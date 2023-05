„Letzte Generation“ möchte einen „Gesellschaftsrat“

In Deutschland soll es nach Auffassung der „Letzten Generation“ ergänzend zum Parlament einen „Gesellschaftsrat“ geben. Zudem möchte die „Letzte Generation“ ein Tempolimit sowie das „9-Euro-Ticket“. Es müsse schließlich auch einen ausgebauten und besser funktionierenden ÖPNV geben, so die Sprecherin Aimée van Baalen vor einem Treffen der Gruppierung mit Bundesverkehrsminister Volker Wissing von der FDP. Van Baalen selbst wird nicht an dem Treffen teilnehmen.

Forderungen der Letzten Generation nach einer „Verkehrswende“

„Aimée van Baalen, Aktivistin und Sprecherin der „Letzten Generation“, hat vor dem Treffen mit Bundesverkehrsminister Volker Wissing (FDP) die Einberufung eines „Gesellschaftsrates“ als wichtigstes Ziel der Protestgruppe hervorgehoben. „Ob das nun Volker Wissing alleine kann oder nicht, steht natürlich infrage“, sagte van Baalen den Sendern RTL und ntv.

„Ich glaube, es ist ein bisschen utopisch zu glauben, dass nach einem Gespräch schon Ergebnisse stehen.“ Aber man sei zu weiteren Gesprächen bereit und generell offen für einen Dialog. Van Baalen, die selbst nicht am Treffen mit Wissing teilnehmen wird, sagte, dass sie ein „menschlich gutes Gespräch“ erwarte. Sie hoffe auf einen Austausch über konstruktive Lösungen für eine notwendige Verkehrswende. Die Forderungen der „Letzten Generation“ nach Tempolimit und 9-Euro-Ticket blieben bestehen. „Es ist auch klar, dass wir einen ausgebauten und besser funktionierenden ÖPNV brauchen“, so van Baalen. Zudem müsse es auch um den „Gesellschaftsrat“ gehen, „den wir von der gesamten Bundesregierung fordern“.“

