Fahrgastverband Pro Bahn verlangt Nachbesserungen beim neuen 49-Euro-Ticket

Zum 1. Mai startete nun das sogenannte 49-Euro-Ticket. Der Fahrgastverband Pro Bahn fordert dabei Nachbesserungen. So müssten Chipkarten an allen Verkaufsstellen erhältlich sein, so der Verbandsvorsitzende Detlef Neuß gegenüber der „Augsburger Allgemeinen“.

Vertrieb der Tickets muss einheitlicher und besser sein

„Der Fahrgastverband Pro Bahn fordert Nachbesserungen beim 49-Euro-Ticket. „Chipkarten müssen an allen Verkaufsstellen erhältlich sein", sagte der Bundesvorsitzende Detlef Neuß der „Augsburger Allgemeinen".

Auch der Vertrieb, der bei vielen Verkehrsunternehmen sehr unterschiedlich gestaltet sei, müsse „im Sinne der Fahrgäste“ verbessert werden. „Die Frage der Zusatznutzen, wie zum Beispiel Fahrradmitnahme, Mitnahme von Kindern, zusätzlichen Personen am Wochenende, Hunden und so weiter ist noch nicht bundesweit geklärt.“ Hier bestehe die Gefahr eines erhöhten Beförderungsentgelts beim Überschreiten einer Landesgrenze, fügte der Pro-Bahn-Vorsitzende hinzu.“

