Viele Amerikaner sehen die Aktien durchaus kritisch

Das Marktforschungsunternehmen Gallup überprüft in den USA regelmäßig die Beliebtheit der verschiedenen Spar- und Anlageformen. Aktuell im Gallup Poll Social Series (GPSS) führend sind die Immobilien und das Gold. Erstere werden von 34 Prozent der Befragten als die „beste langfristige Investition“ bezeichnet. Das Gold folgt auf Platz zwei mit 26 Prozent.

Ein wenig ernüchternd muss allerdings wirken, dass gerade im Heimatland der Wall Street die Aktienanlage aktuell nur auf den dritten Platz kommt. Dies wird sicher den einen oder anderen Beobachter verwundern, denn trotz hoher Zinsen und der Aussicht auf eine bald beginnende Rezession notieren die Aktienmärkte immer noch recht hoch und verweilen im Bereich ihrer Allzeithochs.

Trotzdem mussten die Aktien in der Umfrage dem Gold und den Immobilen den Vortritt lassen. Lediglich 25 Prozent der von Gallup befragten US-Amerikaner benannten die Unternehmensbeteiligungen als ihre beliebteste Anlageform. Damit fällt die Begeisterung der US-Anleger für Aktien auf den niedrigsten Stand seit 2012 zurück.

Gold: Ähnlich beliebt oder unbeliebt wie Aktien

Gegenüber dem Gold hat die Aktie – zumindest in der gegenwärtigen Wahrnehmung der meisten Anleger – kaum einen Vorteil, denn 25 Prozent halten die Aktien und 26 Prozent das Gold für die beste langfristige Anlageform. Der Unterschied ist nicht allzu groß und er könnte zu einem großen Teil darin begründet sein, dass das Gold in den vergangenen eineinhalb Jahren die Aktien mit seiner guten Performance weit in den Schatten gestellt hat.

Ein weiterer Grund für die stärkere Bevorzugung des Goldes durch US-Anleger könnte mit ihrer längerfristigen Inflationserwartung zu tun haben. So spiegeln die aktuellen Bewertungen auch die Anerkennung wider, die sich das Gold als Inflationsabsicherung in der Geschichte erworben hat.

Dass die steigenden Zinsen nur eine untergeordnete Rolle spielen, wird in der Umfrage ebenfalls deutlich, denn obwohl die Zinsen für Bankeinlagen in den USA in den vergangenen 15 Monaten deutlich gestiegen sind, hat die Überzeugung, dass Sparkonten und Bargeldeinlagen eine gute langfristige Anlage sind, in diesem Jahr nur leicht zulegen können.

Die Gallup-Umfrage zeigt damit deutlich, dass das Potential von Gold als ‚Schutz vor Inflation und Währungsschwankungen‘ unter Goldanlegern sehr wohl erkannt wird und auch in der breiten Öffentlichkeit immer mehr an Zustimmung gewinnt.