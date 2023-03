Dieser Gefahr müssen wir alle ins Auge sehen

Technische Entwicklungen haben unser Leben immer wieder einfacher gemacht. Der Fortschritt hat aber immer auch eine dunkle Seite, denn nicht selten können die neuen Entwicklungen auch zum Nachteil der Menschen eingesetzt werden. Dies geschieht immer dann, wenn sich Straftäter die neue Technik zu eigen machen, um leichter an ihre Beute zu kommen.

Die künstliche Intelligenz stellt an dieser Stelle keine Ausnahme dar. Sie wird in den kommenden Jahren immer stärker in unser Leben Einzug halten und sie wird für uns nicht nur eine Erleichterung, sondern in vielen Bereichen auch eine große Gefahr darstellen. Vor dieser hat unlängst auch das amerikanische FBI gewarnt.

Eine neue Fähigkeit, die der US-Bundespolizei Sorgen macht, ist die Möglichkeit, aus einer Sequenz von lediglich zwei Minuten Länge, Videos mit gänzlich neuen Inhalten von unbegrenzter Länge erstellen zu können. Dabei bildete die KI nicht nur aus den vorhandenen Sätzen neue, vom Sprecher gar nicht ausgesprochene Sätze.

Wem oder was kann man bald noch glauben?

Die moderne Informationstechnik ist auch in der Lage, das Gesicht des Sprechers so zu verändern, dass seine Lippenbewegungen exakt zu den neuen Sätzen passen. Damit besteht die Gefahr, dass jedem, von dem irgendwo ein Minivideo von lediglich zwei Minuten Länge existiert, Worte in den Mund gelegt werden können, die dieser gar nicht gesagt hat.

Das Ganze sieht dabei so glaubwürdig aus, dass selbst für Fachleute kaum noch zu unterscheiden sein wird, welche Aufnahme ein Original und welche eine Fälschung darstellt. Politiker und andere prominente Zeitgenossen werden mit den negativen „Vorzügen“ dieser Technik vermutlich als Erste in Berührung kommen.

Aber früher oder später wird die Technik auch für den Normalbürger zur Verfügung stehen und dann könnten Sie eines Tages großen Ärger bekommen, weil irgendein Spaßvogel ein Video von Ihnen ins Netz gestellt hat, in dem Sie ihren Chef wüst beschimpfen oder über ihre Nachbarn lästern.