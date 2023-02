Silber ist das übersehene „grüne“ Metall

In diesem Monat hat die Europäische Union beschlossen, dass in Europa ab 2035 keine Fahrzeuge mehr zugelassen werden, die mit einem klassischen Verbrennungsmotor ausgestattet sind. Dieser Schritt war erwartet worden. Deshalb haben die Märkte, insbesondere die Automobilindustrie und die Finanzmärkte längst auf ihn reagiert.

Die Automobilhersteller bemühen sich derzeit krampfhaft darum, ihren Lithiumbedarf zu sichern. Neben dem Lithium stehen auch die übrigen Batteriemetalle Kobalt, Nickel und Mangan ganz oben auf der Prioritätenliste. Auch an das Kupfer wird gedacht, zumal die Fachwelt längst weiß, dass die großen Kupferminen in Chile zwischen 2030 und 2035 erschöpft sein werden.

Während sich die Industrie und in ihrer Folge auch die Anleger an den Kapitalmärkten hinsichtlich der Batteriemetalle bereits positionieren und jetzt schon bereit sind, hohe Preise für Lithium, Kobalt, Mangan, Kupfer und Nickel zu bezahlen, um die für die zu erwartende Produktion benötigten Mengen auch zur Verfügung zu haben, tut sich beim Silber fast nichts.

Das „vergessene“ Silber ist eine große Chance für weitsichtige Anleger

Ein wesentlicher Grund für das augenblickliche Desinteresse sowohl der Industrie wie auch der Investoren ist, dass das Silber in der Batterieherstellung nicht benötigt wird. Doch obwohl die Akkus ohne Silber auskommen, benötigt ein elektrisch betriebenes Fahrzeug deutlich mehr Silber als ein Auto mit Verbrennungsmotor.

Der Grund dafür ist die sehr gute Leitfähigkeit des Silbers. Nur Gold produziert den Strom noch schneller. Deshalb kommt bei den Kontakten sehr viel Silber zum Einsatz. Aber nicht nur dort. Moderne Autos bestehen nicht nur aus Motoren und Sitzen, sondern sie sind auch mit einer ganzen Reihe von modernen Sicherheitssystemen und elektronischen Anwendungen ausgestattet.

Egal, ob auch diese das Silber nur an den Kontaktstellen benötigen oder auch in den Anzeigen und Displays. Hier liegt der Grund, warum heute deutlich mehr Silber in einem Fahrzeug verbaut wird als noch vor zehn oder 15 Jahren. Ohne Silber fährt Ihr neues E-Auto nicht los, produziert die Solaranlage auf Ihrem Dach keinen Strom und bleiben sowohl Ihr Computerbildschirm wie auch das Displays Ihres Handys schwarz.

Silber ist deshalb eines der „grünsten“ Metalle, das man sich überhaupt vorstellen kann. Zugleich ist es als Edelmetall und früheres Geld auch ein begehrter Schutz für Krisen und gegen die Inflation. In seinem Preis hat sich diese Erkenntnis aber noch nicht wirklich niedergeschlagen. Für alle antizyklisch agierenden Anleger ist dies nichts anderes als eine phantastische Kaufgelegenheit.