie Wohlstand – Umfrageergebnisse

Die meisten Befragten definieren „wohlhabend“ als ein komfortables Leben, in dem sie sich um ihre Finanzen keine Sorgen machen müssen. Wie unten dargestellt, wurde dieses Ziel nur von den obersten 20 % der Einkommensbezieher erreicht.

Inflationsbereinigtes Nettovermögen der privaten Haushalte nach Spannennach Spannen

Während 72 % der GenZers glauben, dass sie wohlhabend sein werden, ist das Nettovermögen der unteren 50 % der Amerikaner seit 1990 relativ unverändert geblieben. Während die mittleren 50-90 % der Amerikaner einen Anstieg ihres Nettovermögens verzeichnen konnten, reichte das aber nicht aus, um mit dem „Lebensstandard“ Schritt zu halten, was, wie bereits erwähnt, die Menschen immer weiter in die Verschuldung treibt.

„Die derzeitige Diskrepanz zwischen Ersparnissen, Einkommen und Lebenshaltungskosten kulminiert zum höchsten jährlichen Defizit aller Zeiten. Um den derzeitigen Lebensstandard aufrechtzuerhalten, sind derzeit rund 6.300 USD pro Jahr an zusätzlichen Schulden erforderlich. Entweder das oder die Ausgaben werden gekürzt – das ist das wahrscheinliche Ergebnis, wenn sich eine Rezession abzeichnet.“

Lücke bei den KonsumausgabenLücke bei den Konsumausgaben

Eine andere Umfrage untermauert diese Analyse, indem sie zeigt, dass etwa 50 % der berufstätigen Amerikaner von Gehaltsscheck zu Gehaltsscheck leben , d. h. sie haben nach Abzug der Ausgaben kein Geld mehr übrig. Während das bei denjenigen, die weniger als 35.000 USD im Jahr verdienen, häufig der Fall war (76 %), war dies bei 31 % derjenigen, die mehr als 100.000 Dollar verdienen, ebenfalls der Fall.

Der kritische Punkt ist, dass es schwierig ist, sich auf den Aktienmarkt zu verlassen, um Vermögen aufzubauen, wenn man keine überschüssigen Ersparnisse hat, die man investieren kann.

Der Aktienmarkt macht nicht reich

Die Generation Z, die zwischen 1992 und 2002 geboren wurde, war während der Finanzkrise zwischen 5 und 16 Jahre alt. Das ist in diesem Zusammenhang wichtig, denn sie haben noch nie einen echten „Bärenmarkt“ erlebt. Alle Ratschläge, die sie von Finanzberatern erhalten haben, die zur Vorsicht, zur Vermögensaufteilung oder zum Risikomanagement rieten, waren nicht gut genug, um den Markt zu schlagen.

„Ha….Boomer kapieren es einfach nicht.“

Seit sie jedoch alt genug sind, um ein Investmentkonto zu eröffnen, haben sie nur einen „liquiditätsgetriebenen“ Bullenmarkt erlebt, der eine Generation von „Buy The F***ing Dip“-Anhängern hervorgebracht hat – bei Marktdellen immer einfach aufstocken …

Der Gen-Z AktienmarktDer Gen-Z Aktienmarkt

Während jedoch der Mangel an Ersparnissen einer der Hauptpunkte in „The One Chart To Ignore“ war , ist der andere Hauptpunkt, warum 80 % der Amerikaner kein Vermögen aufgebaut haben, dass „die Märkte die Erträge nicht aufzinsen.“

„Es besteht ein signifikanter Unterschied zwischen dem MITTELWERT und dem TATSÄCHLICH erzielten Ertrag. Wie ich bereits gezeigt habe, machen die Auswirkungen von Verlusten den annualisierten „Zinseszinseffekt“ des Geldes zunichte. (Der lila schattierte Bereich zeigt die „durchschnittliche“ Rendite von 7 % pro Jahr. Die Differenz zwischen der versprochenen und der ‚tatsächlichen Rendite‘ ist dann die Renditelücke.“)

Versprochene vs Reale RenditenVersprochene vs Reale Renditen

Während 26 % der Generation Z glauben, dass Investitionen in den Aktienmarkt und 19 % in Kryptowährungen ihre Eintrittskarte zu finanziellem Wohlstand sein werden, lässt vieles in der Finanzgeschichte vermuten, dass dies nicht der Fall sein wird.

Vermögensdiagramme Q2 nach AlterVermögensdiagramme Q2 nach Alter

Die Generation Z ist zwar sehr optimistisch, dass sie in Zukunft wohlhabend sein wird, leider spricht jedoch ein Berg von statistischen und finanziellen Beweisen dagegen. Werden einige GenZers ein hohes Wohlstandsniveau erreichen? Aber klar. Ungefähr 10 % von ihnen. Die übrigen werden wahrscheinlich genau die gleiche statistische Verteilung wie die Generationen vor ihnen haben.

Die Gründe für dieses enttäuschende Ergebnis ändern sich nicht. Wenn das Investieren von Geld tatsächlich so funktioniert, wie es die Mainstream-Medien suggerieren, warum sind dann nach drei der bedeutendsten Bullenmärkte der Geschichte 80 % der Amerikaner so unglaublich schlecht auf ihren Ruhestand vorbereitet?

