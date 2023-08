Diese Technik wird unser Leben radikal verändern

Der aktuelle Boom an der Börse hat im Grunde nur zwei Buchstaben: KI. OpenAI machte im letzten Herbst den Anfang, als es Ende November 2022 ChatGPT an den Start brachte. Das Programm erfreute sich sogleich einer großen Beliebtheit und löste eine Art KI-Wettrüsten aus.

Neben ChatGPT sind inzwischen auch Bard von Google, Claude von Anthropic und seit kurzem auch Liama-2 von Meta für die Öffentlichkeit verfügbar geworden. Weitere Anwendungen dürften in Kürze folgen, denn auch Apple soll angeblich an einem geheimen KI-Projekt arbeiten.

Hinter ChatGPT und den anderen Anwendungen steht als neue Technologie ein großes Sprachmodell, kurz LLM genannt. LLMs können inzwischen Codes schreiben, Inhalte erstellen, analysieren, zusammenfassen, übersetzen und vieles mehr. Die Fülle der Anwendungen wird in den nächsten Jahren noch weiter steigen, sodass LLMs in Zukunft in allen Branchen jede erdenkliche Computeraufgabe automatisieren werden.

Viele Berufe und Menschen werden vor dem Aus stehen

Die Anwendungsmöglichkeiten reichen dabei von der Kundenbetreuung, der Datenanalyse über das Erstellung von Inhalten bis hin zum Rechtswesen und zur Buchhaltung. Prinzipiell sind die Anwendungsmöglichkeiten unbegrenzt und so wundert es nicht, dass Sequoia Capital, ein Unternehmen, das von einigen als das GOAT-Risikokapitalunternehmen angesehen wird, erklärt, dass fast alle seine Portfoliounternehmen derzeit daran arbeiten, LLMs in ihre Produkte zu integrieren.

Damit ist klar, in welche Richtung die Reise gehen wird. Nicht nur die Technologie an sich wird in einem atemberaubenden Tempo weiterentwickelt. Wir sind gleichzeitig auch Zeugen eines jener seltenen technologischen Durchbrüche, die die Arbeitsweise der Welt in kurzer Zeit massiv verändern werden.

Die Produktivitätsgewinne werden extrem sein und eine starke und disruptive Kraft entfalten. Zahlreiche Branchen und Berufe haben allen Grund, sich vor ihr zu fürchten. Den Profiteuren dieser neuen Technik werden deshalb auch sehr viele Verlierer gegenüberstehen, deren berufliche Existenz einfach ausgelöscht werden wird.