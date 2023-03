Sky-Sportchef: Formel 1 und Nachhaltigkeit vereinbar

Die Formel 1 und Nachhaltigkeit seien kompatibel, glaubt der Sportchef des Pay-TV-Senders Sky. Dies sei für „uns“ kein Widerspruch ließ er wissen. Er setzt auf Hybridantriebe.

Hybridantriebe für die Formel 1!

„Der Sportchef des Pay-TV-Senders Sky, Charly Classen, hält das Thema Nachhaltigkeit und die Formel 1 für miteinander vereinbar. „Für uns ist das kein Widerspruch“, sagte er der „Augsburger Allgemeinen“.

Die zentrale Frage sei für ihn, wie man die eigene Plattform und die Formel 1 nutze, „um Nachhaltigkeit zu thematisieren“. Sport und seine Protagonisten seien eine „enorme Plattform, um Menschen zu erreichen und sie zu Veränderungen zu inspirieren“. Was den CO2-Ausstoß im Motorsport betrifft, habe sich die Formel 1 „massiv verändert“. In diesem Zusammenhang sagte Classen: „Der CO2-Fußabdruck der Fußball-EM in Deutschland wird deutlich höher sein als bei der Formel 1.“ Diese werde „immer elektrischer“ und fahre bereits mit Hybrid-Motoren. „Die nächsten Autos sind mit ca. 500 PS Elektro und 500 PS Verbrenner geplant, denn die Fia erhöht den Elektro-Anteil bei den Formel-1-Hybridantrieben ab 2026 auf bis zu 50 Prozent. Der Trend geht immer weiter“, so Classen. Die konkreten Entscheidungen würden zwar der Formel 1 obliegen, aber „wir äußern durchaus auch unsere Vorstellungen und versuchen auf diesem Wege, Dinge zu beeinflussen“.“

Bericht mit Material der dts Nachrichtenagentur

Foto: Zentrale von Sky Deutschland, über dts Nachrichtenagentur