Der entscheidende Punkt, den man bei der Anlage von Geld verstehen muss, ist dieser: Der Finanzmarkt wird für Ihre finanzielle Zukunft eines von zwei Dingen tun.

Wenn Sie die Finanzmärkte als ein Instrument betrachten, mit dem Sie Ihre aktuellen Ersparnisse im Laufe der Zeit an die Inflation anpassen können, werden Sie in den Märkten wohlhabend BLEIBEN.

Wenn Sie jedoch versuchen, die Märkte zu nutzen, um wohlhabend zu WERDEN, wird der Markt Ihr Kapital zu denen der ersten Kategorie verschieben.

Erfahrung ist in der Regel ein harter Lehrmeister, aber wir lernen nur aus Erfahrung, wie wir langfristig erfolgreich Vermögen aufbauen können.

Wie Geld wirklich funktioniert

Es geht nicht nur darum, Geld zu investieren. Es gibt auch wichtige Punkte zum Geld an sich.

Ihre Karriere ist die Grundlage Ihres Wohlstands

Höchstwahrscheinlich werden Sie mit Ihrem Unternehmen oder Beruf weit mehr Geld verdienen als mit Ihren Investitionen. Nur sehr selten verdient jemand ein großes Vermögen mit Investitionen, und in der Regel sind es diejenigen, die ein Geschäft mit der Anlage von Vermögen für andere gegen Gebühren eine oder Beteiligung führen. (Das gilt sogar für Warren Buffett.)

Konzentrieren Sie sich auf Ihre Karriere oder Ihr Unternehmen als Quelle Ihres Reichtums.

Sparen Sie Geld. Viel Geld.

„Lebe mit weniger als du verdienst und spare den Rest.“

Das klingt einfach, ist aber in der Realität äußerst schwierig. Wenn man bedenkt, dass 80 % der Amerikaner über weniger als 500 USD an Ersparnissen verfügen, wird die wahre Geschichte deutlich. Ohne Ersparnisse können wir jedoch nicht investieren, um unser Erspartes in künftigen Wohlstand zu verwandeln.

Das eigentliche Ziel der Geldanlage besteht darin, die Ersparnisse an die Inflation anzupassen.

Als Anleger werden wir in das „Kasino“, das sich Aktienmarkt nennt, hineingezogen. Das eigentliche Ziel von Investitionen besteht jedoch darin, dafür zu sorgen, dass unsere „Ersparnisse“ in der Zukunft der Kaufkraftparität entsprechen. Auch wenn 1 Million USD heute viel klingt, sind sie in 30 Jahren aufgrund der Inflation weit weniger wert. Unser eigentliches Anlageziel besteht NICHT darin, irgendeinen Referenzindex zu schlagen, indem wir ein übermäßiges Risiko eingehen. Unser echter Maßstab ist vielmehr die Inflationsrate.

Gehen Sie nicht davon aus, dass Sie Ihr Vermögen ersetzen können.

Die Tatsache, dass Sie das, was Sie haben, verdient haben, bedeutet nicht, dass Sie es wieder verdienen könnten, wenn Sie es verlieren. Behandeln Sie das, was Sie haben, so, als könnten Sie es nie wieder verdienen. Gehen Sie niemals ein Risiko mit Ihrem Vermögen in der Annahme ein, dass Sie es zurückbekommen könnten.

Verwenden Sie keinen Hebel.

Wenn jemand völlig pleitegeht, liegt das fast immer daran, dass er mit geliehenem Geld gearbeitet hat. Die Verwendung von Margin-Konten oder Hypotheken (für etwas anderes als Ihr Haus) birgt das Risiko, bei einer Zwangsliquidation alles zu verlieren. Angenommen, Sie wickeln alle Ihre Investitionen auf der Basis von Cash ab. In diesem Fall ist es praktisch unmöglich, alles zu verlieren – egal, was in der Welt passiert -, vor allem, wenn Sie die anderen hier genannten Regeln befolgen.

Im Zweifelsfall ist es immer besser, sich für Nummer Sicher zu entscheiden.

Wenn Sie sich eine Gelegenheit entgehen lassen, Ihr Geld zu vermehren, wird sich schon bald eine andere ergeben. Aber wenn Sie Ihre Ersparnisse ein einziges Mal verlieren, haben Sie vielleicht nie wieder die Chance, sie zu ersetzen. Gehen Sie immer auf Nummer sicher. Stellen Sie immer die Frage, was „schiefgehen“ könnte, anstatt sich darauf zu konzentrieren, was „hoffentlich“ klappen wird.

Geld in unsere Zukunft zu investieren ist nicht so einfach, wie die Medien oft darstellen. Wir alle wollen heute zu wenig für die Bedürfnisse von morgen sparen und hoffen, dass die Märkte die Differenz ausgleichen werden. Leider gibt es keinen Zaubertrick, um Wohlstand aufzubauen.

Man baut Wohlstand im Laufe der Zeit durch sorgfältiges Sparen, konservatives Investieren und disziplinierte Erwartungen auf. Ja – das ist langweilig. Aber es funktioniert.

Egal wie alt Sie sind – es niemals zu spät, bessere Entscheidungen zu treffen.