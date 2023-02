Netzagentur sieht nächsten Winter bedroht – Gasmangellage nicht ausgeschlossen

Die Gasmangellage konnte in diesem Winter klar vermieden werden. Für den nächsten Winter jedoch ist nach Auskunft der Bundesnetzagentur eine Gasmangellage nicht ausgeschlossen. Man wisse, so der Chef der Behörde, Klaus Müller, was die Negativfaktoren wären: „Sehr kalte Temperaturen“ und „weniger strukturelle Einsparungen in der Industrie“ und Gasprobleme in den Nachbarländern, bei denen man ggf. helfen müsste. Also alles wie immer…

Wenn es sehr kalt wird und wir nicht sparen, kann es einen Gasmangel geben…

„Die Bundesnetzagentur schließt eine Gasmangellage im nächsten Winter nicht aus. „Wir wissen inzwischen sehr genau, was hier die Negativfaktoren wären“, sagte der Chef der Bundesbehörde, Klaus Müller, im Deutschlandfunk.

Er nannte sehr „kalte“ Temperaturen, weniger strukturelle Einsparungen in der Industrie sowie Probleme in den Nachbarländern, wo man dann womöglich aushelfen müsste. „Aber man kann das auch alles positiv drehen: Jeder, der jetzt seine Heizung optimiert oder vielleicht sogar ersetzen kann, spart bares Geld.“ Wenn die Gasspeicher wieder gut befüllt seien, habe man einen Puffer an der Stelle. „Und mit den Gasdiversifizierungen in den Zuflüssen, die wir ja voranbringen, machen wir uns eben unabhängiger von den ehemals russischen Lieferungen“, so Müller.“

Bericht mit Material der dts Nachrichtenagentur

Foto: Gasspeicher, über dts Nachrichtenagentur